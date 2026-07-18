Colombia

Congresista electa del Centro Democrático revivirá debate de cadena perpetua para agresores de niños

La política anunció que impulsará una reforma constitucional para endurecer castigos contra violadores y asesinos de menores

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Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara, junto a Planeación Nacional, participarán en la discusión del articulado crédito Colprensa
Congreso de la República | crédito Colprensa

La representante electa a la Cámara por Bogotá Nelly Patricia Mosquera, del Centro Democrático, anunció que impulsará en el Congreso una reforma constitucional para establecer la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños en Colombia.

La iniciativa busca revivir uno de los debates más sensibles del país: el endurecimiento de las sanciones contra quienes cometan delitos graves contra menores de edad. Mosquera aseguró que la protección de niños, niñas y adolescentes debe convertirse en una prioridad legislativa y que las penas actuales no son suficientes frente a la gravedad de estos crímenes.

De acuerdo con la información publicada por Semana, la congresista electa hizo un llamado al ministro de Justicia designado, Iván Cancino, para que trabaje de manera conjunta con el Legislativo en una propuesta que cuente con respaldo del Ejecutivo.

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Por medio de un comunicado, Mosquera expresó que buscará impulsar “una reforma constitucional para establecer la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños”. Su planteamiento se apoya en cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, sobre violencia contra menores de edad.

Álvaro Acevedo y Nelly Patricia Mosquera
Nelly Patricia Mosquera

Mosquera cita cifras del ICBF y Medicina Legal

La representante electa señaló que, a marzo de 2026, dentro de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, 3.773 casos corresponden a violencia sexual, 405 a violencia física y 242 a violencia psicológica.

También indicó que el 86 % de las víctimas son niñas, principalmente entre los 12 y los 17 años. Para Mosquera, estos datos muestran que la niñez continúa siendo una de las poblaciones más vulnerables frente a la criminalidad.

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En su comunicación, la congresista electa agregó que, según el boletín del Instituto Nacional de Medicina Legal, a marzo de 2026 se habían registrado 161 muertes violentas por homicidio de menores de edad. Además, mencionó la realización de miles de valoraciones médico-legales por hechos de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes en el país.

La congresista sostuvo que esas cifras obligan a abrir una discusión nacional sobre la proporcionalidad de las penas y la necesidad de sanciones más severas para quienes atenten contra la vida y la integridad de menores.

La protección de los niños, niñas y adolescentes como fin esencial del Estado debe reflejarse en sanciones severas en contra de quienes atenten contra su vida e integridad sexual”, manifestó Mosquera.

Bienestar Familiar
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - crédito Icbf

Pide debate nacional sobre sanciones ejemplares

La propuesta de Mosquera busca que el Congreso discuta una reforma constitucional, pues la cadena perpetua requiere cambios de fondo en el marco jurídico colombiano. La representante electa insistió en que el objetivo no debe entenderse únicamente como castigo, sino como una política de protección.

La cadena perpetua no debe solo ser entendida como un mecanismo de sanción en contra de quien atenta contra la niñez; debe entenderse desde un enfoque de política de protección”, afirmó.

Según su postura, la medida pretende impedir que una persona hallada responsable de estos delitos recupere la libertad y pueda volver a representar un riesgo para menores de edad.

Mosquera también sostuvo que, aunque Colombia ha endurecido algunas penas, la reincidencia y la gravedad de los crímenes contra menores exigen revisar nuevamente el alcance de las sanciones. Para ella, el país debe discutir si las herramientas actuales realmente protegen a la niñez o si se requieren medidas más fuertes.

La reincidencia y la gravedad de los crímenes contra menores obligan a abrir un debate nacional sobre sanciones ejemplares”, expresó la congresista electa.

El anuncio anticipa una discusión política y jurídica intensa en el nuevo Congreso. La propuesta tocará temas como la protección reforzada de los menores, los límites constitucionales de las penas y el papel del Estado frente a delitos que generan alto rechazo social.

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