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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 18 de julio: se esperan fuertes lluvias y posible ciclón tropical

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:50 hsHoy

Pronóstico del clima en México: lluvias intensas y posible ciclón tropical activan alertas para este sábado 18 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en cuatro estados, vientos fuertes y la posible formación de un ciclón tropical

Se esperan fuertes lluvias en diversas entidades del país (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)
Se esperan fuertes lluvias en diversas entidades del país (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la noche de este viernes, la madrugada y el transcurso del sábado persistirán las condiciones para lluvias intensas, vientos fuertes y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, debido a la interacción del monzón mexicano, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y la evolución de la onda tropical número 19, la cual podría dar origen a un ciclón tropical frente al Pacífico mexicano.

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