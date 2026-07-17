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La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 4.930

El nuevo balance oficial incorporó 101 víctimas fatales más. Miles de personas continúan en campamentos temporales mientras siguen las labores para localizar desaparecidos entre los escombros

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La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 4.930 (REUTERS)
La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 4.930 (REUTERS)

La cifra de muertos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4.930, según el más reciente balance oficial difundido este miércoles por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La actualización representa 101 muertes más que las reportadas el día anterior y confirma que la emergencia humanitaria continúa tres semanas después de los sismos que devastaron principalmente el estado costero de La Guaira.

Rodríguez informó a través de su cuenta de Telegram que el número de personas lesionadas se mantiene en 16.740, mientras que 17.907 habitantes continúan sin vivienda como consecuencia de la destrucción provocada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas un minuto de diferencia.

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Las tareas de búsqueda siguen activas en las zonas más afectadas. Equipos de rescate, junto con familiares de personas desaparecidas, continúan removiendo escombros de edificios colapsados en La Guaira con la esperanza de encontrar víctimas que permanecen atrapadas desde el día del desastre.

El nuevo reporte oficial también señala que 20.857 personas permanecen alojadas en 106 campamentos transitorios habilitados para atender a la población desplazada. La cifra de refugios disminuyó en uno respecto al balance anterior, aunque la cantidad de personas albergadas continúa siendo elevada.

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Desde que ocurrió el doble terremoto, se han registrado 1.308 réplicas, una secuencia sísmica que mantiene la preocupación entre los habitantes de la región. La última réplica percibida tuvo una magnitud de 3,9 y se produjo el viernes pasado cerca de Naiguatá, en el estado La Guaira.

Las tareas de búsqueda siguen activas en las zonas más afectadas (REUTERS)
Las tareas de búsqueda siguen activas en las zonas más afectadas (REUTERS)

El impacto sobre la infraestructura también sigue siendo considerable. El balance oficial reporta 856 edificios con daños y 190 inmuebles completamente colapsados.

Ante la pérdida masiva de viviendas, el régimen chavista inició un censo biométrico para determinar cuántas casas deberán construirse para reubicar a las familias afectadas. Estiman que podrían requerirse alrededor de 25.000 viviendas para atender la demanda generada por la catástrofe.

Jorge Rodríguez anunció además que la designada del chavismo, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas destinadas a damnificados durante esta semana, como parte del plan oficial de reconstrucción.

En paralelo a las tareas de recuperación, el régimen y un sector de la oposición encabezado por la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, acordaron desarrollar un plan de trabajo conjunto que comenzará el 1 de agosto. De acuerdo con las autoridades, esa iniciativa buscará el “fortalecimiento de la democracia” y la coordinación de acciones para enfrentar las consecuencias del doble terremoto.

Mientras continúan las labores de asistencia, Venezuela recibió el miércoles 42 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de Madrid para apoyar a las familias afectadas por la emergencia.

El Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior informó que el cargamento arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que permanece cerrado para vuelos comerciales debido a los trabajos de reparación por los daños ocasionados por los sismos.

El nuevo reporte oficial también señala que 20.857 personas permanecen alojadas en 106 campamentos transitorios habilitados para atender a la población desplazada (REUTERS)
El nuevo reporte oficial también señala que 20.857 personas permanecen alojadas en 106 campamentos transitorios habilitados para atender a la población desplazada (REUTERS)

Según el organismo, la ayuda incluye plantas eléctricas, hidrolimpiadoras, kits sanitarios, carpas estructurales, módulos sanitarios portátiles y estaciones colectivas para el lavado de manos, materiales destinados a reforzar la atención en los refugios temporales.

Los insumos serán trasladados a uno de los campamentos administrados por la Cruz Roja en el estadio Jorge Luis García Carneiro, en La Guaira, donde permanecen alojadas parte de las familias que perdieron sus viviendas.

De acuerdo con la distribución oficial de los refugios, La Guaira concentra 28 campamentos con 10.497 personas, mientras que Caracas alberga 40 centros temporales con 7.978 damnificados.

Los estados Miranda y Aragua cuentan con 28 y 10 campamentos, respectivamente, que en conjunto reciben a más de 2.300 personas desplazadas por uno de los desastres naturales más graves registrados en Venezuela en las últimas décadas.

(Con información de Europa Press)

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