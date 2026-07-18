Venezuela

Una ONG venezolana solicitó una nueva investigación independiente por las denuncias de torturas contra presos políticos

CLIPPVE exigió que la pesquisa cuente con la participación de mecanismos internacionales y pidió la destitución de todos los funcionarios responsables por revictimizar a los familiares. La organización denunció golpes, asfixias por gas lacrimógeno y disparos contras los detenidos

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Familiares de presos políticos venezolanos alertan de malos tratos a reclusos tras los terremotos (Europa Press)
Familiares de presos políticos venezolanos alertan de malos tratos a reclusos tras los terremotos (Europa Press)

La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) pidió el viernes una investigación independiente sobre las denuncias de torturas contra presos políticos en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, tras una reunión con el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García. Según la ONG, el funcionario minimizó los hechos reportados y el encuentro estuvo marcado por la negación de las denuncias y la descalificación de víctimas y organizaciones acompañantes.

El comité calificó como grave que en lugar de ofrecer garantías y protección a las víctimas, se transmitieran mensajes que desalientan las denuncias y desacreditan la documentación independiente.

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En un comunicado publicado en la red social X, la organización sostuvo que la respuesta institucional confirma un patrón en el que la prioridad de las autoridades no es investigar ni proteger a las víctimas, sino cuestionar la credibilidad de quienes denuncian y trasladar la responsabilidad a familiares y defensores de derechos humanos.

CLIPPVE exigió que la investigación cuente con la participación de mecanismos internacionales competentes y pidió la destitución del ministro y de todos los funcionarios responsables por incumplir su deber de protección y revictimizar a familiares. Además, solicitó el ingreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional a los centros de reclusión para realizar una evaluación independiente de las condiciones de detención.

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La semana pasada, la organización denunció que detenidos en Rodeo I fueron golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno para obligarlos a regresar a sus celdas tras permanecer días en el patio luego de los terremotos del 24 de junio.

CLIPPVE pidió una investigación independiente sobre las denuncias de torturas contra presos políticos (Europa Press)
CLIPPVE pidió una investigación independiente sobre las denuncias de torturas contra presos políticos (Europa Press)

Familiares de los presos políticos señalaron a EFE que las autoridades los abandonaron tras los terremotos, lo que se refleja en el deterioro de la alimentación y la falta de atención a estructuras dañadas. Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no presentó un balance oficial sobre la situación de los detenidos y las cárceles tras los sismos, que ya dejan más de 5.000 muertos.

El jueves pasado, un grupo de familiares de presos políticos reclamó que la liberación de los detenidos sea el primer punto en la agenda del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, previsto para comenzar el 1 de agosto.

Es fundamental que en esa mesa de diálogo se presente el punto número uno como la libertad de todos los presos políticos, porque no podemos tener un país libre con presos políticos tras las rejas”, manifestó Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, en nombre de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos durante una rueda de prensa.

El grupo acampa desde el 7 de junio frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, a la espera de una intervención diplomática que facilite la excarcelación de sus allegados. Ahora, solicitan que la cuestión figure como prioridad en las negociaciones entre el actual Parlamento, dominado por el chavismo, y representantes de la oposición encabezados por la ex diputada Dinorah Figuera, defensora de la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Familiares de presos políticos pidieron la liberación de sus seres queridos (@Clippve)
Familiares de presos políticos pidieron la liberación de sus seres queridos (@Clippve)

Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández, pidió a Figuera que “escuche directamente a todos los familiares que nos encontramos acá y en cada uno de los centros de reclusión, que reabra los casos y que sean escuchados”.

Según lo anunciado el martes por las partes involucradas y con el respaldo de Estados Unidos, el diálogo previsto para el 1 de agosto abordará temas relacionados con el fortalecimiento de la democracia en el país, que atraviesa una emergencia por los terremotos del 24 de junio.

(Con información de EFE)

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