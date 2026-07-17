Venezuela

Venezuela superó los 5.000 fallecidos tras el doble terremoto: hay 16.000 heridos

Casi 18.000 personas quedaron sin hogar y se refugian en espacios temporales, mientras más de 21.000 permanecen en campamentos

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Países de la región y organismos internacionales enviaron equipos y recursos para colaborar con Venezuela tras el devastador terremoto (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Países de la región y organismos internacionales enviaron equipos y recursos para colaborar con Venezuela tras el devastador terremoto (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Más de tres semanas después del doble terremoto que azotó a Venezuela, la cifra oficial de fallecidos supera los 5.000, según un nuevo balance publicado el viernes por las autoridades.

El recuento, informado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dimensionó el alcance de la tragedia: la cifra de muertos creció durante las últimas semanas hasta alcanzar 5.069, mientras que la cantidad de heridos se mantuvo en 16.740.

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El desastre marcó uno de los episodios más graves en la historia reciente del país y ubicó el impacto de los sismos entre los más letales de América Latina en los últimos años.

El 24 de junio, dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron al menos siete estados venezolanos casi al mismo tiempo. Las consecuencias incluyeron el colapso de edificios, la destrucción de infraestructuras esenciales y la interrupción de servicios básicos como el agua y la electricidad. La Guaira, el estado costero vecino a Caracas, concentró la mayor destrucción: comunidades enteras perdieron sus viviendas y su fuente de trabajo.

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El número de damnificados creció de forma sostenida. Según datos difundidos por las autoridades, 17.907 personas quedaron sin hogar y se alojan en refugios improvisados, entre escuelas, estadios y parques, mientras que 21.235 permanecen en 107 campamentos transitorios. El impacto directo alcanzó a 128.324 familias, que recibieron atención y asistencia en las semanas siguientes al desastre.

El desastre afectó de manera directa a 128.324 familias, que recibieron ayuda y acompañamiento en las semanas posteriores al sismo (Reuters)
El desastre afectó de manera directa a 128.324 familias, que recibieron ayuda y acompañamiento en las semanas posteriores al sismo (Reuters)

Durante las labores de rescate, los equipos extrajeron de los escombros a más de 6.400 personas con vida. Pese a estos esfuerzos, la emergencia dejó al menos 300 cuerpos aún sin identificar, según cifras entregadas a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y organismos humanitarios.

Las autoridades recolectaron muestras de ADN y dispusieron el entierro en un cementerio de La Guaira, con la expectativa de que en el futuro puedan ser identificados y devueltos a sus familias.

Por otro lado, el Gobierno venezolano no publicó un listado oficial de desaparecidos. Sin embargo, sectores de la oposición estimaron cerca de 30.000 personas sin localizar, una cifra que mantiene la preocupación entre quienes buscan a familiares o conocidos. Además, desde el 24 de junio se registraron 1.331 réplicas, incluido un temblor de magnitud 3,9 el 10 de julio, que causó pánico y evacuaciones en Naiguatá, una de las localidades más afectadas de La Guaira.

A nivel material, la devastación alcanzó niveles inéditos. El Gobierno de Venezuela y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcularon que el volumen de escombros generado por los terremotos ascendió a 2.106.000 toneladas, de las cuales 1.529.000 corresponden a materiales de construcción y el resto a bienes personales.

“No hay referencia en el mundo, así nos lo han dicho los organismos internacionales, de este volumen de residuos en otras emergencias y tragedias a nivel mundial”, afirmó el ministro de Ecosocialismo (Ambiente), Nelson Rodríguez en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(Con información de Bloomberg y EFE)

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