María Corina Machado reafirmó su promesa de volver a Venezuela: “Mi lugar está allá”

Machado expresó en redes sociales su deseo de estar presente en cada zona golpeada por los sismos (Reuters)

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reiteró que regresará a su país y presentó esa decisión como una promesa que cumple “paso a paso”, en medio de la emergencia humanitaria abierta tras los recientes terremotos. En un mensaje dirigido a la población, aseguró:

“Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá, con ustedes. Y cuando nos encontremos, vamos a levantar este país desde el mismo lado en el que siempre hemos estado”, aseguró.

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Machado, que salió de Venezuela en diciembre para recibir el Nobel tras casi un año en la clandestinidad, sostuvo que su retorno no será un hecho aislado, sino un compromiso con quienes sufren las consecuencias del sismo del 24 de junio.

“Millones de venezolanos, adentro y afuera, quisiéramos hoy estar en Vargas, en Falcón, en Caracas, en Aragua, en Yaracuy, en Carabobo... en cada zona golpeada, ayudando”, manifestó en sus redes sociales. Además, señaló que le impusieron obstáculos, pero remarcó: “No pueden impedir mi apoyo a los afectados”.

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El desastre sísmico del 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5, provocó hasta el momento 3.685 muertes confirmadas, más de 16.700 personas heridas y dejó sin hogar a casi 18.000 ciudadanos. El colapso de 190 edificios, junto a daños graves en cientos de inmuebles, forzó el despliegue de miles de rescatistas, voluntarios y efectivos de seguridad en las zonas más afectadas, especialmente en La Guaira, donde persistieron las tareas de rescate y la búsqueda de desaparecidos.

Machado destacó el papel de la sociedad venezolana frente a la tragedia. “Esa es Venezuela: la que se organiza, se cuida, se acompaña. A esa Venezuela le pido que convierta el dolor y la rabia en cuidado: cuidemos a los que quedaron sin nada, cuidémonos entre nosotros, no dejemos a nadie solo”, expresó.

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Machado denunció que el gobierno le bloqueó el regreso al país y reiteró que no solicitó protección internacional (Reuters)

También cuestionó la paralización de las operaciones de rescate en algunos sectores y se refirió a la fatiga de quienes permanecen a la espera de ayuda. “Sé que están agotados. Sé que sienten que se terminan los días en los que todo el mundo mira hacia Venezuela, y que ahora viene lo más duro: el silencio, el polvo, la espera”, aseguró.

La emergencia derivó en la habilitación de decenas de campamentos temporales, la distribución de alimentos y agua, y la atención de miles de pacientes en hospitales y centros médicos. La comunidad internacional participa en las tareas de asistencia y reconstrucción, mientras equipos extranjeros colaboran en las operaciones logísticas y de rescate. El aeropuerto internacional Simón Bolívar resultó dañado y solo opera parcialmente para vuelos humanitarios.

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Machado reiteró que no pidió protección especial para regresar y denunció que el Gobierno de Delcy Rodríguez cerró el espacio aéreo para impedir su retorno. Las autoridades venezolanas la acusan de delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria, imputaciones que la dirigente rechaza.

(Con información de EFE)