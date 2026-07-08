Qué medicamento daña más los riñones: ibuprofeno o naproxeno

El uso frecuente de analgésicos de venta libre como ibuprofeno y naproxeno es común en México para dolores cotidianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso frecuente de analgésicos de venta libre es una práctica común ante dolores cotidianos. Entre los más utilizados en México se encuentran el ibuprofeno y el naproxeno, ambos pertenecientes al grupo de antiinflamatorios no esteroideos.

Aunque suelen considerarse seguros cuando se administran en dosis recomendadas, especialistas advierten que su consumo prolongado o sin supervisión médica puede representar un riesgo para la salud renal.

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¿Cuál de estos medicamentos causa más daño a los riñones y qué factores aumentan el peligro? La respuesta es clave para quienes recurren a ellos ante malestares recurrentes.

Especialistas advierten que el consumo prolongado o sin supervisión médica de AINEs puede representar un riesgo para la salud renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué medicamento daña más los riñones el ibuprofeno o naproxeno, cuáles son los daños que causa cada uno

Es importante mencionar que ambos medicamentos pertenecen a la familia de los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y su uso prolongado o en dosis altas puede afectar la función renal.

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De acuerdo con información de la National Kidney Fundation, algunas consideraciones sobre la acción de ambos medicamentos son las siguientes:

Ibuprofeno

Puede reducir el flujo sanguíneo hacia los riñones, lo que disminuye su capacidad de filtrar desechos.

Puede causar insuficiencia renal aguda, sobre todo en personas con factores de riesgo como deshidratación, edad avanzada, hipertensión, diabetes o enfermedad renal previa.

Su uso frecuente puede favorecer la retención de líquidos, hipertensión y alteraciones en los niveles de potasio y sodio.

Naproxeno

Tiene un mecanismo de acción similar al ibuprofeno y comparte los mismos riesgos en cuanto a daño renal.

El naproxeno también puede provocar insuficiencia renal aguda y crónica, especialmente si se usa de manera continua y sin supervisión médica.

Puede aumentar el riesgo de presión arterial elevada y problemas cardíacos asociados a daño renal.

¿Cuál es más dañino?

Si bien ninguno ha demostrado tener más efectos adversos que el otro, es vital tomar conciencia sobre que ambos medicamentos tienen un perfil de riesgo muy similar para los riñones.

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El daño depende más de factores individuales (dosis, duración, edad, condición renal previa) que de diferencias específicas entre ibuprofeno y naproxeno.

En conclusión, tanto ibuprofeno como naproxeno pueden dañar los riñones si se usan sin control médico, en dosis altas o por periodos largos y son una de las principales causas de daño renal por consumo excesivo de medicamentos.

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Ibuprofeno y naproxeno tienen un perfil de riesgo renal similar, y el daño depende de la dosis, la duración y factores individuales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros medicamentos que pueden causar daño a los riñones si se toman con frecuencia

Los medicamentos que más pueden dañar los riñones suelen ser los siguientes:

Algunos antibióticos, sobre todo en personas con factores de riesgo o ya con daño renal previo.

Medicamentos tradicionales o productos catalogados como “naturales” (incluyendo algunas hierbas chinas), ya que pueden alterar el potasio en la sangre y afectar la función renal sin que la persona lo note.

Megadosis de vitamina C, ya que el cuerpo la transforma en oxalato, lo que puede aumentar el riesgo de cálculos y daño renal, especialmente en personas con antecedentes de enfermedad renal.

Diuréticos y ciertos medicamentos para la presión arterial, aunque son necesarios para muchos pacientes renales, pueden causar daño si no se usan bajo supervisión médica.

Un modelo de riñón con cálculos, pastillas de vitamina D3 y una muestra de orina ilustran el riesgo de daño renal por el consumo excesivo de suplementos sin supervisión médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante tener precaución con suplementos de potasio, sales desalinizadoras con potasio y algunos remedios caseros o licuados (como el de perejil crudo), sobre todo en personas con antecedentes de daño renal o cálculos, ya que pueden favorecer la formación de microcristales y la inflamación renal.

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