Venezuela

Delcy Rodríguez removió del Seniat al hermano de Diosdado Cabello tras 18 años en el cargo

La presidenta encargada envía a José David Cabello a Pequiven y nombra al frente del servicio tributario a Román Maniglia

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Fotografía del 3 de julio de 2026 de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una rueda de prensa este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Iván Cárdenas
Fotografía del 3 de julio de 2026 de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una rueda de prensa este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Iván Cárdenas

Delcy Rodríguez continúa sacudiendo el tablero del poder en Venezuela y en esta oportunidad ha movido una ficha de peso.

La presidenta encargada sacó del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) a José David Cabello, hermano del ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien tenía más de 18 años ejerciendo el cargo.

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Cabello llegó al Seniat en 2008, bajo la administración del difunto comandante Hugo Chávez. Siguió durante todo el periodo de Nicolás Maduro y ahora Delcy Rodríguez lo aparta en medio de la reestructuración que viene desarrollando desde que asumió las riendas del Ejecutivo de forma interina.

Sin embargo, el funcionario no sale del gobierno chavista. A partir de este martes 7 de julio, será el nuevo presidente de la Corporación Petroquímica de Venezuela (Pequiven), reemplazando a Román Maniglia, quien se encargará del Seniat.

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“Confiamos en su profesionalismo y amplia experiencia para conducir esta institución, fundamental para el fortalecimiento de la recaudación, la disciplina fiscal y el desarrollo económico”, aseguró Delcy Rodríguez, quien le ordenó la digitalización del sistema tributario.

Estos anuncios se suman a los cambios hechos por la mandataria el domingo, cuando designó al ingeniero Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de la chavista Jacqueline Faría, a quien ordenó “conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura” afectada por los sismos.

Caída

El padre de Maniglia es Ramón Orlando Maniglia, embajador de Venezuela en Colombia, y su madrastra es Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas. Tanto Ramón Orlando Maniglia como Carmen Meléndez son almirantes de la Armada y fueron ministros de Defensa.

17jun26 INFOBAE dos almirantes
Román Daniel Maniglia Darwich ha ocupado cargos relevantes en la banca estatal venezolana.

El flamante jefe del Seniat fue presidente del Banco de Venezuela y viceministro de Economía Digital. Encaja en el perfil que Delcy Rodríguez está promoviendo dentro de su equipo económico. Una persona joven, de 42 años, poco conocido por la opinión pública, identificado como un “técnico” y sin mayor desgaste político. Además, con una especialización en criptomonedas, Fintech y Blockchain.

Aunque José David Cabello mantiene una silla en el gobierno, puede considerarse que ha retrocedido en la estructura del poder chavista. El Seniat es un despacho clave para el Ejecutivo nacional y ahora estará en manos de una ficha de estrecha confianza de Delcy Rodríguez.

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