Venezuela

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos supervisó en Venezuela las operaciones de asistencia humanitaria tras los terremotos

El general Francis L. Donovan recorrió las zonas donde Washington presta apoyo logístico acompañado por el encargado de negocios estadounidense en el país caribeño, John Barrett, con quien verificó las tareas destinadas a respaldar las operaciones de ayuda coordinadas por el Departamento de Estado

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El jefe del Comando Sur de Estados Unidos supervisó en Venezuela las operaciones de asistencia humanitaria tras los terremotos (SOUTCOM vía X)
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos supervisó en Venezuela las operaciones de asistencia humanitaria tras los terremotos (SOUTCOM vía X)

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis L. Donovan, visitó el lunes Venezuela para supervisar las operaciones de asistencia humanitaria que las fuerzas estadounidenses realizan tras los terremotos que golpearon al país el 24 de junio, informó el organismo militar.

Donovan recorrió las zonas donde Estados Unidos presta apoyo logístico acompañado por el encargado de negocios estadounidense en Venezuela, John Barrett, con quien verificó las tareas destinadas a respaldar las operaciones de ayuda coordinadas por el Departamento de Estado.

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El Comando Sur informó en la red social X que la visita formó parte del seguimiento de la respuesta estadounidense a la emergencia y destacó la presencia de efectivos militares en las áreas afectadas.

“Dando un paso adelante para ayudar al pueblo venezolano”, publicó el Comando Sur al informar sobre la presencia de Donovan en el país.

Donovan recorrió las zonas donde Estados Unidos presta apoyo logístico acompañado por el encargado de negocios estadounidense en Venezuela, John Barrett (SOUTCOM vía X)
Donovan recorrió las zonas donde Estados Unidos presta apoyo logístico acompañado por el encargado de negocios estadounidense en Venezuela, John Barrett (SOUTCOM vía X)

Durante la visita, el jefe del Comando Sur también se reunió con infantes de Marina de la Fuerza de Combate Litoral-24 y con integrantes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pertenecientes al Elemento de Respuesta de Contingencia, desplegados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

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Según el Comando Sur, el personal militar instalado en la terminal aérea presta apoyo logístico para facilitar la llegada y la distribución de suministros esenciales destinados a las comunidades más afectadas por los terremotos.

“Las fuerzas de EEUU que asisten en el aeropuerto están proporcionando apoyo logístico crítico para garantizar que la asistencia que salva vidas llegue rápidamente a las líneas del frente”, señaló el organismo.

El Comando Sur también reafirmó que las fuerzas militares estadounidenses mantienen su respaldo a las operaciones de ayuda del gobierno de Estados Unidos, coordinadas por el Departamento de Estado, como parte de la respuesta internacional desplegada tras la emergencia sísmica en Venezuela.

“Dando un paso adelante para ayudar al pueblo venezolano”, publicó el Comando Sur al informar sobre la presencia de Donovan en el país (SOUTCOM vía X)
“Dando un paso adelante para ayudar al pueblo venezolano”, publicó el Comando Sur al informar sobre la presencia de Donovan en el país (SOUTCOM vía X)

La visita coincidió con una nueva actualización del balance oficial de víctimas. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó en su cuenta de Telegram que la cifra de muertos ascendió a 3.535, mientras que 16.740 personas resultaron heridas y 6.462 fueron rescatadas desde los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron Caracas y la zona costera de La Guaira con segundos de diferencia el 24 de junio.

El doble sismo constituye el desastre sísmico más mortífero registrado en Venezuela en el último siglo. El antecedente más grave ocurrió en julio de 1967 cerca de Caracas y dejó 245 muertos. Los recientes terremotos afectaron la capital y otros seis estados del norte del país, con especial impacto en La Guaira, una región que ya había sufrido una tragedia por el deslave de 1999.

Las autoridades informaron que 17.854 personas perdieron sus viviendas, lo que motivó la habilitación de 82 campamentos transitorios, tres más que el domingo. La Vicepresidencia Social indicó que 12.800 personas permanecen alojadas en 80 albergues ubicados entre Caracas y La Guaira.

El balance oficial también contabiliza 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron. Además, el gobierno informó que 86.794 familias recibieron asistencia, con la distribución de 9.603 toneladas de alimentos. En las tareas de respuesta participan 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad, junto con 27.930 voluntarios.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó en su cuenta de Telegram que la cifra de muertos ascendió a 3.535, mientras que 16.740 personas resultaron heridas y 6.462 fueron rescatadas (REUTERS)
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó en su cuenta de Telegram que la cifra de muertos ascendió a 3.535, mientras que 16.740 personas resultaron heridas y 6.462 fueron rescatadas (REUTERS)

El gobierno no actualiza la cifra de desaparecidos desde el 25 de junio, cuando la ubicó en 157 personas. Sin embargo, la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para que las familias reporten casos, registra más de 30.000 personas sin contacto. Un conteo respaldado por la oposición coincide con esa estimación.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la respuesta oficial ante las críticas por la velocidad de las operaciones de rescate y de distribución de ayuda. Durante los actos por el Día de la Independencia, renovó su pedido a Estados Unidos para que levante las sanciones, al sostener que Venezuela necesita mayor acceso al financiamiento internacional para acelerar la reconstrucción.

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