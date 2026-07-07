EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de julio

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Este 7 de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta cierres y reducciones de carriles en distintos puntos de la capital por causas diversas.
- En Av. México Coyoacán, a la altura de Puente Xoco, frente a las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, continúa la reducción de un carril a la circulación.
- En la colonia Adolfo Ruiz Cortínez, la calle Temoc entre Tecacalo y Teolole permanece cerrada. La alternativa vial es Huitzilopochtli.
- Sur 136, entre Av. Constituyentes y Poniente 73, reporta cierre en ambos sentidos. Los conductores pueden circular por Camino de los Toros y Sur 128.
- En la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Villa Reyes entre Villa Carlos y Villa Campa está cerrada. La alternativa es Villa San Pedro.