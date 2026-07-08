Venezuela

La estremecedora historia del bebé que nació entre los escombros tras el doble terremoto en Venezuela

Eliana García, de 19 años, dio a luz con 38 semanas en un campamento improvisado de La Guaira, asistida por una paramédica sin insumos, iluminadas por teléfonos y en medio de réplicas terroríficas

Guardar
Google icon
Eliana García, de 19 años, revisa su teléfono móvil mientras amamanta a su bebé Gael Jesús —nacido en La Guaira un día después de los terremotos del 24 de junio— en un refugio de la Escuela Bolivariana 10 de Marzo en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026 (Paula Ramon/AFP)
Eliana García, de 19 años, revisa su teléfono móvil mientras amamanta a su bebé Gael Jesús —nacido en La Guaira un día después de los terremotos del 24 de junio— en un refugio de la Escuela Bolivariana 10 de Marzo en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026 (Paula Ramon/AFP)

El devastador doble sismo que sacudió la costa de Venezuela no solo dejó más de tres mil, sino que también marcó el inicio de la vida de un niño en medio de la tragedia. La historia de Eliana García y su familia se entrelaza con el drama de La Guaira, donde otras cientas de personas buscaron refugio tras el devastador doble terremoto.

Cuando las primeras réplicas aún sacudían el suelo, Eliana, con 38 semanas de embarazo, sintió las contracciones en el improvisado campamento de un campo de béisbol. Había llegado allí huyendo del peligro de los edificios colapsados, sin imaginar que daría a luz en esas condiciones.

PUBLICIDAD

Esa noche, mientras la ciudad costera se llenaba de gritos y socorristas trepaban ruinas para rescatar a sobrevivientes, la joven de 19 años debió enfrentar el parto que los médicos habían descartado como opción. “Sentía como ganas de orinar. Pero pujaba y pujaba y como no salía nada entendí que el bebé venía”, relató García a la agencia AFP.

Las circunstancias del parto fueron extremas: sin agua, sin guantes y apenas con alcohol en gel, una paramédica que buscaba a sus familiares entre los escombros acudió al llamado de auxilio. Alumbrada solo por linternas de teléfonos, asistió a Eliana en plena madrugada. No hubo recursos médicos disponibles, y la improvisación fue la única opción: “Ahí no teníamos cómo cortar el cordón, y la gente comenzó a quitarse las colitas del cabello y lo amarramos en dos extremos, con mucho alcohol”, recordó Julia Di Giuseppe, cuñada de Eliana.

PUBLICIDAD

Scarlett Goitia sostiene al bebé de su hermana Eliana García —quien dio a luz tras los terremotos (Martin Bernetti/AFP)
Scarlett Goitia sostiene al bebé de su hermana Eliana García —quien dio a luz tras los terremotos (Martin Bernetti/AFP)

En medio de las réplicas del terremoto y el miedo colectivo, el bebé nació en el campo de béisbol. La familia, sorprendida porque esperaban una niña, recibió a un varón. Durante unos momentos, el silencio llenó el ambiente hasta que los aplausos de los presentes consiguieron provocar el llanto del recién nacido, según la memoria de Di Giuseppe.

El proceso para trasladar a madre e hijo fue igual de complicado. Los familiares cargaron a Eliana primero en brazos y luego en una carreta motorizada, hasta conseguir una ambulancia que los llevó al hospital público, saturado por la emergencia.

Este episodio refleja cómo el colapso de los servicios básicos y las condiciones precarias dificultaron la atención médica tras los terremotos. El recién nacido no pudo recibir vacunas, y la familia fue reubicada en un colegio público que funciona como refugio, en una región que afronta más de 3.600 muertos oficialmente.

Entre los escombros, la tragedia fue doble para la familia. Las dos sobrinas de Di Giuseppe, de 14 y 11 años, murieron bajo toneladas de concreto cuando el edificio popular donde vivían se desplomó. El padre solo pudo identificarlas por una pulsera plateada que llevaba la mayor.

La hermana de Eliana, madre de las niñas, y un sobrino siguen desaparecidos. La incertidumbre se suma al duelo en el refugio de La Guaira.

Eliana García, de 19 años, amamanta a su bebé Gael Jesús (Paula RAMON/AFP)
Eliana García, de 19 años, amamanta a su bebé Gael Jesús (Paula RAMON/AFP)

Eliana había elegido el nombre de su hija antes del parto, pero la realidad la obligó a repensarlo al descubrir que era niño. “Pero mi hermana siempre me decía que le pusiera Gael”, confió entre sollozos. “Así que por ella decidí llamarlo Gael Jesús. Es mi forma de tenerla aquí”.

La historia de Eliana García y su hijo Gael, nacido entre ruinas y pérdidas, brindó un nuevo testimonio del drama humano que acompañó la catástrofe en Venezuela. A pesar del dolor, la familia encuentra amor en el nacimiento y una nueva razón para seguir adelante, incluso en medio de la devastación.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

VenezuelaTerremoto en VenezuelaÚltimas noticias AméricaLa GuairaSismo en CaracasTerremoto en Caracas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez se reunió con el jefe humanitario de la ONU para coordinar la respuesta a los sismos en Venezuela

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, informó que la visita de Tom Fletcher se extenderá durante cuatro días, periodo en el que prevé reunirse con sobrevivientes, personal de asistencia y altos funcionarios del Gobierno chavista

Delcy Rodríguez se reunió con el jefe humanitario de la ONU para coordinar la respuesta a los sismos en Venezuela

Familiares de presos políticos denuncian abandono en las cárceles de Venezuela tras el doble terremoto

Los seres queridos de los detenidos sostienen que desde los sismos del 24 de junio se deterioraron las raciones en las prisiones y no hubo atención a las instalaciones carcelarias afectadas. El Gobierno chavista no brindó detalles de ningún plan de reparación

Familiares de presos políticos denuncian abandono en las cárceles de Venezuela tras el doble terremoto

María Corina Machado reafirmó su promesa de volver a Venezuela: “Mi lugar está allá”

Además, instó a los venezolanos a canalizar el sufrimiento y la indignación provocados por la tragedia en acciones de apoyo y acompañamiento a las personas que quedaron sin nada tras los terremotos

María Corina Machado reafirmó su promesa de volver a Venezuela: “Mi lugar está allá”

Delcy Rodríguez solicitó apoyo a Japón, Perú y Chile para sumar especialistas en la emergencia sísmica que devastó Venezuela

El desastre natural dejó, hasta el momento, al menos 3.685 muertos y 16.740 heridos, según cifras oficiales

Delcy Rodríguez solicitó apoyo a Japón, Perú y Chile para sumar especialistas en la emergencia sísmica que devastó Venezuela

Costa Rica envía segundo cargamento de insumos para niños y adultos mayores afectados por terremotos en Venezuela

El gobierno costarricense concretó un nuevo envío de fórmula infantil y pañales, resultado de la colaboración entre instituciones, sector privado y ciudadanía, para asistir a los sectores más vulnerables tras los recientes sismos que impactaron al país sudamericano

Costa Rica envía segundo cargamento de insumos para niños y adultos mayores afectados por terremotos en Venezuela
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ahora juega la casta: Javier Milei movió primero y fuerte para 2027

Ahora juega la casta: Javier Milei movió primero y fuerte para 2027

Chicharito Hernández y Piccolo de Dragon Ball dedican emotivos mensajes a Hormiga González

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

César Montes estaría a una firma de regresar a la Liga MX con este equipo, según reportes

Falcao aclara que sus palabras fueron tergiversadas: “Mis declaraciones no hacían referencia a la Selección Colombia”

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global

Corea del Sur destinará USD 100 millones de ayuda a Ucrania para afrontar los mortíferos ataques de Rusia

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una ley para agilizar los procesos de extradición contra los miembros de bandas criminales

Desaparecieron cinco tripulantes a bordo de un avión de carga frente a la costa de Pakistán

Una operación internacional liderada por EEUU capturó a grupos criminales que realizaban asesinatos, extorsiones y narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Ali G está de vuelta: Sacha Baron Cohen ha estado rodando en secreto una nueva película de su icónico personaje

Ali G está de vuelta: Sacha Baron Cohen ha estado rodando en secreto una nueva película de su icónico personaje

La razón por la que los tatuajes de de Matt Damon que complicaron el rodaje de ‘La Odisea’

El padre de Lauren Bennett cuestiona la atención médica que recibió antes de que la artista muera a los 36 años

El padre de Beyoncé habló sobre el origen de su fortuna: “Ya éramos millonarios cuando ella tenía 4 años”

El duro recuerdo de Shania Twain: “Perdí la voz por la enfermedad de Lyme y duró bastante tiempo”