Las familias exigen ayuda del Estado para la recuperación de los cuerpos de las víctimas del doble terremoto en Venezuela

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Familias desesperadas exigen recuperar cadáveres nueve días después de los terremotos que sacudieron Venezuela y dejaron 2.645 muertos, más de 12.000 heridos y hasta 50.000 desaparecidos, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras las autoridades evitan precisar esa última cifra.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el país la semana pasada. La localidad costera de La Guaira concentra la mayor parte de las víctimas fatales, donde decenas de complejos residenciales quedaron reducidos a escombros. La gobernación del estado, a cargo de José Alejandro Terán, informó a AFP que más de 170 edificios fueron destruidos por completo y más de 700 resultaron dañados.

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Frente al edificio Tahiti, en el sector Caraballeda de La Guaira, un rescatista reportó haber escuchado gritos de un adulto en las primeras horas del viernes. También circularon versiones sobre el hallazgo con vida de un niño de nueve años, pero rescatistas extranjeros le dijeron a AFP que no encontraron rastro alguno de sobrevivientes.

La ventana crítica para rescates en este tipo de desastres suele cerrarse tras 72 horas. Aunque algunas personas fueron halladas con vida durante la semana, los equipos de rescate comenzaban a reducir las operaciones de búsqueda. Muchos sobrevivientes que perdieron sus hogares dormían en la calle o en refugios improvisados en parques y espacios públicos.

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La tensión escaló frente al edificio Tahiti, donde familiares que intentaban recuperar cuerpos se enfrentaron a quienes querían despejar el paso para una posible operación de rescate. José Francisco Liendo, que buscaba los restos de su padre y su hermana, rechazó el uso de maquinaria pesada: “Hasta que no recupere los cuerpos, no estaré en paz. No dejen que las máquinas se los lleven como basura”, dijo.

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Dalimer Díaz, de 43 años, denunció la misma situación: “Nos dicen que no, que buscan a los vivos, pero ¿y los muertos? ¿No son seres humanos también?” Más tarde, soldados llegaron al lugar y una brigada española se presentó con una grúa para comenzar a retirar escombros. Las autoridades suministraban entre 40 y 50 toneladas de ayuda humanitaria diarias a quienes permanecían en campamentos temporales, según declaró Terán a AFP.

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Aloa González esperaba el cuerpo de su hermana sepultada bajo bloques de hormigón, minutos después de haber regresado de enterrar a su padre y a su madre. “¿Cómo me siento? Muerta por dentro”, dijo. “No puedo creerlo. No quiero parar porque no quiero enfrentar la realidad de lo que está pasando.”

La presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense hace seis meses, sugirió que aún existe la posibilidad de hallar sobrevivientes. En su primera conferencia de prensa formal como presidenta, celebrada el jueves, defendió la gestión gubernamental y calificó las críticas de manipulación mediática: “Quien quiera auditar la realidad es bienvenido”, afirmó.

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Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Su administración cuenta con el respaldo de la del presidente de Estados Unidos Donald Trump, país que ayuda a coordinar los esfuerzos internacionales de rescate. No obstante, la líder opositora en el exilio y premio Nobel de la Paz María Corina Machado cuestionó la actuación del gobierno ante corresponsales en Venezuela a través de Zoom: “La ausencia total del Estado se ha hecho evidente; el país necesita figuras en las que pueda confiar”, señaló, argumentando que su presencia en el país sería estabilizadora.

Muchos residentes de La Guaira denunciaron que vecinos, familiares y voluntarios fueron los primeros en retirar escombros a mano, ante la tardanza en la llegada de rescatistas. AFP fue testigo de cómo un voluntario instó a soldados a dejar sus fusiles y unirse a las labores de remoción.

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Rodríguez descartó que los fallecidos terminen en fosas comunes y ordenó su identificación formal. En el puerto de La Guaira funciona una morgue improvisada al aire libre, donde largas filas se forman para recibir los cuerpos de familiares y sus certificados de defunción.

(Con información de AFP)