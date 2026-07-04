Venezuela

Las familias exigen ayuda del Estado para la recuperación de los cuerpos de las víctimas del doble terremoto en Venezuela

La ventana crítica para rescates en este tipo de desastres suele cerrarse tras 72 horas. Aunque algunas personas fueron halladas con vida durante la semana, los equipos de rescate comenzaban a reducir las operaciones de búsqueda

Guardar
Google icon
Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Familias desesperadas exigen recuperar cadáveres nueve días después de los terremotos que sacudieron Venezuela y dejaron 2.645 muertos, más de 12.000 heridos y hasta 50.000 desaparecidos, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras las autoridades evitan precisar esa última cifra.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el país la semana pasada. La localidad costera de La Guaira concentra la mayor parte de las víctimas fatales, donde decenas de complejos residenciales quedaron reducidos a escombros. La gobernación del estado, a cargo de José Alejandro Terán, informó a AFP que más de 170 edificios fueron destruidos por completo y más de 700 resultaron dañados.

PUBLICIDAD

Frente al edificio Tahiti, en el sector Caraballeda de La Guaira, un rescatista reportó haber escuchado gritos de un adulto en las primeras horas del viernes. También circularon versiones sobre el hallazgo con vida de un niño de nueve años, pero rescatistas extranjeros le dijeron a AFP que no encontraron rastro alguno de sobrevivientes.

La ventana crítica para rescates en este tipo de desastres suele cerrarse tras 72 horas. Aunque algunas personas fueron halladas con vida durante la semana, los equipos de rescate comenzaban a reducir las operaciones de búsqueda. Muchos sobrevivientes que perdieron sus hogares dormían en la calle o en refugios improvisados en parques y espacios públicos.

PUBLICIDAD

La tensión escaló frente al edificio Tahiti, donde familiares que intentaban recuperar cuerpos se enfrentaron a quienes querían despejar el paso para una posible operación de rescate. José Francisco Liendo, que buscaba los restos de su padre y su hermana, rechazó el uso de maquinaria pesada: “Hasta que no recupere los cuerpos, no estaré en paz. No dejen que las máquinas se los lleven como basura”, dijo.

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Dalimer Díaz, de 43 años, denunció la misma situación: “Nos dicen que no, que buscan a los vivos, pero ¿y los muertos? ¿No son seres humanos también?” Más tarde, soldados llegaron al lugar y una brigada española se presentó con una grúa para comenzar a retirar escombros. Las autoridades suministraban entre 40 y 50 toneladas de ayuda humanitaria diarias a quienes permanecían en campamentos temporales, según declaró Terán a AFP.

Aloa González esperaba el cuerpo de su hermana sepultada bajo bloques de hormigón, minutos después de haber regresado de enterrar a su padre y a su madre. “¿Cómo me siento? Muerta por dentro”, dijo. “No puedo creerlo. No quiero parar porque no quiero enfrentar la realidad de lo que está pasando.”

La presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense hace seis meses, sugirió que aún existe la posibilidad de hallar sobrevivientes. En su primera conferencia de prensa formal como presidenta, celebrada el jueves, defendió la gestión gubernamental y calificó las críticas de manipulación mediática: “Quien quiera auditar la realidad es bienvenido”, afirmó.

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Su administración cuenta con el respaldo de la del presidente de Estados Unidos Donald Trump, país que ayuda a coordinar los esfuerzos internacionales de rescate. No obstante, la líder opositora en el exilio y premio Nobel de la Paz María Corina Machado cuestionó la actuación del gobierno ante corresponsales en Venezuela a través de Zoom: “La ausencia total del Estado se ha hecho evidente; el país necesita figuras en las que pueda confiar”, señaló, argumentando que su presencia en el país sería estabilizadora.

Muchos residentes de La Guaira denunciaron que vecinos, familiares y voluntarios fueron los primeros en retirar escombros a mano, ante la tardanza en la llegada de rescatistas. AFP fue testigo de cómo un voluntario instó a soldados a dejar sus fusiles y unirse a las labores de remoción.

Rodríguez descartó que los fallecidos terminen en fosas comunes y ordenó su identificación formal. En el puerto de La Guaira funciona una morgue improvisada al aire libre, donde largas filas se forman para recibir los cuerpos de familiares y sus certificados de defunción.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

TerremotosLa GuairaRescateONU

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Terremotos en Venezuela: los rescatistas no hallan señales de vida del niño Fabio en Caraballeda

Los equipos de España, Portugal y Venezuela usaron drones, perros, sonar y georadar para revisar el edificio Taihiti, de doce plantas y con nuevas grietas, tras nueve días de búsqueda bajo ruinas

Terremotos en Venezuela: los rescatistas no hallan señales de vida del niño Fabio en Caraballeda

El Gobierno de Venezuela elevó a 2.645 la cifra de muertos por el doble terremoto

La administración de Delcy Rodríguez informó además que hay 12.666 heridos y que 6.462 personas fueron rescatadas tras los temblores que sacudieron al país el 24 de junio

El Gobierno de Venezuela elevó a 2.645 la cifra de muertos por el doble terremoto

Delcy Rodríguez cumple el plazo máximo de la Presidencia encargada y expertos advierten por la legalidad de su Gobierno

Analistas sostienen que el gobierno interino no puede extenderse indefinidamente en el tiempo, pues vulnera los principios democráticos de la Carta Magna venezolana

Delcy Rodríguez cumple el plazo máximo de la Presidencia encargada y expertos advierten por la legalidad de su Gobierno

Falta de información aumenta la desesperación de familias que buscan a víctimas del terremoto en Venezuela

Una sobreviviente del doblete sísmico que reside en La Guaira, declarada zona de desastre, se queja del “descontrol” en el principal refugio de la región

Falta de información aumenta la desesperación de familias que buscan a víctimas del terremoto en Venezuela

María Corina Machado dijo que su regreso estabilizaría a Venezuela tras los terremotos

La líder opositora exiliada sostuvo que el país enfrenta un “Estado fallido” e indicó que no ha solicitado protección para volver

María Corina Machado dijo que su regreso estabilizaría a Venezuela tras los terremotos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conceden libertad condicional a Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex: deberá firmar quincenalmente

Conceden libertad condicional a Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex: deberá firmar quincenalmente

Terremotos en Venezuela: Cancillería informa que mantiene asistencia a peruanos afectados y continúa con ayuda humanitaria

Así reaccionó la prensa inglesa al cambio de horario del México vs Inglaterra

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Petro pidió investigar a los dueños de bodegas digitales que habrían manipulado el debate político alrededor de la constituyente: “Denunciaré”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno reduce los precios de las gasolinas y el gasoil del 4 al 10 de julio

El Gobierno reduce los precios de las gasolinas y el gasoil del 4 al 10 de julio

Alarma en Honduras: 197 menores murieron por accidentes, homicidios y suicidios en el primer semestre de 2026

La ola xenófoba en Sudáfrica dispara expulsiones y salidas masivas de extranjeros

Sigue la purga de Xi Jinping en China: Zhang Shuguang quedó al frente del control disciplinario militar

Ministerio de Salud reporta 1,411 casos acumulados de dengue en Costa Rica en lo que va del 2026

ENTRETENIMIENTO

Los dinosaurios dejan la selva y copan Oak Street: los nuevos detalles de la película con Anne Hathaway y Ewan McGregor

Los dinosaurios dejan la selva y copan Oak Street: los nuevos detalles de la película con Anne Hathaway y Ewan McGregor

Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente casados

Fans de Taylor Swift se movilizan: confirman carpa y operativo para 1,000 personas en Nueva York

Pese al pedido de los fans, el director de Ratatouille descarta una nueva película: “Esa historia ya está contada”

Anne Hathaway rechazó un papel por una escena de parto que consideró incompatible con su imagen: “Sentía que no era su marca”