Venezuela

Estados Unidos desplegó 2.000 efectivos en Venezuela para apoyar las tareas de rescate tras los terremotos

El jefe del Comando Sur estadounidense, el general Francis Donovan, informó que los miembros “trabajan arduamente cada día para ayudar en las labores de búsqueda y rescate, en las tareas de recuperación, y en la entrega de suministros necesarios”

Guardar
Google icon
Estados Unidos desplegó 2.000 efectivos en Venezuela para apoyar las tareas de rescate tras los terremotos (REUTERS)
Estados Unidos desplegó 2.000 efectivos en Venezuela para apoyar las tareas de rescate tras los terremotos (REUTERS)

Unos 2.000 efectivos de Estados Unidos operan en Venezuela para apoyar las tareas de búsqueda, rescate, recuperación y entrega de suministros tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 2.300 muertos, informó el miércoles el jefe del Comando Sur estadounidense, el general Francis Donovan.

El Departamento de Defensa “tiene aproximadamente 2.000 miembros en la zona, en tierra, aire y mar”, dijo Donovan a periodistas. “Trabajan arduamente cada día para ayudar en las labores de búsqueda y rescate, en las tareas de recuperación, y en la entrega de suministros necesarios”, añadió.

PUBLICIDAD

Los sismos, que sacudieron la costa caribeña de Venezuela el miércoles de la semana pasada, derrumbaron edificios, dañaron el principal aeropuerto del país y dejaron además decenas de miles de desaparecidos, de acuerdo con el reporte incluido en los cables. En el último conteo oficial citado tras una semana del desastre, las autoridades reportaron 2.295 muertes y 11.267 heridos, mientras persistían críticas de opositores venezolanos y asociaciones civiles a la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Washington envió asistencia a Venezuela en un contexto político marcado por el estrechamiento de los lazos entre ambos países, después de que fuerzas estadounidenses capturaran al ex dictador Nicolás Maduro en una redada realizada en enero. El gobierno de Donald Trump trabaja “estrechamente” con el de Rodríguez, añadieron.

PUBLICIDAD

Consultado sobre si la tragedia podía aplazar una transición política en Venezuela, el encargado de negocios estadounidense en Caracas, John Barrett, sostuvo que la primera fase del proceso consistía en garantizar estabilidad.

El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, a su llegada a Caracas
El encargado de negocios estadounidense en Caracas, John Barrett

La reconstrucción se ve un poco diferente, por supuesto, desde el devastador terremoto, pero la recuperación económica ya había comenzado, y volveremos a centrarnos en este clima de inversión y en la recuperación de la economía, también para los venezolanos de a pie”, dijo a los periodistas.

En una conferencia virtual, Barrett afirmó que Estados Unidos no detectó “ningún problema grande” con el reparto de ayuda humanitaria tras los terremotos y señaló que el plan político de Washington hacia Caracas “permanece intacto”. La asistencia humanitaria “está llegando a la comunidad necesitada” y la fuerza logística desplegada “permite llegar a casi todo, prácticamente”, dijo.

“En el área de destrucción, esta columna vertebral no ha tenido problemas en cuanto a estar, seguir y que el Gobierno cumpla con nuestra petición de acelerar la respuesta. Las organizaciones no gubernamentales, yo he hablado con muchas de ellas, y tampoco han reportado o informado de ningún problema grande”, sostuvo.

Ante denuncias de organizaciones civiles sobre presuntos obstáculos y politización de la respuesta, Barrett consideró que las autoridades interinas “han cumplido”. “Yo puedo decir con confianza que las autoridades locales han cumplido plenamente con nuestras solicitudes y peticiones, y han cumplido al acelerar el proceso masivo humanitario”, aseveró.

Imagen tomada desde un dron de los miembros de un equipo de rescate eslovaco que participan en las labores de rescate en el lugar donde se derrumbó un edificio del complejo residencial gubernamental «Misión Vivienda», tras los terremotos del 24 de junio, en Los Cocos, en el estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Imagen tomada desde un dron de los miembros de un equipo de rescate eslovaco que participan en las labores de rescate en el lugar donde se derrumbó un edificio del complejo residencial gubernamental «Misión Vivienda», tras los terremotos del 24 de junio, en Los Cocos, en el estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Barrett explicó que el plan de Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, mantenía tres fases tras la captura de Maduro: estabilización, recuperación y transición democrática. Dijo que estaban “muy seguros” sobre la estabilidad del país, aunque reconoció que “la reconstrucción parece un poco distinta” tras el desastre.

Además, destacó que, según evaluaciones preliminares, el terremoto no afectó áreas clave de la infraestructura energética. “Afortunadamente, esta destrucción causada por el terremoto no afectó al sector petrolero y gasífero del país”, dijo.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Terremotos en VenezuelaTerremotoVenezuelaEstados UnidosSOUTHCOMFrancis DonovanCaracasLa GuairaÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono tras los terremotos

Sobrevivientes señalaron que la mayoría de las labores de rescate y recuperación quedaron en manos de vecinos y, en algunos casos, de rescatistas extranjeros con equipos especializados como cámaras térmicas, detectores de sonido y perros entrenados

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono tras los terremotos

Tras los sismos en Venezuela, advierten que el problema más urgente son las infecciones por heridas

Las autoridades informaron que el número de fallecidos asciende a 2.295 y hay más de 11.000 heridos. La cantidad de víctimas sigue creciendo cada día y además, miles de personas permanecen desaparecidas

Tras los sismos en Venezuela, advierten que el problema más urgente son las infecciones por heridas

Hacinamiento, peleas, filas por comida e incertidumbre: la dramática rutina en los refugios de La Guaira tras el terremoto

Miles de personas permanecen en escuelas, estadios y otros albergues temporales mientras esperan una solución habitacional y la llegada de más asistencia

Hacinamiento, peleas, filas por comida e incertidumbre: la dramática rutina en los refugios de La Guaira tras el terremoto

Las familias de cinco jóvenes ejecutados por las fuerzas venezolanas demandaron a Maduro ante la justicia de EEUU

Los denunciantes, cuya identidad permanece protegida, responsabilizan al expresidente venezolano de haber convertido a la policía especial en un instrumento de terror en los barrios populares, mientras el exmandatario afronta en paralelo un juicio penal por narcoterrorismo

Las familias de cinco jóvenes ejecutados por las fuerzas venezolanas demandaron a Maduro ante la justicia de EEUU

Crece el saldo de la tragedia en Venezuela: hay al menos 2.295 muertos y más de 11.000 heridos

En una comparecencia difundida por la televisión estatal, Jorge Rodríguez señaló que los equipos de emergencia mantienen las operaciones de búsqueda entre los escombros

Crece el saldo de la tragedia en Venezuela: hay al menos 2.295 muertos y más de 11.000 heridos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El PJ Federal prepara un acto en el Norte y busca adhesiones lejos de la interna kirchnerista

El PJ Federal prepara un acto en el Norte y busca adhesiones lejos de la interna kirchnerista

Las claves del Gobierno para la reelección en 2027: el efecto Adorni, el factor Bullrich y la apuesta por una oposición dividida

María, veterinaria: “El pelo bien cuidado protege del calor a tu perro”

La Policía Nacional advierte: “El problema no es llevar un reloj caro, el problema es que han estudiado tus pasos y saben que lo llevas”

El PRO se enfoca en la agenda parlamentaria tras la salida de Adorni y el nuevo rol de Santilli

INFOBAE AMÉRICA

Descubrieron miles de sismos diminutos en Alaska que dibujaron un nuevo mapa tectónico

Descubrieron miles de sismos diminutos en Alaska que dibujaron un nuevo mapa tectónico

Irán rechazó que los inspectores del OIEA accedan a las instalaciones nucleares bombardeadas: “Está prohibido bajo cualquier circunstancia”

Costa Rica: Laura Fernández enviará a la Asamblea Legislativa segundo paquete de proyectos de ley sobre seguridad

Investigan a siete funcionarios penitenciarios tras intentar ingresar dispositivos electrónicos a la cárcel en Costa Rica

República Dominicana deportó a 34,226 haitianos irregulares durante junio

ENTRETENIMIENTO

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Disney presenta la primera canción que será parte de ‘Camp Rock 3’

El origen de Spider-Man bajo la lupa: por qué la mordida no daría superpoderes y las telarañas causarían lesiones

Un concierto gratuito de Angine de Poitrine deja diez personas heridas en Montreal

Blake Lively volvió a apuntar contra Justin Baldoni: denuncia tácticas de intimidación y reclama 8 millones de dólares