Venezuela

Delcy Rodríguez condecoró con la medalla “Héroes de Venezuela” a rescatistas de Italia y Suiza

La presidenta encargada entregó cartas de agradecimiento a los embajadores de ambos países, dirigidas a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y al presidente suizo, Guy Parmelin

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Delcy Rodríguez condecoró con la medalla "Héroes de Venezuela" a rescatistas de Italia y Suiza

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó la medalla "Héroes de Venezuela“ en su segunda clase a las delegaciones de rescatistas de Italia y Suiza. Estas brigadas participaron en las tareas de salvamento tras los terremotos ocurridos hace una semana, que dejaron al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos.

Durante la ceremonia, la mandataria también distinguió a los perros rescatistas y entregó cartas de agradecimiento a los embajadores de ambos países, dirigidas a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y al presidente suizo, Guy Parmelin.

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En el acto, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó: “El duelo que está en nuestros corazones hoy se convierte en gratitud”.

La líder chavista declaró duelo nacional por siete días desde este miércoles a las 18:00 (hora local), y señaló que las labores de búsqueda y rescate siguen activas. Destacó que es “posible la cooperación y la amistad entre los pueblos”.

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Delcy Rodríguez condecoró con la medalla "Héroes de Venezuela" a rescatistas de Italia y Suiza capturas
Delcy Rodríguez condecoró con la medalla "Héroes de Venezuela" a rescatistas de Italia y Suiza

Por parte del equipo italiano, Ciro Bolognese transmitió sus condolencias y expresó que su grupo intentó llegar a Venezuela “lo más pronto posible” y buscó que sus “esfuerzos fueran al menos útiles para mantener la esperanza”. Añadió: “Nunca olvidaremos esta experiencia, llevaremos a Venezuela dentro de nuestro corazón por siempre”.

El líder del equipo suizo Swiss Rescue, Sebastian Eugster, agradeció el apoyo recibido y anunció que otro grupo llegará al país, por lo que Suizava a mantener su presencia” en Venezuela.

Al evento asistieron también los ministros venezolanos de Interior, Diosdado Cabello; de Exteriores, Yván Gil; de Defensa, Gustavo González; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta.

El despliegue de 3.000 rescatistas internacionales permitió salvar a 12 personas atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido el 24 de junio, informó el equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

Delcy Rodríguez condecoró con la medalla "Héroes de Venezuela" a rescatistas de Italia y Suiza capturas
Rescatistas suizos en el acto de condecoración en Venezuela

De acuerdo con el balance más reciente del Ejecutivo venezolano, unas 6.461 personas han sido rescatadas. Delcy Rodríguez reiteró que las operaciones de búsqueda y rescate continúan después de una semana de los sismos.

Tenemos esperanza y fe”, sostuvo la mandataria en el acto.

Las declaraciones se dieron mientras rescatistas de varios países mantenían una operación de más de 60 horas para salvar a un superviviente bajo los escombros en el estado costero de La Guaira, el más afectado por los sismos.

Delcy Rodríguez condecoró con la medalla "Héroes de Venezuela" a rescatistas de Italia y Suiza capturas
Delcy Rodríguez reiteró que las operaciones de búsqueda y rescate continúan después de una semana de los sismos: “Tenemos esperanza y fe”

Rodríguez calificó la situación como “una de las peores tragedias naturales que haya conocido en su historia” y agradeció a los expertos de 31 naciones que acudieron a Venezuela a “socorrer y dar vida”.

El chileno Sebastián Mocarquer, miembro de Undac, indicó que aún quedan días de trabajo en Venezuela, aunque el tiempo es limitado. Los equipos de rescate comenzarán a retirarse, y la recuperación de los cuerpos quedará a cargo de las autoridades venezolanas por razones de equipamiento, legales y forenses.

El grupo neerlandés informó que finalizó su misión al reducirse la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

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