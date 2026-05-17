Venezuela

La oposición de Venezuela celebró la deportación de Alex Saab: “Puede convertirse en uno de los testigos más importantes en el caso Maduro”

Iván Simonovis, ex jefe de inteligencia y seguridad del opositor venezolano Juan Guaidó, sostuvo que el colombiano recientemente extraditado a Estados Unidos podría revelar la trama de redes vinculadas al narcotráfico en el país caribeño

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Alex Saab es recibido por el ex dictador venezolano Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, luego de ser liberado por el gobierno de Estados Unidos, en Caracas, Venezuela, el 20 de diciembre de 2023 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Alex Saab es recibido por el ex dictador venezolano Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, luego de ser liberado por el gobierno de Estados Unidos, en Caracas, Venezuela, el 20 de diciembre de 2023 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Alex Saab, testaferro del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, fue deportado a Estados Unidos por la "comisión de diversos delitos" en el país norteamericano. Tras el suceso y luego de semanas de desconocimiento sobre el paradero del colombiano, la oposición de Venezuela celebró la extradición.

El ex jefe de inteligencia y seguridad del líder opositor venezolano Juan Guaidó, Iván Simonovis, señaló que la transferencia de Alex Saab a la custodia de Estados Unidos no representa únicamente un nuevo titular legal. “Puede convertirse en uno de los testigos más importantes en el caso (Nicolás) Maduro”, explicó.

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Simonovis detalló que los cargos de narcoterrorismo no se limitan al tráfico de drogas o armas, sino que abarcan el funcionamiento de redes: cómo circula el dinero, quién lo lava, quién lo protege, quién resulta beneficiado y de qué manera las finanzas ilícitas sostienen el poder político.

El analista criminal reconoció vía X que, para los venezolanos, la justicia se ha percibido como insoportablemente lenta. Sin embargo, aseguró que en los próximos 12 meses la justicia estadounidense podría avanzar de forma metódica, “testigo por testigo, documento por documento y red por red”.

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El ex comisario de la desaparecida Policía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovis (EFE/Lenin Nolly/Archivo)
El ex comisario de la desaparecida Policía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovis (EFE/Lenin Nolly/Archivo)

A su vez, el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa calificó este sábado como una buena noticia la deportación del ex ministro de Venezuela. El detenido y extraditado enfrentará cargos por presuntos delitos cometidos en Estados Unidos, según informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Es una gran noticia para los venezolanos que ese delincuente enfrente la justicia”, expresó Guanipa en X, acompañando el mensaje con una fotografía de Saab junto al presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

El ex diputado sostuvo que Saab “es un criminal” que amasó su fortuna “a costa del hambre de los venezolanos” y añadió: “Se hizo millonario vendiendo comida vencida y ayudando a los jerarcas del régimen a evadir sanciones y a saquear nuestra nación”. Guanipa aseguró además que en el futuro Saab también deberá responder ante tribunales de “una Venezuela democrática”.

El SAIME informó el sábado que la deportación de Saab a Estados Unidos se realizó por la presunta comisión de delitos en ese país. “La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, detalló el organismo en un comunicado publicado en la red social Instagram.

Nicolás Maduro con Alex Saab a quien nombró Minis ... ias y quien está detrás de la empresa Mavetur VENEZUELA
El ex dictador venezolano Nicolás Maduro junto a su testaferro, Alex Saab

El proceso se llevó a cabo “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

En marzo, The New York Times informó que la administración de Donald Trump negociaba la extradición de Saab, considerado aliado clave de Nicolás Maduro, quien regresó a Venezuela en 2023 tras un intercambio de prisioneros durante el gobierno de Joe Biden. Fiscales estadounidenses presentaron en enero una acusación por corrupción contra Saab en Miami, poco después de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.

Saab, designado como diplomático por el Gobierno de Maduro en 2020, fue recibido como héroe en Venezuela en enero de 2023 y nombrado un mes después presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP). En octubre de 2024, asumió como ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por Delcy Rodríguez dos semanas después de la captura de Maduro, en enero pasado.

(Con información de EFE)

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