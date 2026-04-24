Venezuela

El presidente colombiano Gustavo Petro se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas con el foco puesto en seguridad e inteligencia

El encuentro entre ambos mandatarios marca la primera visita oficial de un jefe de Estado a Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, y se abordarán temas clave en la agenda bilateral como asuntos fronterizos en Catatumbo

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El encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez representa un paso significativo en la relación bilateral entre Colombia y Venezuela (Créditos: Reuters/Gaby Oraa y Presidencia)
El encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez representa un paso significativo en la relación bilateral entre Colombia y Venezuela (Créditos: Reuters/Gaby Oraa y Presidencia)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene previsto recibir este viernes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que será la primera visita oficial de un jefe de Estado a Caracas tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

Petro anunció su viaje durante un foro de líderes de izquierda en España, en el cual destacó que “el 24 de abril voy a ir a Caracas”. El mandatario colombiano explicó la decisión al señalar: “Si Mahoma no viene a mí, yo voy”, en referencia a la falta de respuesta a su invitación previa a Rodríguez.

Una reunión entre ambos líderes estaba prevista para marzo en la frontera colombiana, pero fue cancelada por razones de seguridad. Posteriormente, una delegación colombiana de alto nivel viajó a Caracas para abordar temas de seguridad y energía.

El mandatario colombiano indicó que la coordinación en inteligencia militar será el tema central de su encuentro con Rodríguez. Petro afirmó que existe una “orden desde hace tiempo” para trabajar de manera conjunta con la policía y las fuerzas militares venezolanas.

El jueves, los cancilleres de Venezuela y Colombia se reunieron en Caracas para tratar asuntos fronterizos, consulares, de seguridad y defensa, con la intención de continuar las discusiones este viernes.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.200 kilómetros, donde operan grupos armados que disputan el control de actividades relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

La propuesta surge tras expresarse en defensa de Nicolás Maduro y en rechazo a la política estadounidense de recompensas para la captura de dirigentes políticos del país vecino. - crédito AFP/Federico Parra
Gustavo Petro mantuvo vínculos cercanos con el ex dictador Nicolás Maduro (AFP)

Entre los temas pendientes en la agenda bilateral figuran un acuerdo para la exportación de gas venezolano a Colombia y la reactivación de un proyecto de interconexión eléctrica.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros que va desde el mar Caribe hasta la Amazonía, una región donde operan grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de bandas vinculadas al narcotráfico y el contrabando.

Por este motivo, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que su visita a Caracas será de un solo día y estará acompañado por una delegación “más bien militar, policial” para abordar con Rodríguez el tema de la seguridad en la frontera, especialmente en el Catatumbo.

El Catatumbo es una región selvática con la segunda mayor extensión de cultivos de coca en Colombia y uno de los epicentros de la violencia armada, el cual abarca parte del departamento de Norte de Santander, limítrofe con el estado venezolano de Táchira.

En esta zona, el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC mantienen disputas territoriales y, según las autoridades, cruzan la frontera con frecuencia.

La operación prioriza la protección de civiles, comunidades indígenas y campesinas, y la defensa de la soberanía nacional en el Catatumbo - crédito @COMANDANTE_FFMM /X
La operación Catatumbo prioriza la protección de civiles, comunidades indígenas y campesinas, y la defensa de la soberanía nacional en el Catatumbo (Crédito @COMANDANTE_FFMM)

“Entonces, si vamos, Catatumbo es un tema a hablar con la presidente Delcy”, expresó Petro durante un consejo de ministros. El mandatario subrayó que la seguridad fronteriza y un plan conjunto serán los temas principales a tratar, y reconoció que estos esfuerzos han enfrentado intentos de sabotaje, por lo que insistió en la necesidad de mayor coordinación entre ambos gobiernos.

Petro señaló que el fortalecimiento de la inteligencia binacional será clave para evitar que las operaciones militares contra los grupos armados ilegales en la frontera terminen afectando a la población civil.

“Si no hay inteligencia, las bombas caen donde no es; si la inteligencia es la que guía los disparos, si los disparos se dan sin inteligencia, terminan matando a la gente, como ya ha pasado en Colombia”, advirtió.

(Con información de EFE)

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