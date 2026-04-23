Venezuela

Empresarios venezolanos se suman a la “peregrinación” de Delcy Rodríguez

La presidenta encargada estrecha sus relaciones con el sector privado local, al incluir a dos dirigentes gremiales en comisiones clave de su gestión

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez encabeza una "peregrinación por la paz y sin sanciones", acitividad que el chavismo desarrolla en todo el país para exigir el cese de las sanciones de Estados Unidos. 19 de abril de 2026. Palacio de Miraflores.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez encabeza una "peregrinación por la paz y sin sanciones", acitividad que el chavismo desarrolla en todo el país para exigir el cese de las sanciones de Estados Unidos. 19 de abril de 2026. Palacio de Miraflores.

Al ver la evolución de los acontecimientos, un viejo dirigente del gremio empresarial recuerda las palabras del intelectual venezolano Alfredo Boulton, nacido a principios del siglo pasado en el seno de una de las familias más acaudaladas del país: “Con el poder las relaciones deben ser buenas, pero nunca íntimas”.

Desde la caída de Nicolás Maduro, preso en una cárcel de Nueva York, el empresariado nacional ha pasado del acercamiento a una relación estrecha con la gestión de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ha incluido a dos destacados líderes del sector privado en sendas instancias clave para el diálogo político y la reforma económica.

Rodríguez instaló este miércoles la Comisión de Evaluación de Activos Públicos que tiene como fin avanzar en un proceso que antes era una anatema para el chavismo: Identificar bienes nacionales que puedan ser privatizados.

Fotografía de archivo del presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, durante una rueda de prensa, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutierrez
Fotografía de archivo del presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, durante una rueda de prensa, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutierrez

El grupo que se encargará de revisar el patrimonio del Estado para determinar qué se conserva, qué se vende y qué se liquida, está conformado por la procuradora general de la República, el vicepresidente sectorial de Economía, tres ministros y una sorpresa: Luigi Pisella, expresidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

Pisella compitió por la jefatura de la patronal Fedecámaras en 2026 y perdió por apenas dos votos contra Felipe Capozzolo. Proveniente del sector manufacturero, siempre se ha destacado su afinidad con la flamante mandataria interina.

Convivencia

A pocos días de sentarse en la silla de Miraflores, Delcy Rodríguez lanzó el programa de Paz y Convivencia Democrática. Entre sus fines, señaló que buscaba “que nos reconozcamos, además de venezolanos y venezolanas, como amigos y como amigas”.

El equipo que tiene como objetivo impulsar “el diálogo político venezolano” cuenta con la participación de Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras.

Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras y actual miembro del programa para la Paz y Convivencia Democrática. Cortesía Fedecámaras/REUTERS
Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras y actual miembro del programa para la Paz y Convivencia Democrática. Cortesía Fedecámaras/REUTERS

Cusanno encarna el giro dado por los empresarios en los años recientes. Estando en la patronal, se contó entre los fundadores del Frente Amplio Venezuela Libre -alianza de organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición- y respaldó con entusiasmo la irrupción del llamado “gobierno interino” que encabezó el diputado opositor Juan Guaidó en 2019.

Posteriormente se distanció de la oposición mayoritaria y en agosto de 2023 se metió en el ojo del huracán con la polémica intervención de la Cruz Roja Venezolana, asumiendo su presidencia temporal por órdenes de Maduro.

Acciones

Desde el domingo 19 de abril, la dirigencia chavista se desplegó por todo el país en una “peregrinación” para exigir a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones contra Venezuela. De esa demanda también se viene haciendo eco Fedecámaras.

Los principales representantes empresariales de las regiones han participado en esta actividad, que es lo más parecido a una campaña electoral que ha hecho el oficialismo con Delcy Rodríguez al frente.

Fotografía de archivo de la fachada de la sede de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecamaras). EFE/ Rayner Peña R
Fotografía de archivo de la fachada de la sede de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecamaras). EFE/ Rayner Peña R

En el estado Táchira, fronterizo con Colombia, intervino José María Nogueroles, presidente del Banco Sofitasa, padre del dueño del Banco Nacional de Crédito y principal accionista de la Bolsa de Valores de Caracas. “Las sanciones han sido muy perniciosas para nuestro país”, declaró Nogueroles.

También habló el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), en el pasado acérrimo enemigo del gobierno, hoy dirigido por una ficha del gobernador chavista Freddy Bernal. “Venezuela atraviesa un momento histórico de resistencia y renacimiento”, afirmó el vocero de Fedenaga, Edgar Medina.

Buenos muchachos

En 27 años, el oficialismo solo ha estado fuera del poder por 48 horas. Ocurrió el 11 de abril de 2002, cuando Chávez sufrió un golpe de Estado que en el plano civil fue comandado precisamente por el jefe de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, quien se autojuramentó Presidente de la República. Duró menos de dos días en el cargo.

La relación del chavismo con el sector empresarial ha sido tempestuosa, por decir lo menos, con una política económica marcada por las expropiaciones, controles, intervenciones, amenazas y descalificaciones.

golpe 11 A 20 años despues 1920
El presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, al momento de autoproclamarse Presidente el 12 de abril de 2002.

Sin embargo, en los últimos años ambas partes han limado asperezas, en parte gracias al ensayo de apertura económica que esbozó Maduro. En esa flexibilización y contacto con los empresarios, Delcy Rodríguez tuvo un rol protagónico en su condición de vicepresidenta de la República, ministra de Finanzas y vicepresidenta Sectorial de Economía.

La extracción de Maduro promete significar la inserción de miles de millones de dólares a la economía venezolana, con privatizaciones e inversiones en el ámbito petrolero y de los servicios. Una oportunidad para los empresarios locales que ahora se dan la mano con la revolución chavista.

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