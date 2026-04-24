Delcy Rodríguez aseguró su disposición a mantener la agenda de trabajo con EEUU tras la llegada de John Barrett a Caracas (REUTERS)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó el jueves su expectativa de continuar la agenda de trabajo con Estados Unidos tras la llegada del nuevo encargado de Negocios estadounidense en Caracas, John Barrett. “Nosotros esperamos poder continuar (con) una agenda de trabajo que debe estar basada en el respeto. Le damos la bienvenida”, declaró.

Durante un acto en el estado Lara, en el marco de la peregrinación de trece días que convocó para exigir el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero por parte de EE.UU., insistió en que la cooperación entre Caracas y Washington debe ser beneficiosa para ambos pueblos.

En ese sentido, reconoció avances en las relaciones bilaterales, aunque subrayó que aún falta trabajo para eliminar “todas las sanciones” contra Venezuela.

A lo largo de su intervención, Rodríguez llamó a la reflexión sobre los momentos difíciles vividos, refiriéndose a la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, y señaló que, tras esos hechos, el régimen venezolano apostó por el diálogo diplomático para resolver las diferencias.

Barrett afirmó tras su llegada a Caracas que la relación entre ambos países será determinante para el futuro del hemisferio, en el contexto de la reciente reanudación de relaciones diplomáticas y los acercamientos entre la presidenta encargada y el presidente estadounidense Donald Trump.

El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett (d), quien ya se encuentra en el país suramericano, donde sustituirá a la diplomática Laura Dogu (@usembassyve)

“La relación entre los Estados Unidos y Venezuela va a definir el futuro de nuestro hemisferio”, declaró Barrett en un video publicado en X por la Embajada estadounidense en Caracas.

Barrett subrayó que su misión en Venezuela es dar continuidad al plan de tres fases delineado por Trump tras la captura de Nicolás Maduro: estabilización, recuperación y transición. “El presidente Trump y el secretario (Marco) Rubio tienen una visión clara para la prosperidad de nuestra región y estoy aquí para seguir implementando su plan de tres fases para Venezuela”, remarcó.

El diplomático, que anteriormente se desempeñó como encargado de negocios en Guatemala, reemplaza a Laura Dogu, designada a finales de enero para reabrir la misión diplomática tras siete años de ruptura. Dogu había anunciado su salida el 15 de abril, agradeciendo a Trump y a Rubio su confianza.

Dogy regresará a su puesto como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, mientras el personal diplomático en Caracas continuará impulsando el plan durante “esta nueva etapa de las relaciones” bilaterales.

Delcy Rodríguez (c) reunida con Laura Dogu, el 2 de marzo (EFE/ Palacio de Miraflores)

Desde el lado de la oposición al régimen venezolano, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición de Venezuela, manifestó a Estados Unidos su disposición a colaborar en favor de la transición democrática en el país, tras dar la bienvenida al nuevo encargado de negocios Barrett.

“Reiteramos nuestra disposición a profundizar el trabajo conjunto en favor de una transición democrática en nuestro país”, expresó la PUD en su cuenta de X.

La coalición sostuvo que la alianza política trazó una hoja de ruta alineada con el plan de tres fases impulsado por el Gobierno de Estados Unidos —estabilización, recuperación y transición— que, a su juicio, apunta al restablecimiento de la democracia en Venezuela.

La coalición opositora presentó recientemente una hoja de ruta para la realización de “elecciones libres” en Venezuela, que contempla la designación de nuevas autoridades electorales. Sin embargo, las autoridades del régimen relegaron el tema electoral a un segundo plano, dando prioridad a asuntos económicos. En marzo pasado, el presidente del Parlamento y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, afirmó que no era urgente definir una fecha para la celebración de comicios.

(Con información de EFE)