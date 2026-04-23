El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela llegó a Caracas para impulsar el plan de tres fases de Donald Trump

El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, a su llegada a Caracas

El diplomático estadounidense John Barrett arribó este jueves a Venezuela para asumir la jefatura de la misión en Caracas tras la salida de Laura Dogu.

“Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países. Es un honor representar a los Estados Unidos en este momento histórico de nuestras relaciones con Venezuela”, expresó Barrett en redes sociales.

La llegada de Barrett coincide con una etapa de apertura política y normalización institucional entre Washington y Caracas. El diplomático reemplaza a Laura Dogu, quien lideró la reapertura de la sede diplomática estadounidense tras el cierre que se extendió por siete años.

Barrett será el responsable de ejecutar la estrategia de estabilización, recuperación y transición trazada por la Casa Blanca, en un contexto marcado por el reciente restablecimiento de relaciones consulares y diplomáticas tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro a comienzos de año.

En su declaración oficial, la embajada subrayó el compromiso de Estados Unidos con la hoja de ruta impulsada por el presidente Trump y destacó la importancia de “superar desafíos y aprovechar oportunidades” en la nueva etapa de diálogo y cooperación.

El diplomático John Barrett reemplaza a Laura Dogu, quien lideró la reapertura de la sede diplomática estadounidense tras el cierre que se extendió por siete años

El propio Barrett enfatizó que su prioridad será “implementar el plan de tres fases y ofrecer resultados concretos” que impacten tanto en la población venezolana como en los intereses estadounidenses.

El acuerdo que permitió la reanudación de relaciones diplomáticas fue alcanzado en marzo, luego de negociaciones entre la administración interina venezolana y altos funcionarios estadounidenses.

La embajada en Caracas reabrió formalmente sus puertas semanas después, con el respaldo de ambos países y la expectativa internacional de que la nueva relación permita canalizar asistencia, impulsar reformas institucionales y favorecer la recuperación económica.

¿Quién es John Barrett?

John M. Barrett es diplomático de carrera y miembro del Servicio Exterior Superior de Estados Unidos. Antes de su designación para Venezuela, ocupó el cargo de encargado de negocios en Guatemala, donde lideró la representación estadounidense en temas sensibles como cooperación en seguridad y migración.

John M. Barrett es diplomático de carrera y miembro del Servicio Exterior Superior de Estados Unidos

Previamente, se desempeñó como subjefe de misión en la embajada de Estados Unidos en Panamá, consejero de asuntos económicos en Perú y cónsul general en Recife, Brasil, supervisando la labor diplomática en ocho estados del noreste brasileño.

Barrett también trabajó como alto funcionario en el Departamento de Estado gestionando la relación bilateral con Filipinas, y fue consejero económico en El Salvador entre 2012 y 2015.

Su experiencia internacional incluye misiones en China y Afganistán, lo que le ha permitido desarrollar una visión estratégica sobre la política exterior estadounidense en diversos entornos.

Fuera del ámbito gubernamental, Barrett cuenta con experiencia en el sector privado, habiendo realizado labores de planificación estratégica para empresas líderes como PepsiCo, The Walt Disney Company y la consultora L.E.K. Consulting. Es graduado de Middlebury College y posee un MBA de la Wharton School, además de hablar fluidamente español y portugués.

Durante su paso por Guatemala, Barrett debió afrontar controversias institucionales, como el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Durante su paso por Guatemala, Barrett debió afrontar controversias institucionales, como el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Ante los señalamientos sobre supuestas recomendaciones de la embajada estadounidense en la selección de candidatos, Barrett subrayó el respeto a los procesos internos y advirtió sobre la importancia de frenar la injerencia de actores criminales en el sistema judicial local.

La misión que asume en Venezuela se enmarca en un contexto de alta expectativa internacional. El Departamento de Estado estadounidense ha definido la reapertura diplomática como “un nuevo capítulo” en la relación, y la llegada de Barrett es vista como un paso clave para consolidar la transición democrática, fortalecer las instituciones y abrir canales para la cooperación bilateral.

El diplomático deberá liderar la implementación de la estrategia estadounidense en un país que busca superar una de las crisis políticas y humanitarias más profundas de la región.

El desafío inmediato para Barrett será avanzar en la estabilización institucional, facilitar la recuperación social y económica y acompañar el proceso de transición política, en línea con la agenda trazada por Washington.

Su historial de gestión en contextos complejos y su capacidad de interlocución regional serán factores determinantes para el éxito de la misión en una Venezuela en pleno proceso de redefinición.

(Con información de EFE y AFP)