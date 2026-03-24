Trabajadores venezolanos marcharon por tercera vez en el año en reclamo de salarios dignos

Trabajadores de Venezuela marcharon por salarios "dignos"

Cientos de trabajadores se movilizaron nuevamente este lunes en Venezuela, sumando la tercera protesta del año para reclamar al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, un incremento del salario mínimo, que permanece congelado desde hace cuatro años y equivale actualmente a 28 centavos de dólar.

Participaron educadores, personal sanitario, empleados de la administración pública y otros sectores, junto a pensionistas, quienes exigieron con pancartas y consignas un salario “justo y digno”. Esta demanda ocurre tras los recientes acuerdos petroleros con Estados Unidos.

En Caracas, manifestantes denunciaron agresiones por parte de simpatizantes del chavismo mientras se concentraban frente a la Fiscalía General. Aunque planeaban marchar hacia el Ministerio del Trabajo, la policía bloqueó el paso. Detrás del cordón policial se encontraba la movilización oficialista, que reclamaba el levantamiento de las sanciones impuestas al país, especialmente las de Estados Unidos, parcialmente flexibilizadas en los últimos meses.

Trabajadores venezolanos protestan para exigir salarios dignos tras denunciar cuatro años sin aumentos salariales (EFE)

Ante el impedimento, empleados y pensionistas se desplazaron hacia las inmediaciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

A pesar de los obstáculos, los manifestantes afirmaron no sentir miedo y reiteraron su decisión de continuar protestando contra los salarios de “hambre y miseria”.

La marcha de trabajadores venezolanos en Caracas (EFE)

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, declaró a la agencia de noticias EFE que trabajadores y pensionados están “pasando hambre” y en condición de “extrema pobreza”. Consideró que el país “está viviendo una transición económica”, aunque no política, ya que “sigue la violencia como el arma de control y todavía siguen cercenando los derechos”.

“Pareciera que los que pueden estar en la calle son los que arenguen las consignas que dicta el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). (...) ¿Es que la señora Delcy Rodríguez quiere que le dejemos los hospitales solos en el caso de la enfermería?”, manifestó.

Una mujer sostiene la bandera de Venezuela mientras participa en una marcha de trabajadores (EFE)

Contreras informó que más de 200 organizaciones gremiales y sindicales firmaron un acuerdo para coordinar acciones conjuntas, incluyendo la permanencia en las calles.

El activista Jesús Superlano, del partido Patria Para Todos, denunció que el Gobierno de Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, “dio la orden de que se evite la marcha”.

“Hoy fuimos atacados por grupos parapoliciales, hoy se llevaron pancartas, nos atacaron, nos amedrentaron, nos rodearon, pero dijimos (que) no tenemos miedo”, afirmó.

Un trabajador venezolano con un gorro que dice "salarios dignos" (EFE)

Por su parte, Ana Yánez, dirigente de la organización sindical Únete, solicitó a Rodríguez que “por favor detenga la violencia de parte de sus adeptos”.

El salario mínimo permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 28 centavos de dólar.

En los últimos años, el Ejecutivo optó por pagar dos bonos a los trabajadores públicos, que no inciden en los beneficios laborales y suman 160 dólares, abonados en bolívares al tipo de cambio oficial del día.