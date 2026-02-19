Venezuela

Venezuela y EEUU acordaron una agenda de cooperación contra el narcotráfico y el terrorismo en la región

La reunión, a la que han asistido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino, “ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias”

El comandante del Comando Sur
El comandante del Comando Sur de EE. UU., Francis L. Donovan, la encargada de negocios de EE. UU. en Venezuela, Laura Farnsworth Dogu, y el alto funcionario del Pentágono, Joseph M. Humire, posan para una foto en Caracas, Venezuela, el 18 de febrero de 2026. Comando Sur de EE. UU./Folleto vía REUTERS

El jefe del Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom), el general Francis L. Donovan, ha concluido este miércoles una visita a Venezuela, incluyendo un encuentro con Delcy Rodríguez, con quien ha acordado fortalecer la cooperación especialmente en la lucha contra el narcotráfico.

Así lo ha anunciado en redes sociales el Palacio de Miraflores, sede presidencial venezolana, sobre un encuentro en el que ambos han coincidido en trabajar conjuntamente en el “diseño de una agenda de cooperación bilateral” destinada a combatir el tráfico de drogas y el terrorismo, así como a la gestión migratoria, todos “desafíos transnacionales”.

La reunión, a la que han asistido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino, “ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes”, ha indicado en X el portavoz del Ejecutivo venezolano, Miguel Ángel Pérez.

Por su parte, el Southcom ha confirmado que la cita ha contado, además de Donovan, con la enviada especial de Washington para Venezuela, Laura Dogu, y el subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph Humire, quienes “han reiterado el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de Estados Unidos y del hemisferio occidental”.

El jefe del Mando Sur
El jefe del Mando Sur de las FFAA de EEUU, el general Francis L. Donovan POLITICA EMBAJADA DE EEUU EN VENEZUELA EN X

Las conversaciones, ha indicado, se han centrado en “el entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump --particularmente la estabilización de Venezuela-- y en la importancia de una seguridad compartida en todo” el continente.

El comunicado de la embajada, refrendado por el Comando Sur, ratificó el compromiso de Estados Unidos “con una Venezuela libre, segura y próspera” en beneficio de los propios venezolanos, los Estados Unidos y el hemisferio occidental. “El Comando Sur se compromete a impulsar la Estrategia de Seguridad Nacional trabajando en colaboración con los países socios para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio”, señaló también el Comando Sur de los Estados Unidos en un mensaje de su cuenta en X.

La información señala que Donovan mantuvo también un encuentro con autoridades interinas venezolanas para evaluar temas de seguridad y avanzar en la implementación de un “plan de tres fases” del presidente Donald Trump, cuyo objetivo es alinear con Estados Unidos a Venezuela, ahora dirigida en forma interina por Delcy Rodríguez, tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro.

Por su parte, el régimen de Venezuela confirmó la visita del funcionario estadounidense a través de un comunicado en la red social X, donde precisó que el general Francis L. Donovan se reunió en Caracas con la presidenta interina Delcy Rodríguez Gómez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ministro de Interior, Justicia y Paz Diosdado Cabello Rondón. Según el texto, el encuentro tuvo lugar el miércoles 18 de febrero y contó con la participación de altas autoridades venezolanas.

