“Fe y Alegría” señala que maestros de zonas pobres no reciben el bono prometido por Delcy Rodríguez

Docentes exigiendo mejoras salariales durante una protesta del 9 de abril 2026 en Venezuela

“No entiendo”. Con estas palabras el sacerdote jesuita José Gregorio Terán, director general de Fe y Alegría Venezuela, denuncia que los cerca de 5 mil docentes que trabajan en las 175 escuelas subvencionadas de este sistema no han recibido el “bono de responsabilidad profesional” anunciado por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para aliviar la situación crítica que enfrentan los trabajadores de la educación y la salud en el país.

“No entiendo cómo podemos esperar que un ser humano dé lo mejor de sí, que planifique, evalúe, ponga cuerpo y alma cinco días a la semana cuando su mente está preocupada por cómo sobrevivir, cuando tiene que salir del aula a buscar otros trabajos porque la vocación no llena el estómago de sus hijos”, expresa el padre Terán a través de un video que compartió en sus redes sociales.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue captada este 30 de abril al liderar una masiva movilización en la que anunció un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores de su país, conformado por el salario y las bonificaciones, a 240 dólares mensuales, en Caracas (Venezuela). EFE/Ronald Peña

El salario mínimo en Venezuela está congelado desde hace cuatro años y equivale a menos de 30 centavos de dólar al mes. El chavismo ha creado una figura llamada “ingreso mínimo integral”, compuesto por bonos que no tienen incidencia en las prestaciones sociales de los trabajadores. Delcy Rodríguez subió ese monto el 30 de abril de 190 a 240 dólares.

El “bono de responsabilidad profesional” estaría dirigido a los empleados de áreas estratégicas del sector público; sin embargo, no todos lo han recibido. De hecho, esta situación ha provocado un enfrentamiento entre el Ministerio de Educación Universitaria y los profesores, que cuestionan la ausencia de criterios para su cancelación. Tampoco está claro la suma del bono.

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Rebeldía

“Se decreta un ‘bono de responsabilidad profesional’ para áreas estratégicas, se habla de priorizar salud y educación, y resulta que el personal que sostiene las escuelas subvencionadas en los sectores más populares y vulnerables del país no recibe este bono”, manifiesta el sacerdote Terán.

Fe y Alegría cumplió 71 años en Venezuela, ofreciendo educación en las zonas más humildes. De acuerdo con sus estadísticas, atiende a casi 112 mil estudiantes en 175 escuelas, cinco institutos universitarios, 52 centros de capacitación y 62 espacios de aprendizaje. Además, administra 22 emisoras de radio que son referencia de información comunitaria.

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AME776. CARACAS (VENEZUELA), 19/03/2025.- Personas se manifiestan durante una protesta frente a integrantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que custodian los accesos a la Universidad Central de Venezuela (UCV), este miércoles en Caracas (Venezuela). Docentes venezolanos se concentraron en Caracas para exigir, en el Día del profesor universitario, la recuperación del poder adquisitivo a través de mejoras salariales, ya que, afirman, devengan entre cinco y ocho dólares mensuales al cambio en bolívares, la moneda local, que se ha depreciado desde el último aumento del salario mínimo, en marzo de 2022. EFE/ Miguel Gutiérrez

Ahora que en el país se habla de una posible recuperación económica, Terán subraya que “el desarrollo real no se puede importar, la verdadera riqueza de un país es esa que se siembra en el territorio, que echa raíces en su gente y eso requiere educación, capacitar a nuestra población para que sean dueños de su destino”.

“No habrá reactivación posible si no empezamos por cuidar a quienes enseñan, la reactivación de un país comienza en el pupitre, en la educación. No tiendo este olvido, pero sigo creyendo en el alma porque educar es el acto de esperanza y de rebeldía más inspirador que nos queda”, concluye el director general de Fe y Alegría.

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