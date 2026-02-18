Venezuela

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos encabezó una visita histórica a Caracas

Una delegación militar, liderada por el General Francis Donovan, mantuvo encuentros con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y los ministros Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, en un acercamiento para avanzar en el plan estratégico que busca estabilizar a Venezuela

Guardar
El jefe del Comando Sur
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, encabezó una visita histórica a Caracas

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, viajó a Caracas en una visita que fue calificada como histórica en un comunicado difundido por la embajada estadounidense en Venezuela. El texto indica que el oficial inició su agenda reuniéndose con personal de la Fuerza Conjunta encargado de la vigilancia en las instalaciones diplomáticas, así como con socios interinstitucionales estadounidenses.

El comunicado de la embajada, refrendado por el Comando Sur, ratificó el compromiso de Estados Unidos “con una Venezuela libre, segura y próspera” en beneficio de los propios venezolanos, los Estados Unidos y el hemisferio occidental. “El Comando Sur se compromete a impulsar la Estrategia de Seguridad Nacional trabajando en colaboración con los países socios para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio”, señaló también el Comando Sur de los Estados Unidos en un mensaje de su cuenta en X.

Una delegación militar estadounidense mantuvo
Una delegación militar estadounidense mantuvo encuentros con autoridades venezolanas y socios interinstitucionales para avanzar en un plan estratégico que busca estabilizar la nación, restaurar la seguridad y favorecer la recuperación económica del país

La información señala que Donovan mantuvo también un encuentro con autoridades interinas venezolanas para evaluar temas de seguridad y avanzar en la implementación de un “plan de tres fases” del presidente Donald Trump, cuyo objetivo es alinear con Estados Unidos a Venezuela, ahora dirigida en forma interina por Delcy Rodríguez, tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro.

Por su parte, el régimen de Venezuela confirmó la visita del funcionario estadounidense a través de un comunicado en la red social X, donde precisó que el general Francis L. Donovan se reunió en Caracas con la presidenta interina Delcy Rodríguez Gómez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ministro de Interior, Justicia y Paz Diosdado Cabello Rondón. Según el texto, el encuentro tuvo lugar el miércoles 18 de febrero y contó con la participación de altas autoridades venezolanas.

El comunicado oficial detalló que ambas partes acordaron avanzar en la elaboración de una agenda bilateral enfocada en la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas, el terrorismo y la migración en la región. Además, el gobierno venezolano subrayó que el diálogo diplomático debe prevalecer como vía para resolver diferencias y tratar asuntos de interés compartido entre ambos países.

El mensaje de la Presidencia
El mensaje de la Presidencia interina de Venezuela en la red social X

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela presentó el pasado 3 de febrero en forma oficial a Laura Dogu como su nueva encargada de negocios en el país. Dogu, quien fue embajadora en Honduras y Nicaragua, llegó a Caracas en un contexto marcado por el derrocamiento de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez. En su mensaje en video difundido a su llegada al país caribeño, Dogu afirmó que su gestión priorizará un progreso “sostenible” y “beneficios tangibles” tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano, señalando que “el trabajo ya comenzó”.

El pasado 3 de febrero,
El pasado 3 de febrero, Laura Dogu fue presentada oficialmente como la nueva encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela tras siete años de ruptura diplomática

La diplomática explicó que la misión estadounidense implementará un plan de tres fases: en primer término, la estabilización del país y la restauración de la seguridad; luego, la recuperación de la economía; y, finalmente, una transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. Dogu subrayó la importancia de trabajar “mano a mano con los venezolanos, representantes de una variedad de sectores y perspectivas”, y destacó como pasos iniciales la reapertura del espacio aéreo y la licencia general emitida recientemente, medidas que calificó como “claves para fortalecer la recuperación económica”.

El plan estadounidense para Venezuela
El plan estadounidense para Venezuela contempla estabilizar la seguridad, reactivar la economía y promover una transición democrática

La llegada de Dogu se produjo tras la reapertura de la misión diplomática estadounidense, que permaneció cerrada durante siete años luego de la ruptura de relaciones bilaterales. El arribo de la diplomática coincidió con el inicio formal de una etapa de transición política en Venezuela, desencadenada por la operación militar estadounidense del 3 de enero que desembocó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos federales.

Desde el derrocamiento de Maduro, la presidencia interina asumida por Delcy Rodríguez ha operado bajo la supervisión de Washington, manteniendo parte de la estructura chavista, pero sujeta a fuertes presiones para avanzar en la apertura democrática, la liberación de presos políticos y la reforma de sectores estratégicos como el judicial y el petrolero. De acuerdo con la diplomática estadounidense, la agenda bilateral apunta a la consolidación de una transición que garantice la estabilidad y la prosperidad.

Temas Relacionados

Francis DonovanCaracasComando Sur de Estados UnidosEmbajada de Estados Unidos en VenezuelaTransición Política VenezuelaIntervención MilitarÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Maduro y Cilia Flores recibieron una visita consular mientras permanecen detenidos en una cárcel de Nueva York

Un funcionario diplomático de Venezuela proporcionó servicios y apoyo durante su detención al ex dictador y su esposa, cumpliendo la instrucción del tribunal de garantizar acceso consular mientras continúan a la espera del juicio federal

Maduro y Cilia Flores recibieron

El régimen venezolano recibió al primer ministro de Qatar para “fortalecer las relaciones bilaterales”

Si bien ni Al Thani ni su cartera han abordado hasta este momento el objetivo del viaje, se enmarca en el acercamiento de Caracas a EEUU y a uno de los principales aliados internacionales del país norteamericano

El régimen venezolano recibió al

El régimen de Venezuela excarceló al asesor petrolero estadounidense Evanan Romero

El exdirector de PDVSA quedó bajo régimen de presentación mientras continúan las investigaciones por presunta estafa y asociación

El régimen de Venezuela excarceló

Guerra política en Lara: neurocirujanos presos y exiliados mientras estudiantes operan como especialistas

Pese a estas adversidades, el hospital de Barquisimeto continuaba atendiendo a pacientes de toda la región centro-occidental, abarcando los estados Lara, Yaracuy, Portuguesa, Barinas y Cojedes

Guerra política en Lara: neurocirujanos

La Fiscalía de EEUU acusará a Maduro de vender pasaportes diplomáticos a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas

Los cargos presentados en Nueva York señalan al depuesto dictador venezolano y a Diosdado Cabello como cabecillas de una trama que utilizó a México como plataforma logística para enviar toneladas de cocaína

La Fiscalía de EEUU acusará
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hijo de exvocalista de El

Hijo de exvocalista de El Recodo fue liberado tras pagar una multa por interpretar narcocorridos en el Carnaval de Mazatlán

Señalan a subdirectora del Dapre de presunto acoso laboral; activistas le pidieron a Petro tomar medidas: “Muy grave”

Policía retuvo en Nariño un camión con más de diez toneladas de azúcar, arroz y hasta latas de atún de contrabando: este era su destino

Caso Doña Carlota: sentencian a Víctor Eladio Torres por despojo en Edomex

Embajador de EEUU en México lamenta intoxicación, por fentanilo, de siete niños en Puebla

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno aprueba en primera

El Gobierno aprueba en primera vuelta reforzar condenas a empresas por corrupción y más controles a partidos políticos

Giuliano Simeone, Le Normand, Lenglet y Almada, apercibidos del Atlético de Madrid en Brujas

Manuel Cortés a Gloria Camila: "La amistad no está rota, le sigo teniendo aprecio"

Podemos critica que PSOE y PP permitan el incumplimiento la Constitución y carga contra la "monarquía corrupta"

Hacienda actualiza la deducción del IRPF para adecuarla al nuevo SMI

ENTRETENIMIENTO

Esta es la última película

Esta es la última película que James Van Der Beek grabó antes de morir

Bad Bunny ofrecerá su primer concierto en Asia tras su éxito en el Super Bowl

A un año de la muerte de Gene Hackman, su patrimonio sigue sin herederos definidos

Escándalo por archivos sexuales del fundador de Playboy: viuda de Hugh Hefner denuncia posible exposición de menores de edad

¿Regreserá ‘America’s Next Top Model’? Esto es lo que se sabe