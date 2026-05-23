Con fuero, Enrique Inzunza confirma citación de la Fiscalía por acusación de Estados Unidos que lo vincula a Los Chapitos: “Seré abogado de mí mismo”

Enrique Inzunza confirma citación de FGR. (X/@InzunzaCazarez)

Enrique Inzunza, senador de Morena, confirmó a través de sus redes sociales la citación de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer por las acusaciones de autoridades Estados Unidos que lo vinculan con facción de Los Chapitos, cabe destacar que lleva fuera de los reflectores públicos desde hace tres semanas, cuando se dieron a conocer los señalamientos.

Inzunza reaparece para confirmar citatorio de la Fiscalía

En un breve mensaje, el senador aseguró que saldrá de su propio autoexilió y asistirá a las instalaciones de la FGR:

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“Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”.

Aseguró que no usará argumentos legales para no presentarse a declarar, pese a que es el único de los 10 acusados por los estadounidenses que ha permanecido en su cargo y por ende, con fuero:

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“No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Enrique Inzunza ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

Fiscalía sale a confirmar tras reclamos de Maru Campos

Luego de que se diera a conocer este 23 de mayo que la FGR citó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el caso CIA, y de que esta reprochara la falta de seguimiento al caso de Rubén Rocha Moya, las autoridades emitieron un comunicado confirmando la comparecencia en ambos casos:

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“En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”.

Una ilustración en acuarela muestra a Rubén Rocha Moya hablando en un podio, con billetes, monedas mexicanas y un candado encadenado al fondo, simbolizando control financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las personas que están siendo vinculadas con el Cártel de Sinaloa:

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Funcionarios en activo:

Enrique Inzunza Cázarez, 53 años — senador y exsecretario general de Sinaloa

Funcionarios con licencia:

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Rubén Rocha Moya , 76 años — gobernador de Sinaloa

Dámaso Castro Zaavedra , 54 años — vicefiscal estatal

Juan de Dios Gámez Mendívil, 41 años — alcalde de Culiacán

Exservidores públicos:

Enrique Díaz Vega , 50 años — exsecretario de Administración y Finanzas (se habría entregado a autoridades estadounidenses)

Marco Antonio Almanza Avilés , 54 años — exjefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Núñez , alias “Cholo”, 45 años — exjefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez , 66 años — exsecretario de Seguridad Pública (confirmado bajo custodia en EU desde el 11 de mayo)

José Antonio Dionisio Hipólito , alias “Tornado”, 55 años — exsubdirector de la Policía Estatal

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, 35 años — exmando en la Policía Municipal de Culiacán (único acusado además por secuestro con resultado de muerte)

Las sanciones podrían alcanzar cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

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