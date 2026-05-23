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Este es el estado de salud de Alejandro Marcovich hoy 23 de mayo: amigo cercano da detalles ante rumores de su muerte

El exguitarrista de Caifanes sufrió un derrame cerebral y se encuentra en coma

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El músico se encuentra hospitalizado en terapia intensiva (alejandro_marcovich)
El músico se encuentra hospitalizado en terapia intensiva (alejandro_marcovich)

El guitarrista Alejandro Marcovich está delicado pero vivo, de acuerdo con un mensaje difundido por el músico Gabriel “Gasú” Rosales Siqueiros, quien pide frenar rumores sobre el estado de salud del exintegrante de Caifanes.

Gasú sostiene que su información proviene de una “fuente directa” de la familia del guitarrista y llama a no compartir versiones “alarmistas” en redes sociales. “Alejandro Marcovich en efecto está delicado pero está vivo, mi fuente directa es la familia de Alejandro”, afirma.

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¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich?

El guitarrista se encuentra en coma y su pronóstico de salud es reservado (alejandro_marcovich)
El guitarrista se encuentra en coma y su pronóstico de salud es reservado (alejandro_marcovich)

La noche del viernes se publicó un comunicado firmado por Gabriela Martínez, exesposa del músico, y por Béla y Diego Marcovich, sus hijos, donde se informa que el martes 19 de mayo Marcovich sufrió un derrame cerebral y fue trasladado de urgencia a un hospital.

En ese documento, la familia señaló que el músico “se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva, con un pronóstico reservado”, y agregó que está acompañado por su esposa y dos hijos.

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La misma comunicación explica que Marcovich no podrá presentarse en los próximos conciertos programados, incluida una fecha el 26 de junio en Puebla, y agradece las oraciones y muestras de apoyo recibidas.

La cronología del caso Alejandro Marcovich

El músico se negó a hablar de las acusaciones que recaen en su contra sobre violencia familiar y racismo. (Ig: @alejandro_marcovich)
(Ig: @alejandro_marcovich)
  • La noche del viernes se publica un comunicado firmado por Gabriela Martínez, exesposa de Alejandro Marcovich, y por Béla y Diego Marcovich, sus hijos.
  • El comunicado informa que el martes 19 de mayo, Marcovich sufre un derrame cerebral y es trasladado de urgencia a un hospital.
  • La familia señala que el músico está en coma, en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Está acompañado por su esposa y sus dos hijos.
  • El documento aclara que Marcovich no podrá presentarse en los próximos conciertos, incluida una fecha programada el 26 de junio en Puebla.
  • Se agradecen las oraciones y muestras de apoyo recibidas.
  • El guitarrista Alejandro Marcovich está delicado pero vivo, según un mensaje del músico Gabriel “Gasú” Rosales Siqueiros.
  • Gasú pide frenar rumores sobre el estado de salud del exintegrante de Caifanes y sostiene que su información proviene de una fuente directa de la familia.
  • Hace un llamado a no compartir versiones alarmistas en redes sociales y enfatiza que Marcovich está vivo, aunque delicado.

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