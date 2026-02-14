La ONG Foro Penal presentó un nuevo balance y reportó 644 presos políticos en Venezuela

Alfredo Romero y Gonzalo Himiob durante una rueda de prensa, en Caracas (Venezuela) (EFE/Ronald Peña/Archivo)

Un total de 644 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, según informó este viernes la ONG Foro Penal, organización que lidera la defensa legal de los presos políticos en el territorio venezolano.

La cifra se conoce en medio del proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero, días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas, y su posterior promesa de liberar a todos los presos políticos antes del viernes pasado.

Del total de detenidos por el régimen, 564 son hombres y 80 mujeres, según el boletín de la organización con fecha de corte del lunes anterior. Entre ellos, 459 son civiles y 185 militares, y uno es menor de edad. Además, se reportan 55 extranjeros o personas con doble nacionalidad entre los detenidos.

De los 644 presos políticos, la organización desconoce el paradero de 47 de ellos y mencionaron que aún hay más de 11 mil personas “sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad”.

El martes, Foro Penal comunicó que verificó 431 excarcelaciones desde el inicio del proceso, el pasado 8 de enero, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Caracas.

La organización aclara que solo considera excarcelación la liberación total, y no los casos en los que la persona pasa a arresto domiciliario, como el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado.

El detalle de los presos políticos que aún están detenidos en Venezuela (Créditos: @Foro Penal)

El jueves, el Parlamento venezolano postergó para la próxima semana el segundo debate necesario para aprobar el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que abarca casos desde 1999.

La discusión fue aplazada debido a diferencias sobre un artículo que exige a los beneficiarios presentarse ante la Justicia. Mientras tanto, sectores opositores retomaron manifestaciones en las calles para exigir la liberación de los detenidos.

El gobierno interino liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez sostiene que no existen presos políticos en Venezuela y que todas las personas detenidas han cometido delitos, postura rechazada por varias ONG y partidos de la oposición.

Por su parte, el Movimiento Estudiantil de Venezuela realizó el jueves pasado marchas en varias ciudades del país para exigir libertad y la liberación de todos los presos políticos, coincidiendo con la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía impulsado por Rodríeguez.

En el marco del Día Nacional de la Juventud, cientos de personas se congregaron en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde dirigentes estudiantiles y ciudadanos protagonizaron una de las mayores movilizaciones opositoras de los últimos meses, tanto dentro como fuera del campus en Caracas.

Estudiantes venezolanos protestan en la UCV para exigir la liberación de todos los presos políticos (Comando Con Venezuela)

Durante la protesta, los manifestantes corearon consignas como “Ni uno, ni dos, que sean todos”, en reclamo a la excarcelación de la totalidad de los presos políticos. Según la ONG Foro Penal, desde el inicio del proceso de liberaciones el 8 de enero, se han verificado 431 excarcelaciones hasta el 10 de febrero, aunque la organización estima que aún quedan más de 600 personas encarceladas por motivos políticos.

Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, afirmó que el movimiento estudiantil mantendrá la presión “hasta que se restituyan todos los derechos civiles y políticos” en Venezuela. Suárez también exigió el fin de la persecución y pidió garantías que permitan avanzar hacia una “transición democrática”.

En la manifestación participaron estudiantes de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, además de activistas y familiares de presos políticos. Estos últimos portaron fotos de los detenidos y pancartas con mensajes como: “Cierren los centros de tortura”.

(Con información de EFE)