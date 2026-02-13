Venezuela

Venezuela planea otorgar nuevas áreas de producción petrolera a Chevron y a Repsol

Funcionarios en Caracas se preparan para adjudicar bloques de exploración y producción tan pronto como esta semana, según fuentes consultadas por Bloomberg

Venezuela planea otorgar nuevas áreas de producción petrolera a Chevron y a Repsol (REUTERS)

Venezuela planea otorgar nuevas áreas de producción petrolera a Chevron y a la española Repsol en el marco del impulso de Estados Unidos para que compañías privadas participen en la reconstrucción del sector energético del país, según personas con conocimiento del asunto consultadas por Bloomberg.

Funcionarios en Caracas se preparan para adjudicar bloques de exploración y producción tan pronto como esta semana, según esas fuentes. El acceso ampliado para empresas estadounidenses y europeas en territorios ricos en petróleo forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para reactivar el deteriorado sector energético venezolano y reducir la influencia de China y Rusia en el país.

El jueves, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, recorrió un proyecto operado por Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco y señaló ante la prensa que existe una amplia oportunidad de cooperación entre Washington y la nación sudamericana tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

En una entrevista con Bloomberg TV, Wright indicó que Estados Unidos liberará licencias adicionales “pronto”, y sostuvo que compañías como Chevron podrían beneficiarse de un aumento de producción de hasta 30% en los próximos 18 a 24 meses.

Chevron está en condiciones de expandir enormemente su negocio aquí. Es el mayor productor en Venezuela hoy y va a poder tanto ampliar las reservas que tiene como expandir sus operaciones”, expresó Wright. “Es solo una de muchas, pero va a ser una grande”, agregó.

“Chevron está en condiciones de expandir enormemente su negocio aquí", expresó el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright

La administración Trump prevé emitir una licencia general que permitirá a compañías petroleras internacionales explorar y producir en Venezuela sin violar las sanciones estadounidenses. Esa medida formará parte de una serie de autorizaciones del Departamento del Tesoro destinadas a abrir el sector petrolero del país desde la captura de Maduro el 3 de enero.

Chevron y Repsol ya cuentan con importantes activos en Venezuela, que posee algunas de las mayores reservas de crudo del mundo. Sin embargo, la industria petrolera venezolana sufrió un colapso durante la última década en medio de problemas de gestión, corrupción y abandono. La producción cayó hasta cerca de un millón de barriles diarios, menos de un tercio de los niveles registrados en la década de 1990.

Chevron se mantiene como la única empresa privada occidental que continúa extrayendo petróleo en Venezuela bajo una licencia especial del Departamento del Tesoro. La compañía con sede en Houston representa aproximadamente una cuarta parte de la producción total del país.

Repsol posee participaciones en varios bloques, pero perdió su autorización para producir crudo el año pasado cuando la administración Trump intensificó las sanciones para presionar a Maduro.

Repsol posee participaciones en varios bloques, pero perdió su autorización para producir crudo el año pasado cuando la administración Trump intensificó las sanciones para presionar a Maduro (REUTERS/Jon Nazca)

Entre los activos clave de la empresa española figura Cardon IV, un proyecto conjunto con la italiana Eni SpA para producir gas en un gran campo offshore conocido como Perla. Ese gas abastece plantas eléctricas en el oeste de Venezuela.

Wright, ex director ejecutivo de una compañía estadounidense de fracking, se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en viajar a Venezuela en casi tres décadas. Su visita pone de relieve el acercamiento de la administración Trump a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro.

(Con información de Bloomberg)

