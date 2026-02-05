Venezuela

Delcy Rodríguez mantuvo reuniones con directivos de petroleras europeas tras la aprobación de la ley de hidrocarburos

La presidenta encargada de Venezuela se reunió con representantes Repsol y Maurel & Prom y destacó en un comunicado que las autoridades “continúan apostando al diálogo político con empresas energéticas en términos de respeto y una cooperación ganar-ganar en beneficio de los pueblos”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo este miércoles reuniones con directivos de las petroleras Repsol y Maurel & Prom tras la aprobación de la reforma de la ley de hidrocarburos, una medida que abre la puerta a la inversión extranjera y a las exportaciones de crudo venezolano en un contexto de flexibilización de sanciones estadounidenses.

El encuentro con representantes de la compañía española y de la empresa francesa se concretó días después de la aprobación parlamentaria de la nueva normativa energética, que modifica un texto vigente desde 2006 y establece mayores garantías para inversores privados, menos impuestos y la cesión de parte del control estatal en áreas de exploración. Analistas estiman que el nuevo marco jurídico permitirá un incremento progresivo de la producción petrolera.

En un comunicado oficial, Rodríguez calificó como “importante” la reunión con Repsol, de la que destacó su trayectoria en el país. Señaló que la empresa “ha tenido una presencia histórica y estratégica en Venezuela por más de 30 años”. También remarcó que “autoridades del Gobierno nacional continúan apostando al diálogo político con empresas energéticas en términos de respeto y una cooperación ganar-ganar en beneficio de los pueblos”.

Durante los encuentros participaron el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón; la viceministra de Petróleo, Paula Henao; el viceministro de Gas, Luis González; y el vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA, Eduardo Pinto. Por parte de Repsol asistieron el director ejecutivo de EMP International, José Carlos de Vicente Bravo, y el director de la Unidad de Negocio de Repsol Venezuela, Luis García.

En una reunión por separado, Rodríguez dialogó con el director ejecutivo de Maurel & Prom, Olivier Cleret, y otros directivos de la firma francesa “con la finalidad de crear grandes alianzas para el robustecimiento de la producción de hidrocarburos”.

La dirigente de la transición venezolana reiteró su llamado a “inversores y empresas, ofreciendo seguridad jurídica del Estado” para trabajar en el sector energético bajo la nueva legislación, la cual, según explicó, “se adapta a un nuevo contexto energético global e impulsa la inversión priorizando la producción nacional”. Rodríguez afirmó además que el país está “decidido a convertirse en una potencia energética” y sostuvo que los acuerdos con empresas extranjeras resultan “vitales”.

La estatal PDVSA informó que las reuniones se realizaron “en aras de seguir afianzando la soberanía energética” y con el objetivo de “consolidar alianzas estratégicas” que potencien la producción de crudo. Rodríguez asumió el poder tras la caída del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero, en el marco de una incursión de fuerzas estadounidenses sobre Caracas. La funcionaria no ofreció declaraciones adicionales al término de los encuentros.

Repsol y Maurel & Prom operan desde hace años en Venezuela mediante el esquema de empresas mixtas, un modelo en el que el Estado venezolano mantiene la mayoría accionaria. Las dos compañías desarrollan actividades bajo restricciones derivadas de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

El petróleo venezolano permanece embargado por Washington desde 2019. Sin embargo, tras la aprobación de la reforma, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió licencias que flexibilizan las sanciones y permiten ciertas operaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene que su administración supervisa la comercialización del crudo venezolano.

Caracas aprobó la reforma petrolera bajo presión estadounidense con el objetivo de atraer capital extranjero y reactivar el sector. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. En 2025 alcanzó una producción de 1,2 millones de barriles diarios, una recuperación frente a los 300.000 barriles registrados en 2020, aunque todavía lejos de los 3 millones diarios alcanzados en su pico histórico a comienzos de siglo.

Desde la Presidencia recordaron que el país cerró un ciclo “virtuoso” de su economía en 2025, con un “impulso productivo petrolero y la captación de cerca de 900 millones de dólares en inversiones gracias al modelo antibloqueo que permitió recuperar la producción”.

(Con información de Europa Press y AFP)

