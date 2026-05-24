Los familiares de presos políticos dudan de las cifras de liberaciones en Venezuela y pidieron un listado oficial

Personas se manifiestan de manera silenciosa para exigir justicia y la libertad de los presos políticos este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Los seres queridos de los presos políticos en Venezuela manifestaron su desconfianza ante las cifras de liberaciones anunciadas por el Gobierno chavista, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informara la excarcelación de 395 personas en la última semana y anticipara que el total llegaría a 500 en las “próximas horas”.

“Nosotros no confiamos en las cifras que dan. Tenemos ya muchos meses pidiendo que publiquen el nombre de las personas que han sido excarceladas para hacer un proceso transparente”, señaló Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, detenido en 2018 y acusado de un presunto intento de magnicidio.

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Ávila insistió en que las autoridades deberían difundir los nombres de las personas liberadas y negó que se hayan excarcelado 300 presos políticos durante la semana. Según la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), de la que es miembro, solo hay 43 liberaciones confirmadas hasta el momento, mientras que la ONG Foro Penal anunció 38 liberaciones.

“Todos los familiares estamos con mucha angustia, incertidumbre, estamos a la expectativa de que va a suceder estos días”, agregó Ávila durante una jornada de recolección de insumos en la Universidad Central de Venezuela para los familiares que acampan desde enero frente a la cárcel del Rodeo I, a la espera de la liberación de sus parientes.

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El 19 de abril pasado, los allegados a los detenidos cumplieron 100 días de vigilias frente a distintos centros penitenciarios, exigiendo la liberación de sus seres queridos en el marco del proceso de amnistía iniciado por el Gobierno venezolano en febrero.

Los familiares de presos políticos cumplen 100 días de vigilias frente a las cárceles de Venezuela (@clippve)

Ruth Molero, otra de las participantes, expresó el sábado a la agencia EFE que no entiende las cifras ofrecidas por desde el Palacio de Miraflores y recordó que decenas de familias llevan “135 días” esperando liberaciones tras un primer anuncio realizado el 8 de enero. “Ya estamos desesperados, ya estamos angustiados, ya estamos bastante agobiados por esta situación”, añadió Molero.

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Tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en enero en Caracas, Delcy Rodríguez asumió la jefatura del Estado y anunció un “nuevo momento político” que incluyó excarcelaciones y la aprobación de una Ley de Amnistía por parte del Parlamento.

Rodríguez afirmó que 8.740 personas recibieron libertad plena desde febrero con la ley, aunque muchas de ellas no estaban en prisión sino bajo libertad condicional. La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa legal de los presos políticos, reportó 429 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

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Miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Yare realizaron una vigilia exigiendo la liberación de sus seres queridos en Venezuela, iluminando el lugar con velas junto a sus fotografías (Clippve)

¿Por qué el chavismo no libera a todos los presos políticos?

El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, advirtió que las recientes medidas de excarcelación en Venezuela “no abarcan al universo total de las personas que deberían ser favorecidas”.

En ese sentido, señaló que el “aparato represivo que dio lugar a estas encarcelaciones” permanece intacto y consideró que el poder “se ha acostumbrado a usar a los presos políticos como fichas de negociación en diferentes escenarios”.

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Himiob sostuvo que “mientras el aparato represivo esté funcionando, es muy difícil que cese la realidad de la prisión y la persecución injusta”. Además, cuestionó la disposición del régimen chavista, actualmente administrado por los hermanos Rodríguez, a “renunciar a esa fuerza de negociación” que representan los presos políticos.

El abogado recomendó cautela ante los anuncios oficiales sobre excarcelaciones, ya que el gobierno suele incluir en las listas a presos comunes y, en el caso de los políticos, no todos reciben libertad plena.

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Según datos de JEP, desde el 8 de enero han sido excarcelados unos 720 presos políticos, aunque más de 600 siguen judicializados “enfrentando cargos muy graves” (Europa Press)

La coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, subrayó la manera “conveniente” en que el oficialismo manipula el tema. Recordó que recientemente Jorge Rodríguez negó la existencia de presos políticos en Venezuela y, poco después, anunció la excarcelación de 300 personas. Según datos de JEP, desde el 8 de enero han sido excarcelados unos 720 presos políticos, aunque más de 600 siguen judicializados “enfrentando cargos muy graves”, por lo que solo poco más de cien cuentan con libertad plena.

(Con información de EFE)

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