Netanyahu destacó la operación de EEUU para capturar a Maduro: “América Latina está experimentando una transformación”

El primer ministro israelí expresó, además, el respaldo de su gobierno a la “firme decisión de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia” en la región

Netanyahu felicitó a Trump por
Netanyahu felicitó a Trump por la captura de Maduro (REUTERS/Jonathan Ernst)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó este domingo el respaldo de su gobierno a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención del dictador Nicolás Maduro.

En la apertura de una reunión de gabinete en Jerusalén, el premier manifestó “el apoyo de todo el gobierno a la firme decisión y acción de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia en esta región”.

“América Latina está experimentando una transformación”, agregó, aludiendo al acercamiento de varios países latinoamericanos al eje estadounidense y, en consecuencia, a Israel. Asimismo, el primer ministro felicitó públicamente a Donald Trump por la planificación y ejecución del operativo, y reconoció a las fuerzas militares estadounidenses a cargo de la acción.

La operación, efectuada el sábado por la madrugada, permitió el arresto de Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Tras la captura, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designó a Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva de la dictadura venezolana, como presidenta encargada, marcando un nuevo giro en el poder político del país.

Nicolás Maduro estrechó profundos lazos
Nicolás Maduro estrechó profundos lazos con el régimen teocrático de Irán

El sábado, horas después de la captura de Maduro, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, reiteró la postura de su gobierno al señalar la vinculación del ex dictador con redes internacionales de narcotráfico y terrorismo. Saar declaró que “Israel celebra que se haya apartado al dictador que encabezaba dichas redes”, y expresó su esperanza de que la democracia se restablezca en Venezuela, abriéndose así la posibilidad para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En tanto, el canciller israelí puntualizó que su país acompaña “al pueblo venezolano, que valora la libertad”, y expresó su interés en restablecer relaciones amistosas entre los dos Estados. Saar añadió que este momento representa una oportunidad para que Sudamérica busque un futuro político más seguro y alejado de estructuras ilegales, en el que democracia y cooperación puedan ganar terreno.

Las relaciones diplomáticas entre Israel y Venezuela permanecen rotas desde 2009, cuando el entonces presidente venezolano Hugo Chávez decidió cortar los lazos en respuesta a la ofensiva israelí en Gaza. Desde ese año, la dictadura de Venezuela ha mantenido una postura crítica frente a la política exterior de Israel en Oriente Medio y estrechó profundos lazos con el régimen de Irán y el terrorismo islámico.

Tras la caída de Maduro, el gobierno israelí considera una apertura para normalizar los vínculos diplomáticos, en sintonía con el alineamiento de parte de América Latina hacia Estados Unidos e Israel.

