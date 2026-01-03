Venezuela

La dictadura de Maduro reportó ataques sobre objetivos militares y declaró el estado de emergencia en Venezuela

El régimen chavista condenó lo que calificó como una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

El régimen dictatorial de Nicolás Maduro reportó este sábado por la madrugada lo que calificó como una “gravísima agresión militar” contra su país y declaró el estado de excepción tras las fuertes explosiones registradas en Caracas.

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, señala un comunicado emitido por las autoridades dictadura a través de la televisión estatal.

Imagen del incendio en Fuerte
Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas (Luis JAIMES/AFP)

A su vez, llamó a la movilización del pueblo venezolano en repudio al bombardeo. Según destaca el comunicado, este hecho constituye “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”.

El régimen de Nicolás Maduro informó que esta “agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

En el texto, el líder dictatorial anunció la declaración del “estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, según se informó en cadena nacional.

Vista nocturna de Caracas tomada
Vista nocturna de Caracas tomada tras una serie de explosiones (Federico PARRA/AFP)

Las explosiones, acompañadas de ruidos similares a los de aviones sobrevolando la capital venezolana, se produjeron alrededor de las 02:00 (06:00 GMT) del sábado, según periodistas de la AFP presentes en el lugar.

Por su parte, Gustavo Petro, presidente colombiano denunció este sábado un ataque “con misiles” contra la capital venezolana y envió un mensaje minutos más tarde del bombardeo: “El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas”.

Estos hechos ocurren después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una flota de buques militares en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano y afirmara que los días de Maduro en el poder “están contados”.

Trump acusa a Maduro de liderar una red internacional de narcotráfico, algo que Caracas niega, alegando que Washington busca derrocar al dictador para apropiarse de las reservas petroleras del país.

La dictadura chavista denunció una
La dictadura chavista denunció una gravísima agresión militar este 3 de enero (EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ)

El comunicado completo del régimen venezolano

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidosde América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.

El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un “cambio de régimen”, en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores.

Desde 1811, Venezuela ha enfrentado y vencido imperios. Cuando en 1902 potencias extranjeras bombardearon nuestras costas, el Presidente Cipriano Castro proclamó: “La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la Patria.” Hoy, con la moral de Bolívar, Miranda y nuestros libertadores, el pueblo venezolano se alza nuevamente para defender su independencia ante la agresión imperial.

Pueblo a la calle.

El Gobierno Bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz. Simultáneamente, la Diplomacia Bolivariana de Paz elevará las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de dicha organización, la CELAC y el MNOAL, exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense.

El Presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

Así se veían las llamas
Así se veían las llamas desatadas por el bombardeo en la capital venezolana (X)

En este sentido, el Presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista.

Del mismo modo ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país.

En estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia. Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial

Como señaló el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías “ante cualquier circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas…es unidad, lucha, batalla y victoria”.

