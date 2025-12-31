Venezuela

Operaciones antinarco de EEUU en Venezuela: Nicolás Maduro habló de “noticias falsas” y volvió a bailar “No crazy war”

El dictador convocó a las mujeres del país a asumir un rol crucial frente a los “ataques mediáticos internacionales”. Trató de mostrarse distendido en medio de la presión de la flota estadounidense que bloquea el tráfico de petróleo y sustancias ilegales

Maduro dijo que en EEUU se transmiten "noticias falsas" sobre Venezuela

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este martes que en Estados Unidos se difunden "noticias falsas“ sobre Venezuela, durante la inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer, realizada en el estado Aragua. También aprovechó el acto para volver a bailar al ritmo de “No crazy war”, la canción que se popularizó en el régimen y sus seguidores en las últimas semanas.

En su intervención, dirigió críticas a la cobertura de los medios estadounidenses y subrayó la importancia de “combatir la desinformación” empleando las redes sociales y diversos idiomas, incluido el wayúu, para romper lo que calificó como un veto y censura a la verdad sobre su país.

El dictador destacó que “todo lo que dicen es mentira” respecto a la imagen que se proyecta en el extranjero y llamó especialmente a las mujeres venezolanas a liderar estos esfuerzos comunicativos.

Durante el acto, reafirmó el papel fundamental de las mujeres en la sociedad venezolana y las situó al frente de su visión política para el año 2026, al que denominó “el año del desafío admirable”.

Maduro en la inauguración de
Maduro en la inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer

En el contexto internacional, Maduro reiteró las tensiones sostenidas entre Caracas y Washington. Actualmente, el gobierno estadounidense mantiene un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, alegando que busca combatir el narcotráfico relacionado con el país sudamericano.

Caracas, por su parte, interpreta estas acciones como amenazas y parte de un intento de intervención. Además, se han registrado incidentes recientes, como el anuncio estadounidense del bloqueo de petroleros sancionados y la confiscación de buques cargados con crudo venezolano.

A esto se suma que, según reportes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría realizado un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, hecho sobre el cual el régimen venezolano no ha emitido pronunciamiento oficial.

Maduro volvió a bailar en
Maduro volvió a bailar en un acto

En sus declaraciones, Maduro mencionó la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), asegurando que abatieron nueve aeronaves presuntamente vinculadas al narcotráfico en el estado Amazonas. Enfatizó que la FANB, junto con el empoderamiento femenino, vela por la protección del país.

El encuentro en Aragua resaltó el tema del liderazgo y la movilización femenina, ubicando a las mujeres como protagonistas en el escenario político y social venezolano. Maduro alentó su participación no solo en la vida pública, sino también en la protección de la nación.

Uno de los momentos del evento fue el baile del dictador junto a su esposa, Cilia Flores, y los asistentes, al ritmo de la canción “No a la guerra loca” (“No crazy war”).

La dictadura de Maduro ordenó custodiar dos instalaciones petroleras tras el ataque de Estados Unidos a un puerto clave del régimen

El despliegue chavista abarca refinerías y complejos industriales ubicados en regiones donde, desde hace años, operan redes de contrabando y organizaciones criminales vinculadas a actividades ilícitas

La dictadura de Maduro ordenó

La paz como excusa: fuertes críticas al mensaje de los Obispos por ambigüedad y falta de acción

La paz como excusa: fuertes

Air Europa amplió hasta el 31 de enero las cancelaciones de sus vuelos a Venezuela

La nueva prórroga se dio a conocer mientras aumenta la tensión en el Caribe por la presencia militar de Estados Unidos

Air Europa amplió hasta el

Justicia, Encuentro y Perdón denunció que los presos políticos en Venezuela dependen de un “azar incomprensible”

La ONG sostuvo que el proceso de excarcelaciones estuvo marcado por una “opacidad estratégica” y una selección aleatoria de la dictadura de Maduro

Justicia, Encuentro y Perdón denunció

Ante el bloqueo de su petróleo, el dictador Nicolás Maduro dijo que los alimentos serán la nueva fuente de divisas para Venezuela

Sus declaraciones se dieron mientras persisten las tensiones por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y tras la confiscación de dos buques cargados con crudo

Ante el bloqueo de su
