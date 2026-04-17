El FMI evalúa un programa de crédito para Venezuela tras recibir datos macroeconómicos oficiales

El FMI restableció relaciones formales con Venezuela tras siete años de suspensión (Reuters)

El Fondo Monetario Internacional anunció que actuará con rapidez para facilitar el acceso de Venezuela a programas de crédito, tras restablecer oficialmente las relaciones formales con el país luego de siete años de interrupción.

“Muy probablemente, tendremos que implementar un programa de apoyo financiero para Venezuela, siempre que podamos ponernos de acuerdo sobre el camino a seguir”, dijo la directora gerente Kristalina Georgieva.

Esta decisión modifica el escenario financiero internacional y abre una nueva etapa en el vínculo entre Venezuela y el organismo multilateral.

Venezuela comenzó a entregar información macroeconómica al FMI como parte del proceso de reintegración (Comando Con Venezuela)

El Fondo Monetario Internacional confirmó que ya inició el trabajo con las autoridades venezolanas, luego de las reuniones de primavera del Comité Monetario y Financiero Internacional en Washington.

La directora gerente, Kristalina Georgieva, informó que el FMI considera positivo que Venezuela haya comenzado a entregar información macroeconómica y que exista un diálogo constructivo. Además, destacó el respaldo de los países vecinos a la normalización de la relación, lo que refuerza el proceso.

“También hemos constatado que, en la región, los países vecinos de Venezuela respaldan de manera muy decidida el restablecimiento de la relación con el país”, añadió la economista búlgara.

El FMI prioriza el fortalecimiento institucional en los países que buscan apoyo financiero (Europa Press)

El acceso de Venezuela a financiamiento internacional dependerá de que el Gobierno de transición venezolano proporcione datos macroeconómicos confiables y cumpla procedimientos técnicos y legales, entre ellos la reanudación de las consultas del Artículo IV.

El FMI no definió plazos para la aprobación de un programa de financiamiento, pero reiteró su disposición a actuar con rapidez una vez cumplidas las condiciones necesarias.

Durante los últimos siete años, el FMI no mantuvo contacto formal con Venezuela, periodo en el que la economía de la nación se deterioró y millones de personas emigraron. Ahora, el organismo multilateral plantea como prioridad el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades en el país para que un eventual apoyo financiero sea efectivo.

Georgieva, por su parte, mantendrá una conversación directa con la presidenta Delcy Rodríguez para avanzar en el proceso.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez agradeció a autoridades estadounidenses por su disposición al diálogo bilateral (Reuters)

Nigel Clark, director del departamento para las Américas del FMI, precisó que un equipo especializado del organismo ya mantiene contactos técnicos con el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y agencias de estadística venezolanas.

“Me he reunido con mis contrapartes venezolanas y, ahora que hemos reconocido oficialmente al país, entiendo que la directora gerente también mantendrá una conversación con la presidenta (Delcy) Rodríguez”, añadió Clark.

Nigel Clark confirmó el inicio de contactos técnicos entre el FMI y agencias venezolanas (Reuters)

Al mismo tiempo, Delcy Rodríguez, promulgó la nueva Ley Orgánica de Minas, aprobada por la Asamblea Nacional el 9 de abril. Durante una reunión transmitida por el canal estatal, aseguró que la normativa facilitará la captación de inversiones y anunció la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Sunamin), encargada de regular el sector.

En su intervención, Rodríguez agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su secretario de Estado, Marco Rubio, por la disposición de su gobierno para avanzar en la cooperación bilateral.

Donald Trump y Marco Rubio fueron reconocidos por Venezuela por su buena disposición al diálogo (Reuters)

Además, señaló que la colaboración internacional permitirá adaptar las relaciones diplomáticas y económicas a la situación actual de Venezuela y brindar mayor transparencia sobre la realidad del país.

(Con información de EFE y Reuters)