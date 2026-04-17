Venezuela

El FMI evalúa un programa de crédito para Venezuela tras recibir datos macroeconómicos oficiales

Kristalina Georgieva, directora gerente, advirtió que es necesario mejorar la calidad y transparencia de los datos entregados

Guardar
El FMI restableció relaciones formales con Venezuela tras siete años de suspensión (Reuters)
El FMI restableció relaciones formales con Venezuela tras siete años de suspensión (Reuters)

El Fondo Monetario Internacional anunció que actuará con rapidez para facilitar el acceso de Venezuela a programas de crédito, tras restablecer oficialmente las relaciones formales con el país luego de siete años de interrupción.

“Muy probablemente, tendremos que implementar un programa de apoyo financiero para Venezuela, siempre que podamos ponernos de acuerdo sobre el camino a seguir”, dijo la directora gerente Kristalina Georgieva.

Esta decisión modifica el escenario financiero internacional y abre una nueva etapa en el vínculo entre Venezuela y el organismo multilateral.

Un hombre de espaldas alza la bandera de Venezuela en medio de una gran multitud. Hay árboles frondosos y edificios al fondo bajo un cielo azul brillante
Venezuela comenzó a entregar información macroeconómica al FMI como parte del proceso de reintegración (Comando Con Venezuela)

El Fondo Monetario Internacional confirmó que ya inició el trabajo con las autoridades venezolanas, luego de las reuniones de primavera del Comité Monetario y Financiero Internacional en Washington.

La directora gerente, Kristalina Georgieva, informó que el FMI considera positivo que Venezuela haya comenzado a entregar información macroeconómica y que exista un diálogo constructivo. Además, destacó el respaldo de los países vecinos a la normalización de la relación, lo que refuerza el proceso.

“También hemos constatado que, en la región, los países vecinos de Venezuela respaldan de manera muy decidida el restablecimiento de la relación con el país”, añadió la economista búlgara.

El FMI prioriza el fortalecimiento institucional en los países que buscan apoyo financiero (Europa Press)
El FMI prioriza el fortalecimiento institucional en los países que buscan apoyo financiero (Europa Press)

El acceso de Venezuela a financiamiento internacional dependerá de que el Gobierno de transición venezolano proporcione datos macroeconómicos confiables y cumpla procedimientos técnicos y legales, entre ellos la reanudación de las consultas del Artículo IV.

El FMI no definió plazos para la aprobación de un programa de financiamiento, pero reiteró su disposición a actuar con rapidez una vez cumplidas las condiciones necesarias.

Durante los últimos siete años, el FMI no mantuvo contacto formal con Venezuela, periodo en el que la economía de la nación se deterioró y millones de personas emigraron. Ahora, el organismo multilateral plantea como prioridad el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades en el país para que un eventual apoyo financiero sea efectivo.

Georgieva, por su parte, mantendrá una conversación directa con la presidenta Delcy Rodríguez para avanzar en el proceso.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez agradeció a autoridades estadounidenses por su disposición al diálogo bilateral (Reuters)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez agradeció a autoridades estadounidenses por su disposición al diálogo bilateral (Reuters)

Nigel Clark, director del departamento para las Américas del FMI, precisó que un equipo especializado del organismo ya mantiene contactos técnicos con el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y agencias de estadística venezolanas.

“Me he reunido con mis contrapartes venezolanas y, ahora que hemos reconocido oficialmente al país, entiendo que la directora gerente también mantendrá una conversación con la presidenta (Delcy) Rodríguez”, añadió Clark.

Nigel Clark confirmó el inicio de contactos técnicos entre el FMI y agencias venezolanas (Reuters)
Nigel Clark confirmó el inicio de contactos técnicos entre el FMI y agencias venezolanas (Reuters)

Al mismo tiempo, Delcy Rodríguez, promulgó la nueva Ley Orgánica de Minas, aprobada por la Asamblea Nacional el 9 de abril. Durante una reunión transmitida por el canal estatal, aseguró que la normativa facilitará la captación de inversiones y anunció la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Sunamin), encargada de regular el sector.

En su intervención, Rodríguez agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su secretario de Estado, Marco Rubio, por la disposición de su gobierno para avanzar en la cooperación bilateral.

Donald Trump y Marco Rubio fueron reconocidos por Venezuela por su buena disposición al diálogo (Reuters)
Donald Trump y Marco Rubio fueron reconocidos por Venezuela por su buena disposición al diálogo (Reuters)

Además, señaló que la colaboración internacional permitirá adaptar las relaciones diplomáticas y económicas a la situación actual de Venezuela y brindar mayor transparencia sobre la realidad del país.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

FMIVenezuelaFondo Monetario Internacional

Últimas Noticias

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela pide restablecer el orden constitucional y llamar a elecciones

La Carta Magna establece el principio republicano, según el cual el jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional debe ser elegido mediante sufragio universal, directo y secreto, lo que no ocurre con Delcy Rodríguez

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela pide restablecer el orden constitucional y llamar a elecciones

Delcy Rodríguez firmó la nueva Ley de Minas y agradeció a Trump por “la buena disposición”

La líder chavista dijo la nueva legislación ofrece garantías a los inversionistas y establece la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera

Delcy Rodríguez firmó la nueva Ley de Minas y agradeció a Trump por “la buena disposición”

La sentencia al "Pollo" Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez en Venezuela, fue suspendida sin fecha en Estados Unidos

El caso es el más importante después del que se sigue contra Nicolás Maduro, pero está más avanzado y tiene puntos de contacto con el proceso contra el exdictador

La sentencia al "Pollo" Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez en Venezuela, fue suspendida sin fecha en Estados Unidos

Edmundo González fue hospitalizado en Madrid y no asistirá al encuentro con María Corina Machado

La ausencia del candidato triunfante de las últimas elecciones presidenciales venezolanas modifica la agenda prevista en la capital española, adonde acudirá María Corina Machado

Edmundo González fue hospitalizado en Madrid y no asistirá al encuentro con María Corina Machado

Un partido opositor venezolano denunció la detención arbitraria del dirigente Alexis Paparoni y exigió su libertad

La fuerza política Primero Justicia exigió la excarcelación de su presidente regional en el estado Mérida y responsabilizó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por su integridad

Un partido opositor venezolano denunció la detención arbitraria del dirigente Alexis Paparoni y exigió su libertad
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Balacera en festejo deja un hombre muerto en Azcapotzalco y tres heridos más

Balacera en festejo deja un hombre muerto en Azcapotzalco y tres heridos más

Terminó la segunda visita oficial de la fiscal general de la Nación a Estados Unidos: este fue el balance

España abre el grifo al gas ruso pese a las sanciones europeas y mira a Argelia como suministradora por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

Presidenta Sheinbaum encabeza delegación mexicana en cumbre internacional sobre democracia en Barcelona

Nahuel Gallo solicitó ser querellante en la causa contra Nicolás Maduro que tramita en la justicia argentina

INFOBAE AMÉRICA

Estos estados de EEUU están en emergencia por inundaciones tras lluvias y deshielo

Estos estados de EEUU están en emergencia por inundaciones tras lluvias y deshielo

Autoridades advierten sobre extensión de incendios forestales hasta mayo en El Salvador

Muere a los 87 años Beatriz de Moura, fundadora de la editorial Tusquets e impulsora cultural de los 70 en España

Acusan de asesinato a padres tras la muerte de su hija de 2 años por exposición a fentanilo en su casa

El rotavirus se propaga por Estados Unidos: ¿cuáles son los síntomas?

ENTRETENIMIENTO

Andrew Lloyd Webber transformará el legendario robo de la Mona Lisa en un espectáculo teatral para Broadway

Andrew Lloyd Webber transformará el legendario robo de la Mona Lisa en un espectáculo teatral para Broadway

Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo a los 44 años: “Sé lo afortunada que soy”

Cher solicita tutela de su hijo Elijah tras episodios críticos: “Su drogadicción empeoró”

Sandra Bullock defendió la inteligencia artificial: “Tenemos que ser solo amigos, de alguna forma un poco oscura”

Anne Hathaway revela quién es la verdadera “diva” dentro del reparto de “El diablo viste a la moda 2″