Migrantes venezolanos condicionan su regreso al país a una serie de mejoras económicas y sociales

Pese a un anunciado éxodo de ciudadanos venezolanos de países como Colombia, las cifras no han demostrado un cambio o alteración en el flujo migratorio, según Migración Colombia - crédito Migración Colombia

Nicolás Maduro ya no está, pero los problemas no se fueron con él. Conscientes de esa realidad, los migrantes venezolanos se muestran prudentes al momento de decidir su regreso a la tierra de la que huyeron por la grave crisis sufrida en la última década.

Una encuesta del Observatorio de la Diáspora Venezolana arroja que 44,7% de los consultados manifiesta que consideraría retornar “si mejoran las condiciones del país”, al tiempo que 23,7% confiesa que prefiere mantenerse fuera de Venezuela.

“Los resultados muestran que la disposición a retornar está fuertemente condicionada por la evolución del contexto venezolano. La categoría más frecuente corresponde a quienes considerarían regresar si mejoran las condiciones del país (44,7%), lo que sugiere que una proporción significativa de la diáspora mantiene abierta la posibilidad de retorno, aunque esta se encuentra sujeta a cambios estructurales en Venezuela”, sostiene el informe.

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Un 12% manifiesta planes concretos de volver en el corto plazo, 9,7% dice querer regresar, aunque no de manera inmediata, y 9,9% evitó fijar una posición clara al respecto. “Este conjunto de resultados sugiere que, aunque el retorno continúa siendo parte del horizonte de expectativas de una parte importante de la diáspora, no aparece como una decisión inmediata para la mayoría de las personas encuestadas”, resalta el Observatorio.

El estudio se realizó del 3 de febrero al 3 de marzo de 2026; es decir, un mes después del ataque ejecutado por Estados Unidos, que concluyó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores. La muestra está conformada por 1.266 migrantes venezolanos, 66% de los cuales tienen estudios de posgrado o educación universitaria completa, la mayoría se ubica entre los 50 y 69 años de edad, y 32,7% reside en América Latina y el Caribe.

Puntos clave

Sobre las condiciones necesarias para el retorno, la seguridad -entendida como personal e institucional- se ubicó en la cima con 75,12%. Le siguen funcionamiento de servicios públicos (69,51%), posibilidad de empleo (57,11%), estabilidad política (34,44%) y estabilidad económica (10,74%).

“Cerca de siete de cada diez personas encuestadas toman en cuenta la evolución del contexto venezolano al evaluar la posibilidad de retorno, lo que confirma que las decisiones migratorias se encuentran estrechamente vinculadas a la percepción de estabilidad o mejora en el país de origen”, recoge el análisis.

Miembros de las fuerzas de seguridad hacen guardia mientras migrantes venezolanos desembarcan de un vuelo de repatriación procedente de México en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela Marzo 20, 2025. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

En contraste, aquellos que no contemplan la vuelta lo hacen principalmente por la calidad de vida alcanzada en el país de acogida, así como por la estabilidad económica de la que gozan en el exterior. “Estos resultados sugieren que, para una parte importante de la diáspora, la permanencia fuera de Venezuela responde no solo a las dificultades del país de origen, sino también a las oportunidades construidas en los países de destino”, enfatiza el Observatorio.

Los venezolanos han protagonizado desde 2015 el éxodo más numeroso registrado en el continente. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que 7,9 millones de personas salieron de Venezuela, de las cuales 6,9 millones se afincaron en otras naciones de América Latina y el Caribe.