Venezuela

Los familiares de presos políticos de Venezuela exigen su liberación antes de Navidad

Las personas allegadas a detenidos por el régimen chavista de Nicolás Maduro realizaron una manifestación para demandar la excarcelación de sus seres queridos en vísperas de las celebraciones decembrinas

Los familiares de presos políticos
Los familiares de presos políticos de Venezuela exigen su liberación antes de Navidad (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Familiares de presos políticos instalaron este domingo la denominada mesa de los que esperan en la Plaza Bolívar de Chacao, en el este de Caracas, para exigir la liberación de sus allegados antes de la celebración de la Navidad. La acción consistió en una larga mesa cubierta con un mantel negro, velas doradas y platos decorados con bambalinas que llevaban los nombres de los detenidos, la mayoría arrestados tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro sin mostrar las actas de votación que avalaran el anuncio.

Durante la protesta, los asistentes portaron pancartas que reclamaban el respeto al debido proceso y denunciaban la negativa de las autoridades a permitir visitas a los presos. Entre las consignas exhibidas se encontraban: “Venezuela se viola el debido proceso”, “a los familiares se les niega el derecho a visitar a los presos políticos”, “pensar distinto no es un delito” y “liberen a los adolescentes injustamente detenidos”.

La protesta en Caracas denunció
La protesta en Caracas denunció la negativa de las autoridades a permitir visitas y el irrespeto al debido proceso judicial (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Diego Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, declaró desde la manifestación que “estamos exigiendo una Navidad sin presos políticos, porque la Navidad representa la esperanza, representa la unidad familiar y representa la alegría”, según recogió la agencia EFE. Casanova señaló que la liberación de los presos sería esencial para recuperar la paz, la democracia y la justicia, al afirmar que “deben liberar a todos los presos políticos, para que ninguna mesa quede vacía en esta Navidad”.

La ONG Foro Penal reporta
La ONG Foro Penal reporta 893 presos políticos en Venezuela, incluyendo cuatro adolescentes entre 14 y 17 años de edad (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Asimismo, Luz Coello afirmó a EFE que su hijo fue detenido el 31 de julio de 2024 cuando regresaba de hacer una diligencia, y enfatizó que no participaba en protestas en ese momento. Coello explicó que su hijo enfrenta acusaciones de terrorismo e incitación al odio y permanece recluido en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. “Estoy esperando la libertad de mi hijo como lo estamos esperando todas las madres que tenemos nuestros hijos, hermanos, injustamente detenidos”, aseguró.

La ONG Foro Penal informó en su último reporte, divulgado el 10 de diciembre, que en Venezuela hay 893 presos políticos: 774 hombres, 119 mujeres y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años de edad. El régimen de Nicolás Maduro y la Fiscalía General, que responde a los intereses del chavismo, niegan la existencia de detenidos por motivos políticos y argumentan que las personas privadas de libertad han cometido delitos tipificados en la legislación.

