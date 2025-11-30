Un operador turístico ruso redirigirá a Cuba a sus clientes que debían viajar a Venezuela tras las advertencias de EEUU

El logo de la aerolínea estatal rusa Aeroflot es visto en un Airbus A320-200 en Colomiers, cerca de Toulouse, Francia. REUTERS/Regis Duvignau

El operador turístico ruso Pegas Touristik anunció este domingo que redirigirá a Varadero, Cuba, a los turistas que debían viajar a Venezuela, tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano.

Según indicó la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) en su portal oficial, Pegas Touristik informó a las agencias asociadas que el vuelo Moscú-Porlamar previsto para el lunes fue cancelado y en su lugar se habilitó un vuelo Moscú-Varadero.

“Les informamos que el vuelo Moscú-Porlamar del 1 de diciembre ha sido cancelado. En su lugar está previsto un vuelo Moscú-Varadero”, informó Pegas Touristik en un mensaje a sus agencias asociadas.

ATOR explicó esta decisión por “la potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela por el conflicto con Estados Unidos”.

La directora general del operador turístico Pegas Touristik, Anna Podgornaya, explicó que los vuelos restantes programados a Venezuela también saldrán hacia Varadero. La reanudación del programa de vuelos a Venezuela está prevista después de que la situación se normalice.

Fotografía de archivo en la que se registró a un grupo de turistas al disfrutar de la Playa Juventud, en isla Margarita (Nueva Esparta, Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

El operador turístico ofrecerá a los turistas dos opciones: alojarse en hoteles similares o, en algunos casos, de categoría superior en Varadero, o si los turistas cancelan sus vacaciones en Cuba, se dejarán los fondos de las reservas canceladas como depósito para futuras reservas, con la posibilidad de elegir un período de vacaciones y un destino diferentes.

Podgornaya también explicó cómo serán repatriados los rusos que ya están de vacaciones en Venezuela. Viajarán directamente a Moscú en un vuelo especial operado por una aerolínea asociada en la fecha programada originalmente. Todos los rusos finalizarán sus vacaciones en la Isla Margarita según lo previsto.

La decisión de Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector turístico en Rusia, se produce un día después de que Trump elevara la tensión con Venezuela al advertir a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano “cerrado”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, rezaba el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El mensaje de Donald Trump

El régimen de Venezuela repudió “con absoluta contundencia” el mensaje de Trump y criticó que “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación. En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro denunció que tales afirmaciones “representan una amenaza explícita de uso de fuerza”.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y ha vinculado al presidente venezolano con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas. En este contexto, Washington ha bombardeado varias lanchas en el Caribe, causando varios muertos.

Pese a la advertencia de Trump, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal de Venezuela, mantuvo el sábado sus operaciones con normalidad. Aerolíneas como Copa y Wingo informaron que continuarán operando en Venezuela, aunque con precauciones adicionales.