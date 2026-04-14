Venezuela

Delcy Rodríguez designó a Vladimir Padrino López al frente del Ministerio de Agricultura

El general chavista, sobre quien Washington mantiene una recompensa de 15 millones de dólares por narcotráfico, regresa al gabinete menos de un mes después de su destitución como jefe de las Fuerzas Armadas

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14/08/2019 Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA INTERNACIONAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
14/08/2019 Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA INTERNACIONAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes al general Vladimir Padrino López como nuevo ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, en sustitución de Julio León Heredia, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2025. El nombramiento, anunciado a través del canal de Telegram de Rodríguez, se produce apenas 26 días después de que la mandataria lo destituyera de la cartera de Defensa, que había encabezado durante más de once años.

El regreso de Padrino López al gabinete no es un movimiento rutinario. El militar de 62 años figura en la lista de personas buscadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura por presuntos cargos de narcotráfico.

El prontuario judicial de Padrino López incluye una acusación formal presentada el 24 de mayo de 2019 por un gran jurado federal en Washington D.C. El cargo principal: conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína en aeronaves registradas en Estados Unidos.

Según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la investigación comenzó en junio de 2014, cuando Padrino asumía la cartera de Defensa. Durante años, los agentes recopilaron pruebas que lo ubican como facilitador del tráfico de drogas a través del espacio aéreo venezolano.

Rodríguez justificó el nombramiento en términos de política económica. El sector agrícola venezolano arrastra décadas de deterioro: la producción de alimentos básicos colapsó durante el chavismo como consecuencia de las expropiaciones masivas, la escasez de divisas y la desinversión crónica, dejando al país con una dependencia severa de las importaciones para cubrir su demanda interna. Según el mensaje de la mandataria, Padrino López “asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, camina con el general Gustavo González López, quien asumió como ministro de Defensa en sustitución del general Vladimir Padrino, y el comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) Domingo Hernández Larez, en Caracas, Venezuela, 19 de marzo de 2026 Palacio de Miraflores/Handout via REUTERS
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, camina con el general Gustavo González López, quien asumió como ministro de Defensa en sustitución del general Vladimir Padrino, y el comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) Domingo Hernández Larez, en Caracas, Venezuela, 19 de marzo de 2026 Palacio de Miraflores/Handout via REUTERS

El esquema consistía en cobrar tarifas superiores a USD 60.000 por cada vuelo a las organizaciones narcotraficantes; quienes no pagaban, enfrentaban el derribo de sus aeronaves por órdenes militares. Parte de esos fondos, según la acusación, se destinaba a financiar las campañas del chavismo.

La trayectoria del nuevo ministro dentro del aparato estatal es larga y controvertida. Designado al frente de Defensa el 24 de octubre de 2014, durante una oleada de protestas antigubernamentales que marcó el inicio del primer mandato de Nicolás Maduro, se convirtió en uno de los pilares del régimen y en uno de los rostros de su aparato represivo, según documentaron organismos internacionales de derechos humanos. Cuando la operación militar estadounidense capturó a Maduro el 3 de enero, Padrino calificó el operativo de “secuestro”. Al ser relevado en marzo, admitió haber tomado “decisiones difíciles” con “inevitables consecuencias” para “evitar una guerra”.

El nombramiento forma parte de una reconfiguración más amplia que Rodríguez ha impulsado desde su juramentación. La mandataria lleva unos 15 cambios ministeriales desde enero, entre los que destaca la salida de Alex Saab —empresario colombiano, exconvicto en EEUU y figura cercana a Maduro— del Ministerio de Industrias, gesto interpretado como señal de apertura hacia Washington. Rodríguez ha llamado a Trump “socio y amigo” y ha recibido en Caracas a los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, en visitas que marcaron una recomposición diplomática sin precedentes.

En ese contexto, la permanencia de Padrino López en el gobierno —aunque trasladado a una cartera civil— representa una variable incómoda: Washington sigue ofreciendo dinero por su captura mientras coordina con el mismo ejecutivo que lo acaba de nombrar ministro. La apuesta de Rodríguez por un militar sin experiencia en gestión agraria revela, más que una estrategia sectorial, la lógica de un gobierno que prioriza la lealtad institucional en una transición que aún no ha fijado sus reglas definitivas.

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