Venezuela

Delcy Rodríguez abogó por una relación “a largo plazo” entre Venezuela y Estados Unidos

La mandataria encargada reafirmó la intención de su equipo de establecer una cooperación estructurada con la administración estadounidense, enfocándose en incentivos a la inversión y políticas que fomenten proyectos conjuntos en el ámbito de los hidrocarburos

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante su reunión con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum (no aparece en la imagen), en Caracas, Venezuela, el 4 de marzo de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante su reunión con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum (no aparece en la imagen), en Caracas, Venezuela, el 4 de marzo de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien cumple 100 días en el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, manifestó el miércoles su apuesta por una relación “a largo plazo” con Estados Unidos y por la consolidación de una “agenda conjunta para el desarrollo compartido”.

Rodríguez expresó la “plena disposición” de su equipo para “consolidar y construir bases sólidas de una agenda energética a largo plazo” con Washington, capital con la que Caracas restableció relaciones diplomáticas en marzo tras siete años de ruptura.

“Estamos trabajando muy duro en cambios que permitan atraer inversión, que permitan también construir una agenda de cooperación energética con los Estados Unidos. Retomar ese camino es importante para ambos países”, afirmó la presidenta encargada en un vídeo difundido en Telegram.

Rodríguez sostuvo el martes una reunión con una delegación del Departamento de Energía estadounidense encabezada por el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica, Kyle Haustveit. Confirmó además encuentros con representantes de empresas como ConocoPhillips, ExxonMobil y otros grupos, a poco más de dos meses de la reforma de la Ley de Hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.

La mandataria no se refirió a la reciente decisión del Gobierno estadounidense de levantar sanciones al sistema de banca pública, incluyendo al Banco Central de Venezuela. La medida, informada por el Departamento del Tesoro, alcanza también al Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores, Banco de Tesoro y cualquier entidad donde estas instituciones tengan una participación igual o superior al 50%.

El subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Haustveit, en su reunión con Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
El subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Haustveit, en su reunión con Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió una licencia que autoriza “transacciones comerciales” con Venezuela, previa autorización de Washington.

Rodríguez aprovechó el encuentro con Kyle Haustveit para solicitar directamente al mandatario Trump el levantamiento de las sanciones impuestas contra Venezuela. La cita representa el tercer contacto de alto nivel entre Caracas y Washington en menos de tres meses y evidencia el avance del acercamiento bilateral tras la captura del Maduro el pasado 3 de enero por el operativo las fuerzas estadounidenses en Caracas.

La presidenta encargada centró su mensaje en la necesidad de seguridad jurídica para los inversores. “Un inversionista requiere mayor seguridad jurídica. Una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo, porque está sujeta a temporalidad”, señaló, según imágenes difundidas por el canal estatal VTV.

La encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, también participó en la reunión, junto a otras autoridades de ambos gobiernos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, y el subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Haustveit, durante una reunión con ejecutivos petroleros en Caracas, Venezuela, el 13 de abril de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, y el subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Haustveit, durante una reunión con ejecutivos petroleros en Caracas, Venezuela, el 13 de abril de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La reunión coincidió con la publicación por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de las Licencias Generales 56 y 57, que ampliaron el margen de operaciones económicas con Venezuela. La Licencia General 56 autorizó la negociación de contratos comerciales con el régimen venezolano, aunque su ejecución sigue requiriendo autorización separada de la OFAC. La Licencia General 57 habilitó transacciones financieras con el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

El BCV había sido sancionado en abril de 2019, lo que dejó al sistema financiero venezolano prácticamente aislado del circuito bancario internacional durante casi siete años. Las nuevas licencias no eliminan formalmente las sanciones, sino que establecen un marco controlado que permite operaciones bajo supervisión de Washington, con restricciones como la prohibición de pagos en oro o criptomonedas y de transacciones vinculadas con Rusia, Irán o Cuba.

(Con información de EFE)

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