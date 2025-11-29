Venezuela

Donald Trump dijo que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”

El presidente de Estados Unidos dirigió el mensaje “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”

Guardar
El presidente estadounidense, Donald Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump (REUTERS/Anna Rose Layden)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este sábado que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”.

A través de su cuenta en la red social Truth, el mandatario manifestó: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!“.

La declaración se produce mientras la administración de Trump aumenta la presión sobre Venezuela con un importante despliegue militar en el Caribe, que incluye el portaaviones más grande del mundo.

Durante el pasado fin de semana, Trump mantuvo una conversación telefónica con el dictador Nicolás Maduro para advertir que Estados Unidos multiplicará las acciones militares, si no abandona Caracas en el corto plazo.

El secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, participó de la comunicación que mantuvieron el líder republicano y el dictador chavista.

El mensaje de Donald Trump
El mensaje de Donald Trump

La inclusión de Rubio en el contacto con Maduro implica que la administración republicana ya descartó tácticas alternativas con el régimen populista -contratos petroleros, por ejemplo-, que se proponían en otros espacios de poder en la Casa Blanca como vía de negociación para iniciar la transición venezolana.

En su conversación con Maduro, Trump no propuso una mesa de negociación, ni una hoja de ruta para permitir que el dictador de Venezuela gane tiempo a su favor frente al cerco militar desplegado por el Pentágono.

Al contrario, el presidente de Estados Unidos ratificó ante Maduro su decisión política de terminar con los carteles de la droga que actúan bajo la protección del Palacio de Miraflores.

Además, Trump dejó establecido que, junto a Maduro, deben abandonar Venezuela las principales figuras del régimen que se beneficiaron con los negocios ilegales -drogas, armas, petróleo- y montaron un sistema represivo que viola sistemáticamente los derechos humanos.

En este contexto, si el dictador abandona Caracas como exige Trump, a su lado deberían huir -al menos- Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, miembros clave de la nomenclatura que opera con Maduro.

El dictador venezolano Nicolás Maduro
El dictador venezolano Nicolás Maduro

Al comienzo de las negociaciones secretas entre la administración republicana y la dictadura de Venezuela se analizó la posibilidad de permitir que Maduro abandone Caracas y que la transición democrática quedara en manos de Delcy y Jorge Rodríguez. Ahora, ni eso: Trump exige que Maduro y sus jerarcas escapen en el corto plazo.

Trump aseguró a Maduro que la presión política y militar sobre el régimen se multiplicaría en el tiempo, y cumplió con su palabra. Horas después de la comunicación telefónica con Maduro, la Secretaría de Estado confirmaba que el Cartel de los Soles era designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

Maduro es el jefe del Cartel de los Soles, y su designación como Organización Terrorista Extranjera permite a la administración Trump acorralar al régimen populista.

El Pentágono montó un cerco militar frente a las costas de Venezuela, mientras que la Secretaría del Tesoro y el Departamento de Estado tienen todos los recursos jurídicos que permiten asfixiar a la dictadura y atacar blancos estratégicos en territorio venezolano.

Diosdado Cabello junto a Nicolás
Diosdado Cabello junto a Nicolás Maduro en un acto en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

El Cartel de los Soles, designado como organización terrorista extranjera

La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras abrió la puerta a nuevas medidas de presión política, económica y militar en la región.

La lista de organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations) es gestionada por el Departamento de Estado y otorga a Washington facultades jurídicas amplias, por ejemplo, para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización incluida en la lista.

Sumar al Cartel de los Soles refuerza el andamiaje legal que ya pesaba sobre altos funcionarios venezolanos por tráfico de drogas y corrupción, y amplía la posibilidad de acciones más agresivas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”, y reiteró que Washington considera al propio Maduro como líder de la estructura criminal. La dictadura venezolana rechaza estas acusaciones y sostiene que no existen pruebas públicas que la vinculen a redes de narcotráfico.

Donald Trump y su secretario
Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

¿Qué cambia?

Aparte de las investigaciones judiciales y las sanciones sectoriales vigentes —incluido el embargo petrolero y bloqueos financieros—, el nuevo estatus autoriza una presión adicional sobre aliados, bancos, empresas e individuos que tengan relación con el régimen venezolano o con líderes del cartel. Las acciones o apoyos hacia el grupo ahora podrán ser perseguidos penalmente bajo leyes antiterroristas de Estados Unidos.

Para los expertos consultados por agencias internacionales, la inclusión del Cartel de los Soles en la lista FTO “abre nuevas opciones” para la administración norteamericana, especialmente en términos militares.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, definió la decisión como un paso que brinda “toda una gama de alternativas legales”. Si bien la legislación FTO no menciona ataques armados, este cambio puede servir como justificación para futuras operaciones quirúrgicas sobre infraestructuras o activos vinculados al cartel fuera de zonas urbanas.

El despliegue militar de Estados
El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe (Reuters)

Despliegue militar

La declaración se produjo en un momento de máxima presencia militar estadounidense en el Caribe. El portaviones USS Gerald R. Ford —el más grande de la flota— dirige una operación acompañada por más de una decena de barcos, aviones de combate y 12.000 efectivos, con el fin de combatir organizaciones de narcotráfico.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han hundido al menos 21 embarcaciones sospechosas y se han reportado más de 80 muertes.

La campaña busca asfixiar financieramente al régimen de Caracas, que ya padece hiperinflación y restricciones para colocar su petróleo en el mercado internacional. Economistas citados por la agencia de noticias AFP consideran que la designación FTO puede endurecer el embargo vigente y forzar a Venezuela a vender crudo con fuerte descuento, agravando la crisis económica.

El mensaje de Bruno Rodríguez
El mensaje de Bruno Rodríguez

La dictadura cubana denunció una “interferencia electromagnética” en el Caribe

El canciller de la dictadura de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció una “interferencia electromagnética” en el Caribe.

Denunciamos persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela, provocada por el ofensivo y extraordinario despliegue militar de EEUU en la región", escribió el funcionario en su cuenta en la red social X.

Y completó: “Forma parte de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra territorio venezolano, dirigidas a derrocar por la fuerza al legítimo gobierno de esa hermana nación de Nuestra América”.

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaDonald TrumpNicolás Maduroespacio aéreoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Trump habló con Maduro y le advirtió que EEUU multiplicará las acciones militares si no abandona Caracas en el corto plazo

La llamada telefónica entre el líder republicano y el dictador venezolano sucedió el pasado fin de semana, adonde también participó el secretario Rubio. La Casa Blanca aseguró a Infobae que “es un invento” una posible reunión entre ambos mandatarios

Trump habló con Maduro y

Operación Lanza del sur: Trinidad y Tobago confirmó que Estados Unidos amplía su presencia en la isla del Caribe

La jefa de gobierno Kamla Persad-Bissessar admitió el despliegue de efectivos de Estados Unidos en la isla, luego de negarlo, en medio de acciones conjuntas para reforzar la vigilancia y el control antidrogas en el Caribe

Operación Lanza del sur: Trinidad

Los 7 días de la crisis aérea en Venezuela en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Miles de pasajeros resultaron afectados por la decisión del régimen de Nicolás Maduro de revocar las concesiones a seis aerolíneas

Los 7 días de la

El régimen de Venezuela quiere incrementar los vuelos con Rusia tras revocar la concesión a seis aerolíneas

Así lo afirmó la vicepresidenta de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez. La intención es sumar frecuencias a la ruta Caracas-Moscú

El régimen de Venezuela quiere

Maduro no asistió a la celebración de los 105 años de la Aviación Militar Bolivariana: envió un mensaje desde un recinto cerrado

Dos oficiales consideran que lo peor del evento fue la apología al intento de golpe del 27 de noviembre de 1992

Maduro no asistió a la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bebé Lucio, abandonado recién nacido

Bebé Lucio, abandonado recién nacido en Tultitlán, será dado en adopción luego de que abuelos dejaran de visitarlo

Así luce el Estadio Monumental previo a la final de la Copa Libertadores 2025

Hinchas de Palmeiras conmovidos con niño peruano que llevaba la camiseta del ‘verdao’: “Lo vamos a llevar al partido”

Navidad 2025: Estos son los panetones más baratos, sus precios y dónde comprarlos

Beca de Aprovechamiento Académico Edomex: estas son las fechas de registro para el ciclo 2025–2026

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

AFAGA y la Fundación San Juan de Dios reciben las primeras ayudas de Cinfa en apoyo de las personas cuidadoras

Apple superará a Samsung como principal fabricante 'smartphones' por primera vez en 14 años, según Counterpoint

Detenidos once supuestos miembros de Al Shabaab en operaciones en la capital de Somalia y sus alrededores

El escritor argentino Jorge Luján, XXI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil

La Comunidad de Madrid se une a la Federación de Tenis para fomentar este deporte en los colegios públicos

ENTRETENIMIENTO

“Stranger Things”: ¿Hawkins existe en

“Stranger Things”: ¿Hawkins existe en la vida real? Estos son los lugares donde se grabó la serie

George Clooney admite que se sintió “un poco perturbado” al ver imágenes de sus películas antiguas

Por qué Stranger Things se convirtió en un fenómeno mundial, según la psicología

James Cameron reveló que estuvo a punto de dirigir “Wicked”, pero hubo algo que lo frenó

Tony Germano, actor de Netflix y Nickelodeon, murió tras caer del techo de su casa