Venezuela

Estados Unidos tendrá un nuevo encargado de negocios en Venezuela: John Barrett reemplazará a Laura Dogu

La funcionaria saliente agradeció a las autoridades responsables de su nombramiento, mientras que el su reemplazo seguirá avanzando en la nueva relación bilateral

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Laura F. Dogu la encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Externos para Venezuela
Laura F. Dogu la encargada de negocios de la Oficina de Asuntos Externos para Venezuela

La Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, anunció el cierre de su etapa diplomática en Venezuela, resaltando su agradecimiento a los funcionarios de mayor rango y anticipando la llegada de un nuevo representante.

"Mi asignación temporal en Caracas está llegando a su fin, y regresaré a mi puesto anterior como Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos“, declaró al comunicar el relevo en la oficina diplomática.

Durante su despedida, Dogu agradeció la confianza depositada por los altos funcionarios de Estados Unidos.

"Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela, y de representar a los Estados Unidos durante este momento, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países“, expresó la encargada.

Al referirse a la próxima etapa para la legación diplomática en Caracas, la funcionaria anticipó el nombre de su sucesor.

"Me complace anunciar que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas“, resaltó en el anuncio de transición, agregando que el equipo local permanecerá enfocado en los objetivos bilaterales definidos.

En la última parte de su mensaje, Dogu puntualizó la directriz central de la gestión estadounidense.

Embajada.EEUU.Guatemala
John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas

"El equipo en Caracas continuará avanzando el plan de tres fases del Presidente y del Secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano“, afirmó al detallar la hoja de ruta para la embajada.

En el comunicado publicado en la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Dogu aseguró que su “asignación temporal en Caracas está llegando a su fin” y que Barrett, actual encargado de negocios en Guatemala, llegará “próximamente” al país para ocupar su puesto.

Dogu, quien dijo que regresará a su puesto de asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Dan Caine, aseguró que el equipo en Caracas “continuará avanzando el plan de tres fases” de Trump y Rubio para Venezuela (estabilización, recuperación y transición) durante “esta nueva etapa de las relaciones” bilaterales.

El martes, un portavoz del Departamento de Estado había dicho a EFE que Dogu, nombrada encargada de negocios tres semanas después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, sigue al frente de la embajada en Caracas, luego de que varios medios de Guatemala aseguraran que Barrett la sustituiría.

Este diplomático asumió sus funciones como encargado de negocios en Guatemala en enero de 2026, tras haber sido ministro consejero en la Embajada de EEUU en Panamá desde mayo de 2023, según el país norteamericano.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con la enviada estadounidense Laura Dogú mientras ambos países reanudan gradualmente las relaciones bilaterales interrumpidas en 2019, en el Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela, el 2 de febrero de 2026. Palacio de Miraflores/Imagen cedida por REUTERS
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con la enviada estadounidense Laura Dogú mientras ambos países reanudan gradualmente las relaciones bilaterales interrumpidas en 2019, en el Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela, el 2 de febrero de 2026. Palacio de Miraflores/Imagen cedida por REUTERS

También ocupó los cargos de consejero para Asuntos Económicos en la embajada en Perú y de cónsul general en la ciudad brasileña de Recife.

EEUU y Venezuela acordaron formalmente el pasado 5 de marzo restablecer lazos diplomáticos como un contundente paso en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas después de que el Gobierno de Trump capturara a Maduro.

Ambos países habían roto relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como mandatario encargado del país suramericano.

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