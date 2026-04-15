Delcy Rodríguez confirmó que mantuvo encuentros con ConocoPhillips y ExxonMobil en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que su Gobierno mantuvo encuentros con representantes de compañías como ConocoPhillips y ExxonMobil, así como con otros grupos empresariales, tras la reforma de hidrocarburos que habilitó la inversión privada y extranjera en el sector.

“Hemos estado recibiendo distintos grupos de empresas, desde las más grandes, como Conoco, Exxon, ayer (lunes) firmamos con Chevron. Hemos estado escuchando a todas las empresas, sus puntos de vista, sus recomendaciones”, afirmó Rodríguez durante una reunión con una delegación del Departamento de Energía de EEUU en el palacio presidencial de Miraflores.

Durante su intervención, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez manifestó estar complacida por las visitas de estas empresas y de la delegación del Gobierno estadounidense de Donald Trump. “Me alegra mucho que puedan venir al país, conocer de primera mano la realidad de Venezuela, el ímpetu de nuestros trabajadores de la industria de los hidrocarburos”, señaló.

En la reunión participó la encargada de negocios de EEUU en Caracas, Laura Dogu, junto a la delegación del Departamento de Energía, encabezada por el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica, Kyle Haustveit.

El logo de ExxonMobil (Europa Press/Archivo)

Por parte de Venezuela, además de Rodríguez, asistieron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón.

Estos funcionarios estuvieron el lunes en la firma de un acuerdo con Chevron, el cual amplió las operaciones de la empresa en el país.

El viernes, un portavoz de ConocoPhillips confirmó a la agencia de noticias EFE que la compañía envió un equipo al país para analizar oportunidades en petróleo y gas natural, luego de que el CEO, Ryan Lance, expresara en marzo que Venezuela debe “recalibrar completamente” su sistema fiscal para captar nuevas inversiones.

Venezuela mantiene una deuda de aproximadamente 12.000 millones de dólares con ConocoPhillips, originada en su mayor parte por un laudo arbitral del CIADI (Banco Mundial) en 2012, tras la “expropiación ilícita” de sus activos.

Las declaraciones de Rodríguez se producen tras años de disputas con ExxonMobil, que abandonó el país en 2006. En marzo de 2025, Rodríguez, como vicepresidenta Ejecutiva, acusó a la empresa de conspirar “por más de una década” para impulsar un “bloqueo económico criminal” contra Venezuela y “para asesinar a sus autoridades”.

Actualmente, ExxonMobil opera con una licencia otorgada por el Gobierno de Guyana en parte del territorio Esequibo, cuya soberanía reclama Venezuela.