Venezuela

La dictadura de Maduro permitió visitas a Carlos Julio Rojas tras cuatro meses bajo aislamiento en El Helicoide

El periodista y activista político está detenido desde el 15 de abril del año pasado

Guardar
Fotografía de archivo del 15
Fotografía de archivo del 15 de marzo de 2021 del activista Carlos Julio Rojas, en Caracas (EFE/ Rayner Peña R)

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela comunicó que las autoridades autorizaron visitas para el periodista y activista político Carlos Julio Rojas, tras haber permanecido cuatro meses bajo “aislamiento” en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

La sección Caracas del CNP señaló que a Rojasle fue restituido su derecho a recibir visitas”. El mensaje además citó a familiares, quienes aseguraron que “se encuentra en buen estado de salud”.

Carlos Julio Rojas fue detenido el 15 de abril del año pasado. El fiscal general, Tarek William Saab, lo acusa de los presuntos delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.

Las autoridades señalan que habría estado vinculado a un plan para asesinar al dictador Nicolás Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura presidencial, realizado en marzo de 2024, con vistas a las elecciones del 28 de julio del año pasado.

Carlos Julio Rojas frente al
Carlos Julio Rojas frente al mural en homenaje a los muertos de La Candelaria durante las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro (Archivo)

En el país, permanecen detenidos 22 periodistas y empleados del sector, según informó a la agencia de noticias EFE el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Además, la organización Foro Penal registró, hasta el 10 de noviembre pasado, 882 presos políticos, entre los cuales hay 878 adultos y 4 adolescentes.

El Índice de Chapultepec 2024 elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) situó a Venezuela en el puesto 21 de los 22 países evaluados respecto a las libertades de expresión y de prensa.

Marggie Orozco
Marggie Orozco

El régimen sentenció a 30 años de cárcel a una médica

En otro orden, la dictadura de Nicolás Maduro condenó a 30 años de prisión a Marggie Orozco, una médica venezolana de 65 años oriunda del estado Táchira, tras la difusión de un audio de WhatsApp donde criticaba al régimen chavista por la crisis en el país.

La organización Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales confirmó la sentencia contra Orozco y señaló que con esta acción “se evidencia la saña del régimen”.

La sentencia fue dictada el pasado 14 de noviembre por un tribunal penal tras una denuncia promovida por una integrante de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una estructura bajo control del chavismo, y se justificó bajo cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración.

La detención de Marggie Orozco ocurrió la noche del 5 de agosto de 2024 en San Juan de Colón, una localidad andina próxima a la frontera con Colombia.

La acusación surgió después de que la médica compartiera en un grupo de WhatsApp un mensaje donde instaba a sus vecinos a participar en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio.

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaCarlos Julio RojasColegio Nacional de Periodistas de VenezuelaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

“Face to face”: el dictador Nicolás Maduro expresó su postura sobre un eventual diálogo directo con Estados Unidos

El líder del régimen venezolano respondió a las afirmaciones de Donald Trump sobre posibles “discusiones” entre ambos países y afirmó: “El que quiera hablar con Venezuela, se hablará face to face, cara a cara, sin ningún problema”

“Face to face”: el dictador

Trinidad y Tobago defendió la presencia de tropas estadounidenses en su territorio en medio de las tensiones con Venezuela

La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, sostuvo además que la cooperación con Washington contribuye a una “reducción significativa” del tráfico de armas, drogas y personas

Trinidad y Tobago defendió la

La dictadura de Nicolás Maduro sentenció a 30 años de cárcel a una médica venezolana por difundir un audio crítico al chavismo

La condena se basó en cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración, tras una denuncia promovida por un integrante de los CLAP, una estructura de control social del régimen chavista

La dictadura de Nicolás Maduro

El quipo de María Corina Machado aseguró que el Nobel de la Paz es un tributo al pueblo que resiste contra el régimen de Maduro

El entorno de la dirigente opositora destaca que el premio simboliza la resistencia colectiva frente a la represión, en un contexto de apoyo internacional y expectativas por la entrega del reconocimiento en Noruega

El quipo de María Corina

En qué se diferencian las designaciones del Tesoro de EEUU y del Departamento de Estado al Cártel de los Soles como grupo terrorista

El anuncio de la dependencia dirigida por Marco Rubio se sumó a la decisión adoptada meses antes por el Departamento del Tesoro. Qué implica cada una de las decisiones tomadas por la administración de Donald Trump

En qué se diferencian las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Un hombre es atropellado en Sevilla: la policía investiga si ya se encontraba en el suelo antes del accidente

Un policía jubilado se entera de la muerte de su hija por internet tres meses después del funeral: “Nunca nos llamaron”

Desarticulan la “oficina” del CJNG en España: hay 20 detenidos

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 17 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
Medio millón de viajes cancelados:

Medio millón de viajes cancelados: la advertencia china golpea al turismo japonés en plena crisis diplomática por Taiwán

AIReF censura las reformas para medir el gasto en pensiones: "Merma nuestra capacidad de supervisión"

Granada reúne desde mañana a 400 expertos en educación en el VII Congreso Universidad y Discapacidad de Fundación ONCE

ONG tuareg denuncian 13 civiles muertos, siete de ellos niños, en ataques del Ejército en Tombuctú

Aumentar las medidas de higiene reduce un 27% las infecciones del tracto urinario en residencias de ancianos

ENTRETENIMIENTO

Moana en acción real: detalles

Moana en acción real: detalles inéditos sobre el elenco, la música y la apuesta de Disney para 2026

“La fama es una mentirosa y una ladrona”: Jon Bon Jovi habló sin filtro sobre el costo real del éxito

El principio del fin: Oasis y el MTV Unplugged más polémico

Russell Crowe reveló cómo perdió 30 kilos a los 61 años: “Pesaba 125 kilos cuando terminé Nuremberg”

Paris Hilton habló sobre su infancia, traumas, abusos y el camino que la llevó a construir su imagen global