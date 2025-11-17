Venezuela

La dictadura de Nicolás Maduro sentenció a 30 años de cárcel a una médica venezolana por difundir un audio crítico al chavismo

La condena se basó en cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración, tras una denuncia promovida por un integrante de los CLAP, una estructura de control social del régimen chavista

Guardar
Marggie Orozco, médica venezolana de
Marggie Orozco, médica venezolana de 65 años oriunda del estado Táchira

La dictadura de Nicolás Maduro condenó a 30 años de prisión a Marggie Orozco, una médica venezolana de 65 años oriunda del estado Táchira, tras la difusión de un audio de WhatsApp donde criticaba al régimen chavista por la crisis en el país.

La organización Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales confirmó la sentencia contra Orozco y señaló que con esta acción “se evidencia la saña del régimen”.

La sentencia fue dictada el pasado 14 de noviembre por un tribunal penal tras una denuncia promovida por una integrante de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una estructura bajo control del chavismo, y se justificó bajo cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración.

La detención de Marggie Orozco ocurrió la noche del 5 de agosto de 2024 en San Juan de Colón, una localidad andina próxima a la frontera con Colombia. La acusación surgió después de que la médica compartiera en un grupo de WhatsApp un mensaje donde instaba a sus vecinos a participar en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio.

Según testimonios de su familia y organizaciones de derechos humanos, la denuncia ante las autoridades fue presentada por una representante local del CLAP, figura que cumple funciones de control social y distribución de alimentos bajo supervisión del régimen.

La organización Comité por la
La organización Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales confirmó la sentencia contra Orozco y señaló que con esta acción “se evidencia la saña del régimen”

Tras su detención, Orozco fue recluida en una comisaría de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El 15 de septiembre, un mes después del arresto, sufrió un infarto dentro del centro de detención y requirió atención médica urgente en el hospital central de San Cristóbal.

Pese a su frágil estado de salud, funcionarios serviles a Maduro la trasladaron poco después al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente, sin consideraciones para su tratamiento, según denunció su esposo, Luis Molina.

Tiene problemas de corazón y depresión desde 2013. La reclusión la ha deteriorado aún más”, manifestó Molina a medios locales.

Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) han advertido que el proceso estuvo plagado de irregularidades, que incluyeron la negación del derecho a la defensa y la falta de garantías mínimas en el juicio.

El ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, también confirmó la sentencia contra Orozco y la calificó como “un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud”.

Amnistía Internacional y otras entidades independientes han registrado un patrón de castigo legal orientado a disuadir la disidencia, incluso cuando se trata de simples opiniones transmitidas por plataformas privadas.

El ex gobernador del estado
El ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, también confirmó la sentencia contra Marggie Orozco y la calificó como “un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud”

El caso de Marggie Orozco no es aislado en el contexto venezolano. Tras los comicios del 28 de julio, Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillén, dos jóvenes emprendedoras, fueron condenadas a una década de prisión tras ser contactadas por un falso cliente que solicitó camisetas con imágenes críticas hacia el régimen chavista.

La solicitud, realizada por un agente encubierto, les valió un cargo de incitación al odio en un tribunal en el estado Mérida. Periodistas y activistas destacan que este tipo de “falsos positivos” buscan exhibir resultados en la persecución de delitos políticos y obtener ascensos dentro de la estructura policial.

El control de la información digital va más allá de sentencias judiciales. Venezuela registra un ecosistema sofisticado de monitoreo ciudadano. Aplicaciones promovidas oficialmente, como VenApp, recolectan datos personales y de geolocalización con el argumento de gestionar servicios públicos, pero han sido utilizadas para centralizar reportes sobre movilizaciones sociales o protestas.

Informes de organizaciones como IPYS Venezuela y Freedom House han documentado prácticas sistemáticas de vigilancia, interceptación de comunicaciones y monitoreo de redes sociales, prácticas que dejan al descubierto un entorno de riesgo para la privacidad y la libertad digital.

Aplicaciones promovidas oficialmente, como VenApp,
Aplicaciones promovidas oficialmente, como VenApp, recolectan datos personales y de geolocalización con el argumento de gestionar servicios públicos, pero han sido utilizadas para centralizar reportes sobre movilizaciones sociales o protestas

La represión digital se alimenta también de mecanismos de delación entre ciudadanos, promovidos en comunidades a través de programas sociales y estructuras de control estatal. Desde figuras de base como líderes de los CLAP hasta aplicaciones móviles, la estructura del régimen incentiva la vigilancia comunitaria y la denuncia. En este marco, la frontera entre el espacio público y privado se disuelve, y cualquier mensaje o imagen crítica puede convertirse en evidencia contra sus emisores.

El caso Orozco y antecedentes recientes confirman que la libertad de expresión en Venezuela enfrenta obstáculos cada vez mayores mediante una combinación de vigilancia tecnológica y judicialización de la opinión. Todo esto ocurre en un contexto de severa crisis de derechos humanos y escasa pluralidad de voces, situando al país en el centro del debate sobre la erosión de las libertades fundamentales en América Latina.

Temas Relacionados

VenezuelaNicolás MaduroMarggie OrozcoComité por la Libertad de los Luchadores SocialesCLAPDictadura en VenezuelaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

El quipo de María Corina Machado aseguró que el Nobel de la Paz es un tributo al pueblo que resiste contra el régimen de Maduro

El entorno de la dirigente opositora destaca que el premio simboliza la resistencia colectiva frente a la represión, en un contexto de apoyo internacional y expectativas por la entrega del reconocimiento en Noruega

El quipo de María Corina

En qué se diferencian las designaciones del Tesoro de EEUU y del Departamento de Estado al Cártel de los Soles como grupo terrorista

El anuncio de la dependencia dirigida por Marco Rubio se sumó a la decisión adoptada meses antes por el Departamento del Tesoro. Qué implica cada una de las decisiones tomadas por la administración de Donald Trump

En qué se diferencian las

El Departamento de Estado norteamericano designará como grupo terrorista al Cártel de los Soles en Venezuela

Marco Rubio reiteró que el grupo narco “está liderado por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango en el ilegítimo régimen” chavista

El Departamento de Estado norteamericano

Persecución en Venezuela: la dictadura de Nicolás Maduro mantiene secuestrados a 43 ciudadanos extranjeros

La ONG Foro Penal detalló que los detenidos por motivos políticos provienen de América Latina, Europa y Asia, y enfrentan procesos sin garantías legales básicas, tras ser arrestados en operativos dirigidos contra opositores

Persecución en Venezuela: la dictadura

El portaaviones más avanzado de EEUU llegó al Caribe en medio de la creciente tensión con el régimen de Maduro

El USS Gerald R. Ford completa el mayor despliegue militar estadounidense en la región en décadas, con 12.000 soldados en casi una docena de buques para hacer frente al narcoterrorismo

El portaaviones más avanzado de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reforma laboral: la CGT definirá

Reforma laboral: la CGT definirá mañana con los diputados sindicales la estrategia para frenar el proyecto de Milei

Policía de CDMX detalló el paso a paso para repeler agresiones en marcha de la Generación Z

Jerónimo Uribe contestó a Gustavo Petro luego de las acusaciones que hizo contra el cuñado de Álvaro Uribe: “Miente sin pudor”

Claudia Sheinbaum está dentro del top 20 de presidentes con mayor aprobación en el mundo, según World of Statistics

Clara Brugada afirma que la marcha de Gen Z fue convocada para golpetear a la 4T y señalarlos como represores

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur propone conversaciones

Corea del Sur propone conversaciones militares con Pyongyang para evitar choques en la frontera

Lucía Garibaldi: “La diversidad es importante; si consumimos todos lo mismo, no hay riqueza, no hay conversación”

Tensión entre Tailandia y Camboya: el Ejército tailandés detectó nuevas minas terrestres en la frontera

(Previa) Los Miami Dolphins y los Washington Commanders quieren dejar su huella en Madrid

Montenegro convoca al embajador ruso por sus críticas al despliegue en la misión de entrenamiento de la OTAN

ENTRETENIMIENTO

Reese Witherspoon, entre resiliencia y

Reese Witherspoon, entre resiliencia y autenticidad: “Siempre seré esa persona que empuja los límites”

Pierce Brosnan y la razón por la que dejó de hacer acrobacias en el cine: “Seré artista hasta el último aliento”

‘Moana’: Disney libera el primer adelanto del live-action

George Clooney reveló cuál es el peor fracaso de su carrera: “No aprendes de tener éxito, aprendes de fallar”

Melissa Gilbert respondió a Megyn Kelly tras comentarios polémicos sobre Jeffrey Epstein: “Yo también era una niña”