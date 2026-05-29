Familiares de presos políticos en Venezuela denunciaron que la Fiscalía incumplió acuerdos sobre la salud de los detenidos

Familiares de presos políticos en Venezuela protestaron este jueves frente a la Fiscalía en Caracas para exigir el cumplimiento de acuerdos alcanzados hace un mes sobre la entrega de documentación y mejoras en la situación carcelaria de los detenidos.

Según la portavoz de los manifestantes, Hiowanka Ávila, en el último encuentro con el Ministerio Público se pactó la recepción de un dossier con denuncias que no ha sido respondido.

“En nuestra última visita acá, a la Fiscalía, hubo acuerdos que fueron incumplidos por parte de este organismo del Estado, debido a que quedamos en que nos iban a recibir una serie de documentos, un dossier con las diferentes denuncias que hicimos y aún no tenemos respuesta”, dijo Ávila.

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Con pancartas y consignas, los familiares exigieron respuestas a la Fiscalía y reclamaron avances en la atención de las denuncias sobre derechos humanos.

Ávila afirmó que la situación de los presos políticos continúa sin cambios y sostuvo que las violaciones a derechos fundamentales persisten en el país.

De acuerdo con la organización Foro Penal, en el país se contabilizan 409 presos políticos, entre ellos 39 con nacionalidad extranjera.

En paralelo, familiares han solicitado el cumplimiento de anuncios de excarcelación realizados por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, quienes mencionaron la liberación de aproximadamente 500 personas.

Sin embargo, organizaciones y familiares aseguran que las cifras de liberados reportadas son menores a las anunciadas oficialmente.

Los allegados exigieron avances en la revisión de denuncias presentadas ante el Ministerio Público y cuestionaron la falta de resultados tras reuniones previas

Entre los casos de excarcelaciones recientes se encuentran militares detenidos por presuntas conspiraciones, ex funcionarios policiales condenados por hechos vinculados a intentos de golpe de Estado y otros perfiles civiles.

También fueron liberados una adolescente y familiares de militares involucrados en operaciones contra el gobierno, según los reportes disponibles.

En otro caso, el ciudadano uruguayo-venezolano José Breijo fue excarcelado tras la amnistía a presos políticos, pero denunció que al regresar a su vivienda encontró su apartamento ocupado por un funcionario policial.

“Si me voy, me meten preso”, declaró Breijo.

Breijo relató que su detención se produjo tras intentar vender una fotografía vinculada a oficinas de un supuesto grupo islamista en Caracas, en un contexto posterior al inicio del conflicto entre Israel y Hamas.

Según su testimonio, fue citado en una panadería donde terminó detenido.

“Ahí empezó mi karma, en los peores calabozos, donde reina la droga”, recordó.

El ex detenido señaló que necesitaba dinero para un procedimiento médico y que la fotografía era parte de un intento de financiamiento personal.

Tras su liberación, vecinos y allegados intervinieron para recuperar su vivienda, que había sido ocupada por un agente policial durante meses.

“Él mismo me detuvo”, reiteró.

El preso político uruguayo-venezolano, José Breijo, de 73 años, descansa en su casa tras recuperarla este miércoles, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña R.)

Durante el proceso, el inmueble había sido asignado a un funcionario de seguridad, lo que generó reclamos de vecinos y apoyo de organizaciones civiles.

“No quiero caer en el terreno de la confrontación. Yo necesito un lugar para estar, cocinar, ir al baño, vivir”, expresó Breijo.

El caso incluyó gestiones ante instancias diplomáticas y organismos locales, que acompañaron la recuperación del apartamento.

De acuerdo con el relato del entorno, el estado de salud del excarcelado es delicado debido a complicaciones médicas desarrolladas durante su reclusión.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente casos de detenciones, procesos judiciales y ocupaciones de viviendas en el país.

Las denuncias se mantienen bajo seguimiento de familiares y organizaciones, que insisten en respuestas institucionales y en la revisión de los casos pendientes ante autoridades judiciales y administrativas en Caracas.

Los reportes recientes incluyen llamados a cumplir compromisos de excarcelación y a garantizar condiciones mínimas de vivienda y salud para las personas afectadas tras su liberación en todo el país.

(Con información de EFE y AFP)