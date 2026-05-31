Miles de venezolanos se manifestaron en pedido de elecciones presidenciales y la libertad de todos los presos políticos

Simpatizantes del político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa asisten a una reunión donde Guanipa exige elecciones libres y la liberación de los presos políticos en Maracaibo, Venezuela, el 30 de mayo de 2026 (REUTERS/Issac Urrutia)

El pedido de elecciones presidenciales y la liberación de los presos políticos movilizó este sábado en Venezuela a más de mil personas en Maracaibo, capital del estado Zulia y ciudad fronteriza con Colombia. La manifestación, liderada por varios dirigentes opositores, marcó una nueva demostración pública del rechazo al actual gobierno chavista liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Entre las voces más notorias estuvo la de Juan Pablo Guanipa, quien afirmó que el estado vivió tantas situaciones dramáticas que “hoy se levanta y alza la voz” en busca de comicios presidenciales y “lograr el cambio político que aspira el país” tras la captura por parte de Estados Unidos al ex dictador Nicolás Maduro.

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La convocatoria reunió a militantes de diferentes partidos, identificados por los colores de sus organizaciones, que atravesaron varias calles exigiendo elecciones libres. La marcha contó con la presencia de ex diputados como Freddy Superlano, Biagio Pilieri y Andrés Velásquez, este último también ex gobernador del estado Bolívar.

La movilización sumó el regreso de Lester Toledo a Venezuela, quien había permanecido fuera del país durante una década por lo que denominó “exilio forzoso”. La presencia de Toledo fue recibida como un símbolo de la persistencia opositora al régimen que lideró Maduro.

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Simpatizantes del político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa portan una bandera venezolana durante una reunión en la que Guanipa exige elecciones libres y la liberación de los presos políticos en Maracaibo, Venezuela, el 30 de mayo de 2026 (REUTERS/Issac Urrutia)

En la marcha, una manifestante portó una máscara de cráneo y un cartel con la inscripción “Q.E.P.D. la revolución”, en alusión directa al oficialismo chavista

Guanipa cuestionó a Delcy Rodríguez, sostuvo que “no es legítima ni representa a nadie”, y remarcó: “No existe forma alguna de que ningún problema pueda ser resuelto mientras ella siga sentada donde no tiene que estar”.

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El proceso de negociación propuesto esta semana por la mayoría opositora en el Manifiesto de Panamá también ocupó un lugar central en los discursos. Guanipa anticipó que “van a estar involucrados los Estados Unidos”, considerando que la presión internacional será clave para crear las condiciones necesarias para organizar comicios en los que, aseguró, la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado será candidata.

En palabras de Guanipa: “Estamos trabajando para que María Corina regrese lo más pronto posible y para que tengamos elecciones presidenciales lo más pronto posible”.

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Venezolanos exigieron elecciones libres y la liberación de los presos políticos en Maracaibo, el 30 de mayo de 2026 (REUTERS/Issac Urrutia)

La situación política en Venezuela atraviesa una etapa de incertidumbre, ya que el relevo en la presidencia encargada y las tensiones internas mantienen en suspenso el acuerdo sobre una convocatoria electoral. Los sectores de la oposición consideran que solo una transición negociada, con respaldo internacional, podría destrabar la crisis institucional.

El ex gobernador Andrés Velásquez fue tajante: sin Machado, “no hay transición en Venezuela”. Además, expresó su confianza en que Estados Unidos será “el garante de lo que se acuerde” en la negociación. El sábado, la movilización en Maracaibo dejó en claro que las demandas opositoras por elecciones libres y garantías democráticas siguen en el centro del debate nacional.

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Por otra parte, los manifestantes exhibieron carteles en apoyo a los presos políticos que aún están en las cárceles del territorio venezolano y no fueron amnistiados por la ley promulgada en febrero por el Gobierno chavista.

(Con información de EFE)