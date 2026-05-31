Venezuela

Miles de venezolanos se manifestaron en pedido de elecciones presidenciales y la libertad de todos los presos políticos

La movilización recorrió calles de la ciudad de Maracaibo, en reclamo a la realización de votaciones libres y expresando su desacuerdo con la administración actual liderada por Delcy Rodríguez

Guardar
Google icon
Simpatizantes del político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa asisten a una reunión donde Guanipa exige elecciones libres y la liberación de los presos políticos en Maracaibo, Venezuela, el 30 de mayo de 2026 (REUTERS/Issac Urrutia)
Simpatizantes del político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa asisten a una reunión donde Guanipa exige elecciones libres y la liberación de los presos políticos en Maracaibo, Venezuela, el 30 de mayo de 2026 (REUTERS/Issac Urrutia)

El pedido de elecciones presidenciales y la liberación de los presos políticos movilizó este sábado en Venezuela a más de mil personas en Maracaibo, capital del estado Zulia y ciudad fronteriza con Colombia. La manifestación, liderada por varios dirigentes opositores, marcó una nueva demostración pública del rechazo al actual gobierno chavista liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Entre las voces más notorias estuvo la de Juan Pablo Guanipa, quien afirmó que el estado vivió tantas situaciones dramáticas que “hoy se levanta y alza la voz” en busca de comicios presidenciales y “lograr el cambio político que aspira el país” tras la captura por parte de Estados Unidos al ex dictador Nicolás Maduro.

PUBLICIDAD

La convocatoria reunió a militantes de diferentes partidos, identificados por los colores de sus organizaciones, que atravesaron varias calles exigiendo elecciones libres. La marcha contó con la presencia de ex diputados como Freddy Superlano, Biagio Pilieri y Andrés Velásquez, este último también ex gobernador del estado Bolívar.

La movilización sumó el regreso de Lester Toledo a Venezuela, quien había permanecido fuera del país durante una década por lo que denominó “exilio forzoso”. La presencia de Toledo fue recibida como un símbolo de la persistencia opositora al régimen que lideró Maduro.

PUBLICIDAD

Simpatizantes del político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa portan una bandera venezolana durante una reunión en la que Guanipa exige elecciones libres y la liberación de los presos políticos en Maracaibo, Venezuela, el 30 de mayo de 2026 (REUTERS/Issac Urrutia)
Simpatizantes del político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa portan una bandera venezolana durante una reunión en la que Guanipa exige elecciones libres y la liberación de los presos políticos en Maracaibo, Venezuela, el 30 de mayo de 2026 (REUTERS/Issac Urrutia)

En la marcha, una manifestante portó una máscara de cráneo y un cartel con la inscripción “Q.E.P.D. la revolución”, en alusión directa al oficialismo chavista

Guanipa cuestionó a Delcy Rodríguez, sostuvo que “no es legítima ni representa a nadie”, y remarcó: “No existe forma alguna de que ningún problema pueda ser resuelto mientras ella siga sentada donde no tiene que estar”.

El proceso de negociación propuesto esta semana por la mayoría opositora en el Manifiesto de Panamá también ocupó un lugar central en los discursos. Guanipa anticipó que “van a estar involucrados los Estados Unidos”, considerando que la presión internacional será clave para crear las condiciones necesarias para organizar comicios en los que, aseguró, la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado será candidata.

En palabras de Guanipa: “Estamos trabajando para que María Corina regrese lo más pronto posible y para que tengamos elecciones presidenciales lo más pronto posible”.

Venezolanos exigieron elecciones libres y la liberación de los presos políticos en Maracaibo, el 30 de mayo de 2026 (REUTERS/Issac Urrutia)
Venezolanos exigieron elecciones libres y la liberación de los presos políticos en Maracaibo, el 30 de mayo de 2026 (REUTERS/Issac Urrutia)

La situación política en Venezuela atraviesa una etapa de incertidumbre, ya que el relevo en la presidencia encargada y las tensiones internas mantienen en suspenso el acuerdo sobre una convocatoria electoral. Los sectores de la oposición consideran que solo una transición negociada, con respaldo internacional, podría destrabar la crisis institucional.

El ex gobernador Andrés Velásquez fue tajante: sin Machado, “no hay transición en Venezuela”. Además, expresó su confianza en que Estados Unidos será “el garante de lo que se acuerde” en la negociación. El sábado, la movilización en Maracaibo dejó en claro que las demandas opositoras por elecciones libres y garantías democráticas siguen en el centro del debate nacional.

Por otra parte, los manifestantes exhibieron carteles en apoyo a los presos políticos que aún están en las cárceles del territorio venezolano y no fueron amnistiados por la ley promulgada en febrero por el Gobierno chavista.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaVenezuelaeleccionesDelcy RodríguezNicolás MaduroMaría Corina MachadoJuan Pablo Guanipapresos políticosMaracaibo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guyana denunció que un soldado resultó herido tras un tiroteo en la frontera con Venezuela

A pesar del ataque, la patrulla protegió a los civiles, respondió a los disparos, trasladó al militar afectado y continuó con el despliegue en la zona

Guyana denunció que un soldado resultó herido tras un tiroteo en la frontera con Venezuela

Edmundo González dijo que es momento de generar las condiciones para unas elecciones “libres y democráticas” en Venezuela

El diplomático, exiliado en España, exigió la liberación de todos los presos políticos, “el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del poder electoral y del poder judicial” para garantizar unos comicios transparentes

Edmundo González dijo que es momento de generar las condiciones para unas elecciones “libres y democráticas” en Venezuela

Denuncian irregularidades en la condena contra siete personas por el supuesto plan para secuestrar a Diosdado Cabello

La sentencia no solo cierra un expediente abierto en 2020: vuelve a colocar en el centro una causa atravesada por el poder político, la narrativa oficial sobre conspiraciones y los cuestionamientos a las pruebas

Denuncian irregularidades en la condena contra siete personas por el supuesto plan para secuestrar a Diosdado Cabello

Jubilados y pensionados marcharon en Caracas para reclamar salarios que permitan cubrir alimentos y medicinas

Más de un centenar de adultos mayores se concentraron frente al Ministerio de Educación y la sede del IVSS en la capital venezolana

Jubilados y pensionados marcharon en Caracas para reclamar salarios que permitan cubrir alimentos y medicinas

El chavismo comienza a desmontar tribunales antiterroristas que usó para perseguir a la disidencia

Expertos legales y defensores de Derechos Humanos señalan que deben declararse nulos los procesos seguidos ante esas instancias

El chavismo comienza a desmontar tribunales antiterroristas que usó para perseguir a la disidencia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nueve detenidos y 10.000 dosis de bótox incautadas tras siete operativos contra clínicas estéticas clandestinas

Nueve detenidos y 10.000 dosis de bótox incautadas tras siete operativos contra clínicas estéticas clandestinas

La emotiva publicación de Sira Martínez tras el triunfo del PSG en la Champions: la hija de Luis Enrique celebra el éxito con un sentimental recuerdo

Desarticularon una red narco en Río Negro: dos detenidos, secuestro de cocaína, marihuana, dinero y armas

Así han retirado los bomberos una antena de 20 metros que se cayó sobre un edificio en Madrid sin dejar heridos

Las interfaces cerebro-máquina, una nueva esperanza en la lucha contra la demencia: “Creemos que pueden retrasar su aparición”

INFOBAE AMÉRICA

La actividad industrial de China perdió impulso en mayo y quedó al borde de la contracción

La actividad industrial de China perdió impulso en mayo y quedó al borde de la contracción

Campañas mediáticas, acusaciones de traición y arrestos: el Kremlin intensifica la persecución sobre la comunidad académica rusa

La expedición que midió la Tierra desde Ecuador cumplió 290 años: cómo fue la misión que redefinió la forma del planeta

Habló la anestesista condenada por la muerte de una pediatra en Uruguay: “Creo que no fui yo”

Detuvieron a más de 1.200 personas en Chile en el marco de un mega operativo en 16 regiones del país:

ENTRETENIMIENTO

Cómo un niño criado en la Gran Depresión construyó un legado único en Hollywood: la historia de Clint Eastwood

Cómo un niño criado en la Gran Depresión construyó un legado único en Hollywood: la historia de Clint Eastwood

Marc Anthony faltó a la graduación de Emme, su hija con J.Lo: Samuel Affleck sorprendió entre los invitados

Las disputas legales entre celebridades que marcaron la industria del espectáculo

El comediante Kevin Nealon relata riesgos y excesos de sus giras junto a Adam Sandler

La millonaria fortuna de Sydney Sweeney: el imperio que construyó la estrella de ‘Euphoria’ antes de los 30 años