La oposición liderada por María Corina Machado propuso negociar una transición “seria y responsable” en Venezuela con Delcy Rodríguez y EEUU

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se reúne con miembros de "Vente Panamá", el 24 de mayo de 2026 (REUTERS/Enea Lebrun)

El sector mayoritario de la oposición venezolana propuso una negociación política “seria, firme y responsable” con el Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y con la participación de Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela.

La iniciativa, dada a conocer el jueves por la noche y denominada "Manifiesto de Panamá“, cuenta con el respaldo de la Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición María Corina Machado y el dirigente exiliado Edmundo González Urrutia.

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Según el comunicado difundido en redes sociales por parte del Comando con Venezuela, el proceso de diálogo estaría encabezado por Machado, y tendría como objetivo principal la organización de “una elección presidencial libre, transparente y soberana” bajo observación internacional

Para los impulsores de esta propuesta, resulta indispensable renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y designar “personalidades independientes y respetables” al frente del organismo, actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo.

El documento añade que el proceso electoral requiere de un cronograma “viable y verificable” y de la creación de condiciones políticas favorables. Entre las demandas prioritarias se incluye la liberación plena de los presos políticos, tanto civiles como militares, así como la garantía de un retorno seguro para los exiliados. El texto también menciona la necesidad de “la normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados, ilegales o terroristas”.

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El manifiesto publicado por El Comando con Venezuela (@ConVzlaComando)

La oposición convocó a conformar “un gran acuerdo nacional para la recuperación de la república” con la participación de partidos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera del país.

El bloque afirmó que ese acuerdo proporcionará “la base política y social para la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido, la prosperidad compartida y el reencuentro nacional”.

Los pormenores del texto compromete a la alianza opositora a impulsar los mecanismos necesarios para alcanzar una transición democrática, mantener un mensaje “único, coherente y coordinado hacia el mundo, en estrecha alineación con los aliados democráticos”, y establecer mecanismos permanentes de consulta ciudadana y coordinación interna para asegurar el camino hacia la libertad.

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Según el sector mayoritario opositor, el país atraviesa “la hora decisiva de su historia republicana”, mientras las Américas tienen la oportunidad de “construir un bloque de naciones libres, prósperas y soberanas”. El grupo expresó su reconocimiento al plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) impulsado por Estados Unidos para Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

“El tránsito democrático nos exige unidad y visión de Estado. Esa unidad de la nación no es una consigna: es un compromiso, un modo de obrar, una responsabilidad y la herramienta más poderosa al servicio de la libertad”, sostiene el pronunciamiento denominado Manifiesto de Panamá, firmado por dirigentes opositores venezolanos junto a Machado el pasado fin de semana.

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Durante una rueda de prensa el fin de semana pasado, la Premio Nobel de la Paz confirmó su candidatura presidencial en elecciones “limpias y libres” y sostuvo que “no está en duda” la salida de Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero en Caracas.

En ese sentido, respondió que competiría “con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato” si se convocan dichos comicios. “Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres”, señaló al ser consultada sobre si se presentará como aspirante presidencial en los comicios.

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La líder opositora venezolana María Corina Machado asiste a una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, el sábado 23 de mayo de 2026 (AP/Matias Delacroix)

Machado también se refirió a su posible regreso a Venezuela en el corto plazo: “Coordinado con el gobierno de Estados Unidos, lo hemos estado conversando. Son nuestros principales aliados y, y hay claridad de que mi regreso, como el de los demás compañeros, tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase. Esa es la nuestra, de la reconstrucción de nuestro país”. Y aseveró: “La respuesta es sí y, y será pronto”.

La líder de la oposición se encuentra en el exilio desde diciembre, cuando protagonizó un escape del país para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Desde entonces, no regresó al país, aunque semanalmente reafirme su deseo de regresar al país caribeño.

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(Con información de EFE)