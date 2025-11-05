Venezuela

Rusia criticó el despliegue antinarco de EEUU en el Caribe y afirmó que mantiene una línea abierta con el régimen de Maduro

El viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, se refirió al aumento de tensiones entre Caracas y Washington por las operaciones de la flota frente a las costas de Venezuela

Nicolás Maduro junto a Vladimir Putin en mayo pasado (Alexei Nikolsky/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS)

Rusia y el régimen de Venezuela mantienen abiertos todos los canales de comunicación, indicó el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, en respuesta al aumento de tensiones entre Caracas y Washington.

Mantenemos abiertos todos los canales de comunicación y nos solidarizamos con Venezuela”, declaró Riabkov, según la agencia Interfax.

El funcionario ruso sostuvo que “el despliegue injustificado” de fuerzas de Estados Unidos en el Caribe está creando “grandes tensiones” y atribuyó la responsabilidad únicamente a Washington.

El Kremlin evitó comentar si Rusia brindaría ayuda militar a Venezuela en caso de un ataque estadounidense, luego de que surgieran informaciones sobre una supuesta solicitud de Caracas de misiles, radares y aviones.

El Kremlin evitó comentar si Rusia brindaría ayuda militar a Venezuela en caso de un ataque estadounidense. En la foto, Putin y Maduro (Alexander Zemlianichenko/Pool vía REUTERS/Archivo)

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, señaló el lunes que su país y Rusia están “avanzando” en una cooperación militar que calificó como “serena y muy provechosa” y “va a continuar”.

Consultado sobre los contactos entre Caracas y Moscú en el contexto de las amenazas de Estados Unidos al país sudamericano, Maduro señaló que su régimen mantiene una “comunicación diaria y permanente” con el gobierno de Vladimir Putin sobre “muchos temas en desarrollo”, incluido el militar.

Estados Unidos ha realizado un despliegue militar en el Caribe en los últimos meses y efectuado ataques aéreos en aguas cercanas a Venezuela y en el Pacífico contra lanchas civiles acusadas de narcotráfico.

Desde principios de septiembre, al menos 60 personas han muerto como resultado de esos ataques, los cuales el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha condenado.

Pese a la presión militar sobre Caracas, Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han negado que Estados Unidos esté planeando un ataque a Venezuela.

Maduro asegura que avanza una cooperación militar "serena y muy provechosa" con Rusia

Una cooperación militar “serena y muy provechosa”

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que su país y Rusia están “avanzando” en una cooperación militar que calificó de “serena y muy provechosa” y que, según aseguró, “va a continuar”.

Rusia es una potencia ya mundial, pero es capaz de establecer relaciones de igualdad, de respeto y de cooperación con países como Venezuela. Realmente la relación con Rusia es modélica, porque los rusos, con el presidente Putin al frente, han construido un modelo de respeto al derecho internacional y de cooperación para el desarrollo mutuo. No vienen con ambiciones imperialistas”, dijo Maduro.

Durante su programa semanal “Con Maduro +”, transmitido porVenezolana de Televisión (VTV), señaló que la cooperación con el país euroasiático también avanza en áreas como industria, ciencia, tecnología, economía, finanzas y turismo.

El pasado domingo, el Kremlin reconoció contactos con Venezuela en respuesta a preguntas sobre una posible solicitud de ayuda de Maduro a Putin. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, declaró a la agencia TASS: “Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos”.

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaRusiaNicolás MaduroVladimir PutinÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

El sindicato de prensa de

EN VIVO: se inicia el

Nicolás Maduro: “Soy más famoso

La hija de Edmundo González

Nicolás Maduro aseguró que Venezuela
