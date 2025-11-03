América Mundo

Rusia admitió que mantiene contactos con el régimen venezolano y que posee “varias obligaciones contractuales”

“Estamos en contacto con nuestros amigos de Venezuela“, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, ante una consulta de la agencia TASS sobre un supuesto pedido de ayuda de Nicolás Maduro al presidente ruso, Vladimir Putin

Rusia admitió que mantiene contactos con el régimen venezolano y que posee “varias obligaciones contractuales” (REUTERS)

El Kremlin reconoció el domingo que está en contacto con el régimen del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la tensión por los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico y las maniobras militares cerca de la costa del país sudamericano.

"Estamos en contacto con nuestros amigos de Venezuela“, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, ante una consulta de la agencia estatal TASS sobre un supuesto pedido de ayuda de Maduro al presidente ruso, Vladimir Putin, reportado por el The Washington Post.

"Tenemos varias obligaciones contractuales“, agregó Peskov, sin mencionar directamente la presunta solicitud de Maduro.

Rusia y Venezuela firmaron en mayo un acuerdo de asociación estratégica durante una visita de Maduro a Moscú.

El pacto, que no ha sido publicado, amplía la interacción en áreas como energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo, y fue promulgado en octubre por las dos partes tras su aprobación por los congresos de ambos países.

"Tenemos varias obligaciones contractuales“, agregó Peskov, sin mencionar directamente la presunta solicitud de Maduro (REUTERS)

Días atrás, durante su programa semanal “Con Maduro+” transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista señaló: "La alianza histórica y estratégica que ha firmado el presidente Putin y que yo he firmado aquí en Venezuela es para la paz, es para el desarrollo“. Maduro aseguró que el acuerdo ”no se queda en la teoría" ni "en un documento frío“.

Además, es importante mencionar que desde hace casi dos décadas, Venezuela compra armamento a Rusia y actualmente cuenta con las defensas aéreas más avanzadas de América Latina. Maduro aseguró días atrás que dispone de 5.000 misiles de corto alcance Igla-S de fabricación rusa, desplegados en "puestos claves de defensa antiaérea para garantizar la paz“.

El país también cuenta con cazabombarderos bimotores Sukhoi Su-30MK2, fabricados en Rusia, que figuran entre las aeronaves más potentes del continente.

El reconocimiento del Kremlin y los comentarios de Maduro se producen en un contexto de creciente tensión internacional. Las acciones militares y despliegues de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, junto con maniobras cerca de la costa venezolana, han elevado la atención sobre la región y reforzado la alianza estratégica entre Moscú y Caracas.

Trump afirmó que Maduro tiene los días contados

El presidente de Estados Unidos, Donald
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida el domingo que cree que los días de Nicolás Maduro como dictador de Venezuela están contados, pero minimizó los temores a una guerra inminente contra el país sudamericano.

Trump habló en una entrevista con CBS en momentos en que Estados Unidos envía militares y navíos al Caribe, donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.

Al ser consultado sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela, Trump declaró: "Lo dudo. No lo creo“. Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como líder del país estaban contados, Trump respondió: ”Diría que sí. Creo que sí“.

(Con información de EFE)

