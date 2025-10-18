Venezuela

Decenas de venezolanos pidieron en Roma la liberación de los presos políticos antes de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Los manifestantes se concentraron en la céntrica plaza del Risorgimento, donde cubrieron el suelo con fotografías de las casi 900 personas que permanecen detenidas arbitrariamente por la dictadura de Maduro

Guardar
Venezolanos pidieron en Roma la liberación de los presos políticos

Decenas de venezolanos se congregaron este sábado en las calles de Roma, cerca del Vaticano, para exigir la liberación de los presos políticos en su país, en la víspera de la canonización de los dos primeros santos venezolanos: el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles.

Los manifestantes se concentraron en la céntrica plaza del Risorgimento, donde cubrieron el suelo con fotografías de los presos bajo el lema “una canonización sin presos políticos” y exigieron la liberación de hasta 900 personas.

Posteriormente, se trasladaron a la plaza Pío XII, frente a la plaza de San Pedro, donde entonaron canciones por la libertad y afirmaron que sin libertad no hay paz.

El pasado 29 de septiembre, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, pidió al papa León XIV que interceda por la liberación de los presos políticos venezolanos antes de la canonización.

Decenas de venezolanos se congregaron
Decenas de venezolanos se congregaron este sábado en las calles de Roma, cerca del Vaticano, para exigir la liberación de los presos políticos en su país (@ConVzlaComando)

La canonización de Hernández y Rendiles ha sido considerada por organizaciones no gubernamentales, opositores, activistas de DDHH y la misma Iglesia Católica venezolana también como una oportunidad para exigir la liberación de los presos políticos, un llamado encabezado, principalmente, por familiares de estos detenidos.

El 7 de octubre, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) señaló que la canonización representa “una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas”.

La concentración se dio en
La concentración se dio en la víspera de la canonización de los dos primeros santos venezolanos: el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles (@ConVzlaComando)

A juicio de la Iglesia venezolana, esta medida favorecería la tranquilidad y armonía de los familiares y allegados de los presos políticos, así como de la “sociedad entera”.

“Si el doctor Hernández y la madre Carmen Rendiles fueron artesanos de la paz y la esperanza, su canonización debe llevarnos a trabajar decididamente para que esa paz se haga presente en el corazón de todos los venezolanos y a promover signos de esperanza en sintonía con las propuestas del Año Jubilar”, agregó.

Una persona muestra las fotografías
Una persona muestra las fotografías de María Oropeza y Juan Pablo Guanipa, dos presos políticos (@ConVzlaComando)
Los manifestantes se concentraron en
Los manifestantes se concentraron en la céntrica plaza del Risorgimento, donde cubrieron el suelo con fotografías de los presos bajo el lema “una canonización sin presos políticos” y exigieron la liberación de hasta 900 personas (@ConVzlaComando)

La CEV indicó que las “acciones belicistas” ensombrecen el sentido profundo de la canonización. “Igualmente, sucede con los intentos de apropiación de su figura para promover intereses particulares y partidistas”, apostilló el Episcopado.

De igual forma, dijo que la canonización de los dos primeros santos venezolanos debe propiciar una “profunda reflexión” sobre el presente y el futuro del país sudamericano.

Los manifestantes también mostraron banderas
Los manifestantes también mostraron banderas de Venezuela (@ConVzlaComando)

Es un fuerte estímulo para que todos los venezolanos nos encontremos y apreciemos como hijos de una misma patria y hermanos entre nosotros; para defender la vida y dignidad de la persona humana desde su concepción hasta la muerte natural; para aceptar nuestras diferencias como una riqueza y construir una mejor sociedad en el respeto mutuo, la convivencia y la búsqueda constante de la paz”, sostuvo.

El sábado 4 de octubre, miles de venezolanos devotos del médico José Gregorio Hernández honraron su figura y encendieron velas en una concentración nocturna para pedir por la paz de Venezuela.

Un día después, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos celebró una misa en una capilla del oeste de Caracas por la liberación de los presos políticos en el marco de la canonización de Hernández y Rendiles.

Temas Relacionados

crisis en Venezuelapresos políticosJosé Gregorio HernándezCarmen RendilesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

González Urrutia celebró la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: “Son reflejo de la Venezuela que queremos”

El líder opositor reivindicó desde Roma el valor de los venezolanos que serán proclamados santos este domingo, y renovó su compromiso con las familias de los presos políticos

González Urrutia celebró la canonización

El dictador Maduro anunció que las unidades militares venezolanas de todo el país quedaron activas en medio de las tensiones con EEUU

La estrategia del régimen chavista involucra el despliegue de uniformados y milicianos civiles en todas las regiones del país, mientras Washington refuerza su presencia en el Caribe contra el narcotráfico

El dictador Maduro anunció que

La Justicia de EEUU podría aplazar la sentencia por narcotráfico de Hugo “el Pollo” Carvajal

La audiencia, prevista inicialmente para el 29 de octubre, podría desarrollarse el 18, 19 o 20 de noviembre. Los abogados del ex jefe de inteligencia venezolano preparan impugnaciones al informe previo a la condena

La Justicia de EEUU podría

Donald Trump dijo que Nicolás Maduro le ofreció “de todo” para evitar un conflicto con Estados Unidos

El mandatario estadounidense hizo esta afirmación en un contexto marcado por el despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe y la aprobación de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

Donald Trump dijo que Nicolás

Estados Unidos tiene bajo custodia a dos sobrevivientes del ataque a una embarcación de narcotraficantes en el Caribe

La operación fue autorizada por el presidente Donald Trump en el marco de la ofensiva militar antidrogas cerca de las costas venezolanas

Estados Unidos tiene bajo custodia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 170 empresas ofrecerán

Más de 170 empresas ofrecerán descuentos a jóvenes que voten en los Consejos de Juventud: tiendas de ropa, comida y entretenimiento darán beneficios

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Transportistas de CDMX exigen aumento de tarifa y advierten paro si no hay respuesta del gobierno: esto es lo que quieren cobrar

Qué medidas y factores faltan para revertir el estancamiento de la actividad económica

Jorge Restrepo, director del Cerac, aclara que Congreso de los Pueblos es un movimiento social y no está vinculado al ELN

INFOBAE AMÉRICA
El hijo de Sarkozy convoca

El hijo de Sarkozy convoca una manifestación para el día de la entrada en prisión del expresidente francés

Verstappen aprovecha otro fiasco de McLaren y Sainz hace podio en la Sprint de Austin

Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija y desvela detalles de la boda

Uaxactun, la aldea guatemalteca que inspira al mundo con su defensa de la selva y la fauna

González Urrutia celebró la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: “Son reflejo de la Venezuela que queremos”

ENTRETENIMIENTO

Gloria Estefan eligió a Rachel

Gloria Estefan eligió a Rachel Zegler para que la interprete en la próxima película sobre su vida

Kevin Federline habla sobre el dinero que ganó en su divorcio de Britney Spears: “No era un vagabundo esperando un cheque”

Taylor Swift donó 100 mil dólares para el tratamiento de una niña con cáncer cerebral raro en Estados Unidos

La escena de Forrest Gump que pasó desapercibida y marcó el destino de uno de sus protagonistas

The Cure anunció la grabación de un nuevo álbum y una película de su último show