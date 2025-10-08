Venezuela

La Iglesia venezolana pidió liberar a los presos políticos con motivo a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La Conferencia Episcopal considera que “es una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia”

Guardar
Personas participan en una manifestación
Personas participan en una manifestación por los presos políticos en Caracas, Venezuela (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) pidió este martes “medidas de gracia” que permitan la liberación de los presos políticos con motivo de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, que se celebrará el próximo 19 de octubre en el Vaticano.

“Consideramos también que es una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas”, expuso la CEV en una Carta Pastoral con motivo de la canonización de los beatos Hernández y Rendiles.

A juicio de la Iglesia venezolana, esta medida favorecería la tranquilidad y armonía de los familiares y allegados de los presos políticos, así como de la “sociedad entera”.

“Si el doctor Hernández y la madre Carmen Rendiles fueron artesanos de la paz y la esperanza, su canonización debe llevarnos a trabajar decididamente para que esa paz se haga presente en el corazón de todos los venezolanos y a promover signos de esperanza en sintonía con las propuestas del Año Jubilar”, agregó.

La CEV indicó que las “acciones belicistas” ensombrecen el sentido profundo de la canonización. “Igualmente, sucede con los intentos de apropiación de su figura para promover intereses particulares y partidistas”, apostilló el Episcopado.

Conferencia Episcopal Venezolana (Archivo)
Conferencia Episcopal Venezolana (Archivo)

De igual forma, dijo que la canonización de los dos primeros santos venezolanos debe propiciar una “profunda reflexión” sobre el presente y el futuro del país sudamericano.

Es un fuerte estímulo para que todos los venezolanos nos encontremos y apreciemos como hijos de una misma patria y hermanos entre nosotros; para defender la vida y dignidad de la persona humana desde su concepción hasta la muerte natural; para aceptar nuestras diferencias como una riqueza y construir una mejor sociedad en el respeto mutuo, la convivencia y la búsqueda constante de la paz”, sostuvo.

El sábado, miles de venezolanos devotos del médico José Gregorio Hernández honraron su figura y encendieron velas en una concentración nocturna para pedir por la paz de Venezuela.

Un día después, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos celebró una misa en una capilla del oeste de Caracas por la liberación de los presos políticos en el marco de la canonización de Hernández y Rendiles.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaIglesia venezolanapresos políticosJosé Gregorio HernándezCarmen RendilesVaticanoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El opositor venezolano Andrés Velásquez pidió al Vaticano que se pronuncie por los presos políticos: “No puede ser indiferente”

Instó a la Santa Sede a hablar del tema a propósito de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, que se celebrará el próximo 19 de octubre

El opositor venezolano Andrés Velásquez

El fracaso del llamado a las armas del dictador Nicolás Maduro en Venezuela: “No voy a pelear”

En los puntos de reclutamiento instalados en Caracas las filas fueron escasas y estuvieron compuestas principalmente por empleados del sector público. “Esto es solo una formalidad para no perder el trabajo”, declaró un trabajador de la alcaldía al Financial Times, bajo condición de anonimato

El fracaso del llamado a

Estados Unidos desestimó el supuesto plan para atentar contra su embajada en Caracas

Washington recordó que retiró a todo su personal diplomático de Venezuela en 2019 y mantiene suspendidos los servicios consulares desde entonces

Estados Unidos desestimó el supuesto

Donald Trump ordenó cancelar el contacto diplomático con Venezuela

La medida abre la puerta a una posible escalada militar contra el narcotráfico o el régimen de Nicolás Maduro

Donald Trump ordenó cancelar el

La tragedia de los indígenas venezolanos: entre delinquir y defenderse de la Guardia Nacional Bolivariana

Hace años que reclaman tierras, lo que los ha llevado a enfrentarse no solo con los militares, sino también con terratenientes

La tragedia de los indígenas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Israel prolonga tres días más

Israel prolonga tres días más la detención de Reyes Rigo, la única activista española de la Flotilla que no ha sido deportada

Entradas al Parque de las Leyendas este feriado del 8 de octubre: estas edades tienen descuento del 50%

Huracán Priscilla pone en alerta al occidente de México este 8 de octubre: ¿En qué estados prevalecen sus efectos?

Rigoberto Urán volvió a hacer de las suyas, está vez le dio particular encargo a un desconocido

Ryanair elimina los vuelos a Asturias y otros 1,2 millones de asientos para el verano

INFOBAE AMÉRICA
Colombo subraya que el Día

Colombo subraya que el Día Mundial del Galeón sitúa a Cádiz "en el centro de esta efeméride a nivel mundial"

Cristian Barrientos, nuevo presidente y director general de Walmart México y Centroamérica

Cómo lograr un espresso perfectamente calibrado: el truco de la miel más efectivo

Sánchez, segundo presidente en ejercicio que comparece en una comisión de investigación tras el precedente de Zapatero

Yihad Islámica envía una delegación a Egipto para sumarse a los contactos sobre el plan de Trump para Gaza

ENTRETENIMIENTO

“No se pueden controlar los

“No se pueden controlar los resultados de taquilla”: Dwayne Johnson sobre el fracaso comercial de “The Smashing Machine”

La jugada rebelde de The Rolling Stones: la canción prohibida que rompió su contrato con Decca Records

El calvario de Denise Richards: tres conmociones cerebrales, una orden de restricción y la versión de un exmarido que lo niega todo

Así luce el elenco de ‘Monster: The Ed Gein Story’ junto a sus personajes reales

Así luce la modelo Eva Herzigová a más de 30 años de su icónico anuncio que provocó accidentes viales